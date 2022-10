Chàng trai Đồng Nai chuyển giới xinh đẹp và gợi cảm đến ngỡ ngàng

Khánh An - một trong những thí sinh của cuộc thi “Miss International Queen 2022”

Trong số loạt ảnh giới thiệu thí sinh của cuộc thi “Miss International Queen 2022” (cuộc thi sắc đẹp dành cho những cô gái chuyển giới), nhiều người không khỏi bất ngờ trước hình ảnh một cô gái chuyển giới xinh đẹp, dịu dàng, từ gương mặt đến vóc dáng đều mang đầy vẻ nữ tính. Nụ cười quyến rũ của cô gái ấy khiến người nhìn “lỡ nhịp”, để lại bình luận khen ngợi: “Xinh hơn cả con gái xịn”.

Cô gái đó là Khánh An (sinh năm 2000, quê Đồng Nai). Cũng như những cô gái chuyển giới khác, Khánh An từng trải qua hành trình tìm lại chính mình đầy gian nan và đau đớn. Sau tất cả, khi đã trở thành một cô gái trọn vẹn, Khánh An muốn đứng trên sân khấu của cuộc thi sắc đẹp để toả sáng rạng rỡ và trở thành động lực cho những người đang loay hoay tìm về con người thật của mình.

Khi còn là một cậu trai gầy yếu, Khánh An mang tên Thế Anh. Cô nhận ra bản thân khác biệt từ thuở nhỏ, luôn thích chơi những trò chơi nhẹ nhàng cùng các bạn nữ, thích mặc váy và phấn son. Sự khác biệt đó khiến cô trở thành tâm điểm soi mói của bạn bè suốt cả tuổi thơ. Cô vẫn nhớ những ánh mắt tò mò ấy, những lời thì thầm to nhỏ mỗi khi cô lướt qua, những câu nói miệt thị gọi cô là “bê đê”, “bóng lộn”…

Cô nàng nổi bật trong dàn thí sinh

“Cũng có tổn thương, cũng có buồn bã nhưng mình chưa bao giờ gục ngã bởi mấy lời soi mói, miệt thị ấy. Mình may mắn là hiểu rất rõ về bản thân, chưa từng cho rằng sự khác biệt với bạn bè đồng lứa là một căn bệnh. Mình biết, chỉ là bản thân chưa được sống đúng với giới tính thật mà thôi”, Khánh An chia sẻ.

Khánh An nói, may mắn lớn nhất cuộc đời cô là được ba mẹ thấu hiểu. Ba mẹ cô nhận thấy con mình khác biệt từ nhỏ, chủ động tìm hiểu và dần chấp nhận.

“Sự chấp nhận ấy là cả một quá trình, từ từ và chậm rãi nhưng ba mẹ chưa từng khắt khe với mình”, Khánh An nói.

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Khánh An là khi cô nhận ra, mình đã thích một người. “Năm học cấp 3, mình phải lòng một bạn nam cùng trường. Trong mình có một khát khao rất lớn là yêu và được yêu như một người bình thường. Mình can đảm tỏ tình nhưng bạn ấy từ chối. Đó cũng là lúc mình biết, mình cần phải thay đổi”, Khánh An kể.

Cô nàng xinh đẹp và nữ tính

Cô nàng nhen nhóm ý định chuyển giới từ ngày đó. Năm 18 tuổi, Khánh An bắt đầu tiêm hormone. Tốt nghiệp cấp 3, cô để tóc dài và ăn mặc như con gái. Năm 20 tuổi, dưới sự hỗ trợ và ủng hộ hết lòng của ba mẹ, cô sang Thái Lan chuyển giới.

“Với chuyện phẫu thuật chuyển giới thì mỗi người có một cảm xúc khác nhau. Riêng mình, dù đau đớn đến mấy nhưng để được làm con gái, mình sẵn sàng nuốt nước mắt vào trong. Cảm giác lạnh sống lưng khi nằm trên bàn mổ, cảm gác hạnh phúc khi ca phẫu thuật thành công mình đều nhớ rất rõ. Những ngày tập đi đau buốt, những lần vết thương rỉ máu, sưng tấy, những cơn đau tưởng chừng không bao giờ chấm dứt… mình đều vượt qua được. Đó thực sự là cả một hành trình chiến đấu để tìm lại bản thân mình”, Khánh An tâm sự.

Được ba mẹ chăm sóc tận tâm, Khánh An dần hồi phục. Cô cảm nhận rõ niềm hạnh phúc khó nói thành lời khi trở thành một cô gái trọn vẹn. “Mình hạnh phúc vì được làm chính mình, không còn bị phân biệt đối xử, không còn phải ghen tị với các bạn nữ khác. Và quan trọng nhất, mình được ba mẹ yêu thương như một cô con gái nhỏ”. Khánh An nói.

Khánh An được ba mẹ ủng hộ trong hành trình tìm lại chính mình

Sự thay đổi của Khánh An khiến không ít người bất ngờ. Khó có thể tin, cậu trai gầy yếu năm nào giờ đây lại trở thành một cô gái xinh đẹp và gợi cảm đến vậy. Khánh An quyết định tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới và xem đó như một lần “come out” với tất cả mọi người.

“Mình muốn câu chuyện của bản thân có thể truyền cảm hứng đến những bạn trẻ giống mình, mong các bạn mạnh dạn thực hiện ước mơ. Không có gì đau khổ hơn việc phải sống nhầm giới tính, cũng không có gì hạnh phúc hơn khi được sống đúng với bản thân mình”, Khánh An chia sẻ.

Khánh An khiến nhiều người ngỡ ngàng khi sở hữu body cân đối và nõn nà

Cô nàng tự tin tham gia cuộc thi sắc đẹp

Khánh An muốn truyền cảm hứng đến những người có cùng hoàn cảnh.

