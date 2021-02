Chồng cao 2,41m, vợ cao 2,43m, sinh đứa con nặng 10kg

Chồng cao 2,41m còn vợ cao 2,43m, do đó ngôi nhà của cặp đôi cũng phải được thiết kế đặc biệt, mọi thứ bên trong đều vô cùng khổng lồ.

Anna Haining Swan sinh năm 1846 tại tỉnh Nova Scotia, Canada, là con thứ 3 trong số 13 người của con gia đình. Tất cả các anh chị em khác của Anna đều có chiều cao trung bình nhưng riêng cô lại vô cùng khác biệt. Năm 15 tuổi, Anna đã cao hơn 2,1m và nặng khoảng 100 kg, trong khi bàn chân của cô dài tới 34cm, có thể nói là một kích thước vô cùng khổng lồ.

Thực tế ngay từ lúc sinh ra, Anna đã có cân nặng "khủng" 8,2 kg. Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian thơ ấu, chiều cao của Anna vẫn hết sức bình thường, thân hình cân đối. Đến năm cô dậy thì, chiều cao của cô bắt đầu tăng lên một cách chóng mặt, thậm chí tưởng như tăng lên mỗi ngày. Ở tuổi 17, Anna đã đạt chiều cao 2,3m. Có một số nguồn tin cho biết, Anna đạt chiều cao khoảng 2,43m khi trưởng thành.

Anna rất có năng khiếu trong văn học và âm nhạc. Cô được nhận xét là một người vô cùng thông minh và nhanh nhạy. Anna sở hữu giọng hát cao vút và trong trẻo, ngoài ra còn có năng khiếu trong việc diễn xuất và chơi piano.

Năm 1865, Anna gặp phải một trận hỏa hoạn khi đang thăm quan bảo tàng Barnum. Cầu thang bị cháy, mọi người bắt đầu nhảy qua cửa sổ để thoát thân nhưng cái cửa sổ lại quá nhỏ so với thân hình khổng lồ của Anna. Khi đó, Anna tưởng rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây nhưng cô may mắn được các nhân viên bảo tàng và 18 người khác đưa xuống tầng trệt an toàn.

Cuộc đời của Anna không chỉ nổi tiếng bởi chiều cao vượt trội, ít ai sánh bằng mà còn được nhắc đến nhiều bởi cuộc hôn nhân với một người đàn ông chỉ thấp hơn mình vài mm. Chồng cô là Martin Van Buren Bates, cao khoảng 2,41cm. Giống như Anna, Martin cũng từng bị gọi là "người khổng lồ" hay "người đột biến" vì chiều cao khó hiểu của mình. Vì Martin không thích vợ cao hơn bản thân nên trong một số tài liệu, anh thường nói dối rằng Anna chỉ cao 2,2m.

Martin sinh năm 1837 tại bang Kentucky, Mỹ. Tất cả mọi người trong gia đình anh đều có kích thước bình thường và chính Martin cũng không có gì đặc biệt khi còn nhỏ. Mọi thứ chỉ thay đổi khi anh bắt đầu trưởng thành. Trong Sách Kỷ lục Guinness Thế giới và một số nguồn uy tín khác, chiều cao của Martin là 2,32m và cân nặng 176 kg.

Khoảng năm 6-7 tuổi, Martin bắt đầu phát triển chiều cao. Trước sinh nhật lần thứ 14 của mình, anh đã cao hơn 2,1m và nặng khoảng 140 kg. Khi lớn lên, Martin trở thành một giáo viên nhưng khi cuộc Nội chiến (1861-1865) nổ ra, anh gia nhập quân đội với tư cách là một binh nhì.

Martin từng nắm giữ chức vụ đội trưởng và tên tuổi của anh vô cùng nổi tiếng. Những người lính bắt đầu truyền tai nhau về câu chuyện một "người lính khổng lồ cao bằng 5 người đàn ông và sức chiến đấu bằng 50 người".

Sau khi chiến tranh kết thúc, Martin chuyển đến thành phố Cincinnati, bang Ohio, gia nhập một rạp xiếc để trình diễn cơ thể bất thường của mình cho công chúng tò mò đến xem.

Định mệnh đưa đẩy Martin và Anna đến với nhau khi rạp xiếc của Martin thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh Canada và dừng chân tại nơi Anna đang làm việc. Ngay khi nhìn thấy Anna, chủ đoàn xiếc đã nảy ra ý tưởng tuyển dụng cô. Chính người này đã mai mối Martin và Anna với nhau.

Martin và Anna nhanh chóng phải lòng nhau, đến năm 1871 thì chính thức kết hôn. Chỉ một năm sau, cặp đôi mua 52 ha đất rồi xây cho mình một tổ ấm riêng. Ngôi nhà của họ cũng có kích thước ngoại cỡ với cửa cao 2,6m và mọi đồ nội thất đều cực lớn.

Martin và Anna có với nhau tổng cộng 2 người con. Người con đầu tiên sinh năm 1872 nhưng đã qua đời chỉ vài giờ sau khi sinh. Đến năm 1879, cô Anna tiếp tục hạ sinh đứa con trai thứ hai tại Ohio, Mỹ. Lần này, cơn đau chuyển dạ của cô kéo dài tới 36h. Đứa con mà Anna sinh ra được Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận là một trong những em bé sơ sinh lớn nhất thế giới, với cân nặng lúc chào đời là 9,98 kg, cao 71cm và kích thước bàn chân là 15,2cm. Chỉ đáng tiếc, đứa trẻ đã qua đời chỉ sau 11h và Anna đã nhận Kỷ lục thế giới thay cho con mình.

Sau cái chết của 2 đứa con, Martin và Anna vô cùng đau khổ, suy sụp và tuyệt vọng, không muốn cố gắng làm thêm bất kỳ điều gì nữa. Cặp đôi nghỉ hưu và sống lặng lẽ trong ngôi nhà của mình để cố gắng quên đi ký ức đau buồn về 2 đứa con. Tới năm 1888, Anna bất ngờ qua đời trong giấc ngủ vì suy tim.

Sau đó, người chồng Martin đã đặt mua một bức tượng khắc chân dung Anna để đặt trước ngôi mộ của cô. Martin cũng bán ngôi nhà lớn đi, chuyển vào thị trấn sống. Năm 1897, ông tái hôn với một người phụ nữ khác có chiều cao bình thường và sống cuộc sống yên bình cho đến khi qua đời vào năm 1919.

Cho đến tận bây giờ, Anna Haining Swan và Martin Van Buren Bates vẫn được biết đến là "cặp vợ chồng cao nhất thế giới". Cuộc hôn nhân của Anna và Martin tuy chất chứa nhiều đau thương và mất mát nhưng cũng không thiếu những phút giây hạnh phúc, thăng trầm.

