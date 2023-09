Cô gái cao 1m24 yêu chàng 1m82 và cuộc hôn nhân bất ngờ

Francesca Papgano (cao 1m24) với người chồng cao 1m82

Francesca Papagno (32 tuổi) chỉ cao 1m24 (chiều cao trung bình của một đứa trẻ 8 tuổi) tin rằng, chiều cao của cô sẽ là trở ngại trong hành trình tìm kiếm tri kỷ của mình. Cô không hề biết rằng, "nửa kia" của cô sẽ là một anh chàng cao hơn cô gần 60cm.

Mới đây, bà mẹ một con đã kể về quá khứ buồn và câu chuyện tình yêu có hậu bên "người chồng đũa lệch". Cô cũng chia sẻ lý do tại sao những người xa lạ thường có cái nhìn tò mò và dò xét mỗi khi thấy cô.

"Tỉnh dậy sau cơn mê, tôi nhìn thấy bạn đời Paul cùng đứa con trai mới sinh của chúng tôi được quấn trong chăn. Khi anh ấy đặt đứa bé vào tay tôi và hôn tôi, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đã có lúc tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ tìm được một người bạn tri kỷ có thể chấp nhận chiều cao của mình. Và tôi đã được dạy bảo cả đời rằng, cơ thể tôi sẽ không bao giờ có thể bế con một cách an toàn, ngay cả khi tôi có thể mang thai.

Tuy nhiên, giờ đây tôi đã có một người đàn ông yêu tôi, chúng tôi đã có với nhau một đứa con và tôi biết những giấc mơ thực sự có thể trở thành hiện thực. Bố mẹ và các anh trai tôi đều có chiều cao "bình thường" và khi còn nhỏ, không có dấu hiệu nào cho thấy tôi khác biệt.

Nhưng sau khi gặp vấn đề với hông, các cuộc kiểm tra lúc hai tuổi cho thấy tôi mắc một tình trạng hiếm gặp gọi là loạn sản acromicric, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của xương cũng như làm chậm sự phát triển.

Nó khác với chứng loạn sản sụn, còn được gọi là bệnh lùn, bởi vì những người mắc chứng bệnh này có thân hình kích thước trung bình và chân tay ngắn hơn, trong khi tôi hoàn toàn có tỷ lệ cân đối, mặc dù chỉ cao 1m24.

Mãi cho đến khi tôi bước vào tuổi thiếu niên, chiều cao của tôi mới bắt đầu ảnh hưởng đến nhận thức của tôi. Mặc dù tôi là người nhỏ nhất trong lớp nhưng điều đó không thực sự rõ ràng nhưng sau khi chuyển đến cấp hai vào năm 2001, mọi người đều có sự trưởng thành vượt bậc, còn tôi thì không.

Tôi cũng gặp vấn đề với các khớp của mình - đầu gối của tôi bị trật khớp và chân tôi đau nhức và mệt mỏi. Các bác sĩ không thể làm được gì nhiều nhưng tôi đã dành thời gian ở Bệnh viện Great Ormond Street để được theo dõi và nghiên cứu vì tình trạng của tôi rất hiếm.

Quần áo của tôi luôn phải chỉnh sửa, đó là lời nhắc nhở thường xuyên rằng tôi không giống những người khác.

Rất may, tôi có những người bạn tốt và không bị bắt nạt ở trường nhưng mỗi lần ra khỏi nhà, tôi biết mình sẽ bị người lạ nhìn chằm chằm hoặc cười nhạo.

Tôi nhớ mình đang ở trong một cửa hàng và đang nhón chân cố gắng với lấy thứ gì đó thì nhận thấy một người đàn ông đang cười khúc khích khi nhìn mình. Tôi xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất.

Bề ngoài tôi vui vẻ, hướng ngoại nhưng bên trong, tôi phải vật lộn với suy nghĩ mình là nguồn gốc của sự tò mò và chế giễu.

Cha mẹ tôi luôn bảo vệ tôi, dặn tôi rằng đừng bao giờ để chiều cao của mình hay định kiến ​​của người khác kìm hãm mình.

Tôi đến Đại học Chichester vào năm 2009 để học âm nhạc và trở thành một diễn viên sau khi tốt nghiệp. Tôi đã nhận được những vai nhỏ trong các bộ phim bao gồm Snow White And The Huntsman cùng với Chris Hemsworth và gia nhập Công ty Nhà hát Giảm Chiều cao do nam diễn viên Hollywood - Warwick Davis thành lập.

Tôi đã có một sự nghiệp viên mãn và một cuộc sống bận rộn nhưng luôn thiếu một thứ đó là tình yêu.

Qua công việc, tôi đã gặp một số người đàn ông có chiều cao bằng tôi nhưng tôi không bị họ thu hút và biết rằng mình sẽ không yêu một người nhỏ bé nào khác.

Ở tuổi 24, tôi chưa từng có bạn trai và chỉ có vài nụ hôn say đắm.

Tôi cảnh giác với đàn ông, tôi lo lắng mình chỉ là một trò đùa đối với họ, một trò đùa giỡn với bạn tình của họ.

Tôi đấu tranh để tin rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng thực sự quan tâm đến tôi và vì vậy tôi đã dựng lên một rào cản.

Thực tế là hầu hết đàn ông đều không muốn ở bên một người có chiều cao như tôi. Tôi luôn là người phụ nữ che chở cho những người bạn có chiều cao bình thường của mình trong những buổi tối đi chơi, chờ đợi khi họ trò chuyện hoặc bờ vai để họ khóc sau khi chia tay.

Sau đó, một đêm đi chơi vào tháng 10/2014, tôi được giới thiệu với bạn của một người bạn tên là Paul, hiện 35 tuổi, làm việc trong lĩnh vực viễn thông.

Với chiều cao 1m82, anh ấy cao hơn tôi rất nhiều nhưng điều đó không thành vấn đề. Anh ấy đẹp trai, có khiếu hài hước, chúng tôi đã dành cả buổi tối để cười và trò chuyện.

Chúng tôi đã có một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nữa. Tôi nghĩ một người như anh ấy sẽ không thực sự thích một người như tôi.

Chúng tôi trò chuyện trực tuyến vài tuần trước khi anh ấy rủ tôi đi uống nước. Tôi không biết ý anh ấy là hẹn hò hay là bạn bè nhưng tôi đồng ý và đến cuối buổi tối hôm đó, tôi biết có điều gì đó đặc biệt giữa chúng tôi.

Khi chúng tôi đi chơi cùng nhau, chúng tôi thường bị nhìn chằm chằm và trong khi tôi đã quen với điều đó thì Paul vẫn phải vật lộn. Anh ấy luôn bảo vệ tôi và tôi phải trấn an anh ấy rằng, tôi ổn.

Chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau vào tháng 4 năm sau và vào tháng 1/2016, tôi phát hiện mình có thai.

Francesca và Paul cùng con trai Marco của họ được sinh bằng phương pháp sinh mổ vào tháng 9/2016.

Francesca và "đứa con kỳ diệu" Marco trong đám cưới năm 2019 của cô với Paul.

Francesca cho biết cô thức dậy và "cảm thấy may mắn" mỗi ngày.

Mặc dù tôi đã có kinh nguyệt nhưng các bác sĩ nói với tôi trong nhiều năm rằng, họ không chắc liệu tình trạng của tôi có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của tôi hay không.

Họ cũng nói rất rõ ràng, ngay cả khi tôi có thể thụ thai, cơ thể tôi quá nhỏ nên có lẽ tôi sẽ không thể mang thai thành công.

Tôi đã cởi mở với Paul ngay từ đầu, cả hai chúng tôi đều đồng ý sẽ cân nhắc việc nhận con nuôi trong tương lai, vì vậy cả hai chúng tôi đều cảm thấy vừa hồi hộp vừa sợ hãi trước cái thai.

Tôi đã được theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình với nhiều lần kiểm tra để đảm bảo em bé ổn và cơ thể tôi cũng ổn, vì các bác sĩ lo ngại về hệ hô hấp của tôi.

Họ muốn tôi sinh con ở tuần thứ 28 để đề phòng nhưng lúc đó tôi vẫn cảm thấy khỏe và không muốn đứa bé chào đời quá sớm nên họ đồng ý rằng tôi có thể tiếp tục. Tôi mang bầu rất lớn - chu vi bụng bầu của tôi lớn hơn chiều cao của tôi và tôi rất nóng lòng được gặp con mình.

Có khả năng con của chúng tôi đã thừa hưởng chứng loạn sản acromicric từ tôi nhưng điều đó không quan trọng- chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ yêu thương và trân trọng con dù xảy ra bất kể điều gì.

Vào tháng 9/2016, khi tôi mang thai được 37 tuần, Marco chào đời bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3kg. Tôi phải gây mê toàn thân vì các bác sĩ lo lắng về việc gây tê ngoài màng cứng cho tôi do cột sống của tôi ngắn. Thức dậy và biết mình có một đứa con trai thật không thể tin được.

Vào tháng 12/2019, Paul và tôi kết hôn tại một văn phòng đăng ký địa phương, với Marco - người không thừa hưởng tình trạng của tôi - ở đó, sau đó là bữa ăn với gia đình và bạn bè.

Cặp đôi hạnh phúc trong đám cưới năm 2019 cùng con trai Marco.

Hôm nay, chúng tôi là một gia đình ba người rất hạnh phúc. Marco hiện đã sáu tuổi, ngày càng nhận thức rõ hơn rằng tôi khác với những bà mẹ khác và giống như Paul, cậu bé luôn bảo vệ tôi.

Marco tỏ ra khó chịu khi mọi người nhìn chằm chằm hoặc khi tôi được mời gọi thực đơn dành cho trẻ em trong một nhà hàng. Tôi đang dạy con tầm quan trọng của sự đồng cảm và chấp nhận.

Vào tháng 2 năm nay, tôi đã lên sàn catwalk tại Tuần lễ thời trang Luân Đôn cho nhãn hiệu thời trang Chamiah Dewey, dành cho những người cao dưới 1m5. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và Paul, Marco thực sự tự hào về tôi.

Mỗi ngày tôi đều cảm thấy may mắn. Paul là tình yêu đầu tiên và duy nhất của tôi.

Anh ấy là người đàn ông duy nhất mà tôi từng yêu. Marco là đứa trẻ kỳ diệu mà tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được. Yêu và trở thành mẹ đã dạy tôi rằng, không bao giờ được từ bỏ ước mơ của mình. Mọi thứ đều có thể trở thành sự thật.

Paul đã cho cô ấy thấy rằng "bạn không bao giờ nên từ bỏ ước mơ của mình - chúng có thể trở thành hiện thực".

Francesca với nam diễn viên Hollywood Warwick Davis, trường sân khấu mà cô theo học sau khi tốt nghiệp.

