Cô gái bưng cà phê, cọ toilet để có tiền chuyển giới

Hình ảnh trước và sau khi chuyển giới của Trần Quân

Trần Quân (sinh năm 2003, quê An Giang) là một trong những “mỹ nhân chuyển giới” nổi tiếng. Cô được biết đến khi tham gia cuộc thi “Miss international queen 2023” (Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023), lọt vào top 10 và giành giải “Best Face” (Thí sinh có gương mặt đẹp nhất). “Mỹ nhân chuyển giới An Giang” gây ấn tượng với chiều cao 1m78, gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa. Vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng tạo nên sức hút đặc biệt cho cô nàng.

Cũng như những người chuyển giới khác, Trần Quân có quá khứ chẳng mấy dễ dàng. Quân biết mình khác biệt từ năm 3 tuổi khi thích chơi búp bê, mặc váy. Mặc cho bố và họ hàng phản đối dữ dội, mẹ cô vẫn nuông chiều, mua cho cô váy vóc, búp bê, đồ chơi con gái... Bố Quân từng cho rằng, vì mẹ chiều hư nên cô mới “trổ bóng” như vậy. Còn Quân thì luôn nghĩ, mình chính là một phần lý do khiến bố mẹ ly hôn.

"Mình có một người anh trai. Nhìn sự khác biệt giữa mình và anh trai, mẹ đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Sau này, mẹ rất cởi mở trong việc đón nhận sự khác thường của mình, sẵn sàng để mình mặc váy, chơi búp bê... Bố mình thì khác, ông khó chấp nhận việc mình sinh ra là con trai nhưng lại muốn làm con gái. Mình hiểu điều đó bởi bất kỳ người cha, người mẹ nào cũng sẽ vậy thôi. Sau này, chứng kiến sự thay đổi của mình cả về tâm hồn lẫn ngoại hình, bố dần đón nhận", Trần Quân tâm sự.

Cô nàng có vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng

Bố mẹ “đường ai nấy đi”, Trần Quân ở cùng bà nội. Cô lớn lên giữa sự miệt thị của mọi người xung quanh, từng tủi thân tột cùng khi bị phân biệt đối xử, bị nhìn với ánh mắt kinh miệt và bị gọi là “thằng bê đê”, “bóng lộn”… Dẫu vậy, một điều Quân chưa từng hoài nghi về bản thân mình, đó là cô thích làm con gái.

16 tuổi, cô nàng bắt đầu để tóc dài, mặc đồ nữ tính. Không có điều kiện đi học, Quân bươn chải từ sớm với đủ công việc: phụ quán cà phê, dọn toilet, lau cầu thang… Nhìn những cô gái chuyển giới tỏa sáng trên sân khấu, sàn catwalk và các cuộc thi, khát khao được chuyển giới, trở thành một cô cái trọn vẹn của Trần Quân càng thêm cháy bỏng.

Quân sẵn sàng làm mọi công việc chân tay, dành dụm từng đồng để thực hiện ước mơ chuyển giới. Sau này, cô xin vào làm công nhân cho một xưởng sản xuất ô tô. Ở đây, cô gặp những người đồng nghiệp tốt, họ không kỳ thị, ngược lại giúp đỡ cô rất nhiều. Quân càng có thêm động lực tìm lại giới tính thật của mình.

Trần Quân gây ấn tương với đường cong mềm mại

18 tuổi, với số tiền tích cóp trong nhiều năm, cô sẵn sàng phẫu thuật chuyển giới. Suốt hành trình đau đớn “xé da xé thịt”, cô chỉ có một mình. Quân nói, những khó khăn trong quá khứ đã tôi luyện nên một Trần Quân mạnh mẽ, lạc quan, luôn tiến về phía trước, thế nên, hành trình chuyển giới của cô cũng diễn ra thuận lợi hơn.

“Lúc đi mình gần như giấu tất cả mọi người, chỉ nói là đi làm ngực. Khi lên bàn mổ, mọi người cũng không ai biết, vì vậy mình chẳng có người thân nào ở bên cạnh chăm sóc trong khoảng thời gian thực hiện phẫu thuật chuyển giới. Nhưng đó là ước mơ của mình nên mình chấp nhận. Đến hiện tại, nhiều người hỏi mình chuyển giới có đau không? Mình trả lời luôn là không. Vì ước mơ của mình đã thành sự thật, sao lại than phiền về nó được?”, Quân tâm sự.

Trần Quân thừa nhận, đã có lúc cô phân vân về quyết định chuyển giới của mình. Cô khát khao được làm một cô gái trọn vẹn nhưng vì bên cạnh không có người sẻ chia nên trong một vài khoảnh khắc, cô cảm thấy rất lo lắng. Nhưng khi đủ can đảm thực hiện ước mơ, cô hạnh phúc vô cùng. Nhìn lại những khó khăn đã qua, Quân thấy mình hoàn toàn xứng đáng.

"Mẹ chấp nhận con người thật của mình từ rất sớm nhưng khi biết mình chuyển giới, mẹ hay tự trách tại sao ngay từ đầu không thể cho mình một hình hài nữ giới, để mình khỏi phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Mình thương mẹ, thương bố nên càng phải nỗ lực nhiều hơn để họ thấy, con gái họ đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại", Quân chia sẻ.

Trong rất nhiều những điều bất hạnh, cô gái chuyển giới An Giang vẫn tìm thấy một điều may mắn cho mình. Cô được trời phú cho vóc dáng thanh mảnh, mềm mại, gương mặt thanh thoát, chỉ cần mặc đồ nữ, để tóc dài là xinh đẹp. Đó là điều không phải cô gái chuyển giới nào cũng may mắn có được.

Khoảnh khắc được bố khen xinh, Trần Quân rất xúc động

Sau vỏn vẹn một tháng phẫu thuật, Quân đã quay trở lại công việc. Lúc này, cô được công ty sắp xếp làm công việc của nữ giới. Quân biết, giới tính thật của cô đã được mọi người chấp nhận.

Điều khiến Trần Quân hạnh phúc hơn cả là sự thừa nhận của bố. Bố cô từng phản đối dữ dội việc con trai “trổ bóng” nhưng đến một ngày vẫn phải dành cho cô lời khen: “Quân là con trai mà lúc thành con gái nó đẹp quá”.

Cho đến giờ, bố Quân đã có cái nhìn hoàn toàn khác về cô. Ông chấp nhận, yêu thương và tự hào về cô con gái nhỏ của mình. Ngày Trần Quân tỏa sáng trên sân khấu cuộc thi “Miss international queen 2023”, bố cô cũng có mặt để cổ vũ, khích lệ. Trong cái nắm tay rất chặt của bố, Trần Quân xúc động bật khóc.

Trần Quân hiện là người mẫu, mẫu ảnh nổi tiếng

Vẻ đẹp ngọt ngào của "mỹ nhân chuyển giới An Giang".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]