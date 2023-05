Cô gái Nghệ An mệnh danh "tiên nữ đồng quê" gây xao xuyến với loạt mâm cơm nhà

Lâm Anh - chủ kênh ẩm thực "Thôn nữ"

“Thôn nữ” là kênh ẩm thực đồng quê đang nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Kênh được mọi người ưu ái gọi là nơi “chữa lành” có rất nhiều cảnh quay đẹp về khung cảnh vùng quê mộc mạc, yên bình, những mâm cơm giản dị mà ngon mắt. Mới được xây dựng gần 1 năm nhưng “Thôn nữ” đã tạo được dấu ấn riêng và chạm đến cảm xúc người xem.

Càng đặc biệt hơn, nhân vật chính của kênh ẩm thực này lại một nữ sinh 20 tuổi có vẻ ngoài mỏng manh, “liễu yếu đào tơ”. Cô nàng là Nguyễn Lâm Anh (sinh năm 2003, quê Nghệ An), hiện là sinh viên năm thứ hai, trường Đại học Vinh (Nghệ An).

Cô nàng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào

Lâm Anh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào. Cô xây dựng cho mình hình ảnh thôn nữ giản dị, nhẹ nhàng, chuyên nấu những món ăn chuẩn phong cách miền quê. Để có được kênh ẩm thực mang dấu ấn đậm nét, Lâm Anh cùng nhóm bạn trải qua rất nhiều khó khăn. Cùng trò chuyện với “thôn nữ đồng quê”, nghe cô nàng chia sẻ nhiều hơn về hành trình đặc biệt này.

Trong số rất nhiều kênh ẩm thực, “Thôn nữ” dù mới được xây dựng gần 1 năm nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm. Cảm xúc của Lâm Anh thế nào?

Mình rất vui khi nội dung kênh được mọi người đón nhận. Dù còn nhiều hạn chế về cả nội dung lẫn cách thực hiện nhưng mình được mọi người động viên và góp ý rất nhiều, đó là động lực không nhỏ đối với mình cũng như các bạn.

Lâm Anh hiện là sinh viên ngành Kế toán của trường Đại học Vinh (Nghệ An)

Từ đâu mà một cô gái 20 tuổi “chân yếu tay mềm” như Lâm Anh lại có ý tưởng làm video về ẩm thực đồng quê với rất nhiều công việc nặng nhọc?

Bố mẹ mình xuất thân từ nông thôn, sau đó chuyển đến thành phố Vinh mưu sinh. Những lần cùng bố mẹ trở về quê thăm ông bà đã để lại cho mình nhiều cảm xúc đặc biệt. Những con đường quê yên bình, những món ăn dân dã, sự gắn kết của bà con làng xóm, những câu chuyện từ thời gian khó ông bà kể lại… tất cả đã in sâu vào tiềm thức của mình và thôi thúc mình xây dựng một kênh Youtube để tái hiện lại rồi chia sẻ với mọi người.

Lâm Anh và các bạn bắt đầu xây dựng kênh thế nào? Khó khăn lớn nhất bạn phải đối mặt là gì?

Từ lúc có ý tưởng đến thời điểm này là gần 1 năm, mọi thứ với mình đều bắt đầu từ con số 0. Mình và các bạn cùng tìm tòi, sắm sửa từ những vật dụng đơn giản nhất, cùng nhau tìm bối cảnh, làm hậu kỳ, tìm thuê một căn nhà nhỏ ở quê để làm nơi quay video…

Cô nàng đã có gần 1 năm xây dựng kênh ẩm thực miền quê

Khó khăn lớn nhất đối với mình là tìm được bối cảnh ưng ý. Nông thôn Việt Nam bây giờ rất phát triển, việc tìm được một không gian gợi nhớ đến vùng quê ngày xưa, những vật dụng quen thuộc… rất khó. Có những cảnh quay chỉ vài chục giây nhưng tụi mình phải mất gần 2 tháng để tìm được nơi phù hợp.

Ngay cả bây giờ, việc mình chọn xây dựng nội dung theo hướng này vẫn có nhiều khó khăn. Nhưng mình nghĩ, làm gì cũng vậy thôi, không có khó khăn này thì sẽ có khó khăn khác. Quan trọng là bản thân phải cố gắng hết mình, kiên trì thực hiện.

Trong các video, Lâm Anh phải làm nhiều công việc nặng nhọc như quốc đất, cưa gỗ, mang vác đồ đạc… Mọi việc đều do bạn tự làm hay có sự hỗ trợ từ người khác?

Những công việc như cưa, đục đẽo, xây đắp… mình đã phải tập làm trước đó cả tháng, cho đến khi thành thạo mới bắt tay vào quay. Thời điểm đó, mình phải tham khảo rất nhiều người, từ bác hàng xóm đến những người thợ lành nghề. May mắn là mọi người đều tận tâm chỉ bảo cho mình.

Lâm Anh tự tay làm mọi việc để quay video

Kinh phí đầu tư cho việc xây dựng kênh và thực hiện video nhóm Lâm Anh huy động từ đâu?

Tụi mình tự góp với nhau. Vì có thể tận dụng được điểm mạnh của từng người nên kinh phí đầu tư cũng không quá cao. Tụi mình vẫn đảm đương được.

Trong khi các bạn trẻ hướng đến phố thị, Lâm Anh lại chọn trở về quê để làm công việc đồng áng, nấu nướng. Có khi nào bạn cảm thấy mình bị "chậm một nhịp" không?

Chậm hơn, lạc hậu hơn nhưng cái mình có được là cảm xúc. Mình thấy cuộc sống hiện tại quá xô bồ, ai cũng hối hả, áp lực với chuyện mưu sinh. Mọi người không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Mình muốn đi ngược một chút, sống chậm và mang đến cho người xem những phút giây thảnh thơi, tìm được khoảnh khắc như là ký ức, xoa dịu tâm hồn.

Cô nàng có những trải nghiệm tuyệt vời trong thời gian làm Youtube

Từ khi làm kênh đến giờ, có bình luận nào của dân mạng khiến Lâm Anh vui nhất và buồn nhất?

“Sau giờ tan làm, trở về phòng trọ, xem video của em chị cảm thấy nhẹ nhõm”, những bình luận thế này khiến mình vô cùng vui sướng. Vui vì kênh của mình được đón nhận, vui vì những thước phim đó giúp mọi người có được giây phút bình yên sau khi trải qua một ngày mệt nhoài với cuộc sống mưu sinh.

Bình luận khiến mình buồn thì cũng nhiều lắm. Nhưng đa phần mình buồn vì bản thân chưa đủ cố gắng, video chưa hoàn thiện khiến mọi người khó chịu khi xem. Những lúc như vậy, mình lại tự dặn bản thân cần nỗ lực hơn để không phụ sự ủng hộ của mọi người.

Với “Thôn nữ”, mục tiêu xa nhất Lâm Anh hướng tới là gì?

Khi có ý tưởng xây dựng “Thôn nữ”, mình và những người đồng hành đã xác định mục tiêu lớn nhất là quảng bá hình ảnh, văn hoá, con người và đất nước Việt Nam yên bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó là những nội dung mang tính xã hội để có thể giúp đỡ, hỗ trợ cộng đồng.

Hình ảnh đời thường xinh như mộng của "thôn nữ đồng quê"

Có ý kiến cho rằng, “Thôn nữ” nhái ý tưởng kênh ẩm thực của Lý Tử Thất (một kênh ẩm thực nổi tiếng ở Trung Quốc), Lâm Anh nghĩ sao?

Lý Tử Thất là nhân vật mình rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên, so với Lý Tử Thất, mình còn nhiều hạn chế nên việc so sánh này khá là khập khiễng. Riêng bản thân mình thì thấy rất vui khi được so sánh với một người đi tiên phong trong lĩnh vực này và đã được cả thế giới công nhận.

Mình hay xem nội dung của Lý Tử Thất và nhiều kênh khác có nội dung tương tự ở cả trong nước lẫn quốc tế và mình rút ra được nhiều bài học. Mình thừa nhận, ít nhiều nội dung “Thôn nữ” cũng chịu ảnh hưởng từ những kênh đó.

Chân thành cảm ơn những chia sẻ của bạn!

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/co-gai-nghe-an-menh-danh-tien-nu-dong-que-gay-xao-xuyen-voi-loat-mam...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/co-gai-nghe-an-menh-danh-tien-nu-dong-que-gay-xao-xuyen-voi-loat-mam-com-nha-1470058.ngn