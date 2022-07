Cô gái 27 tuổi suy hô hấp phải nhập viện vì bị bố mẹ giục cưới

Người lớn có rất nhiều lo lắng, căng thẳng về công việc, tiền bạc, tình yêu, hôn nhân, gia đình, ngoại hình... Lo lắng không chỉ là một loại cảm xúc, đôi khi nếu bị đẩy lên quá đà, nó sẽ gây ra những hiệu quả nghiêm trọng.

Mới đây, thông tin về việc một cô gái 27 tuổi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc phải nhập viện cấp cứu vì quá áp lực khi bố mẹ giục cưới đang gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin đăng tải, cô gái nhập viện trong tình trạng khó thở, tê liệt chân tay, co giật, chẩn đoán nhiễm kiềm hô hấp. Nguyên nhân là do bố mẹ liên tục giục cưới, cô gái lại không đồng ý lấy người mình không yêu. Hai bên tranh cãi lớn, trong lúc uất ức, khó chịu, cô gái phát bệnh, tê liệt co giật rồi ngã xuống đất.

Ảnh minh hoạ.

Qua trường hợp này, bác sĩ Trần Lương, người tiếp nhận điều trị cho cô gái, cho biết: "Nhiễm kiềm hô hấp phần lớn nguyên nhân là do khó thở vì xúc động mạnh, mọi người phải biết kiểm soát cảm xúc, khi thấy có triệu chứng thì phải đến bệnh viện ngay".

Bác sĩ cũng chia sẻ thêm, khi đối mặt với chứng lo âu, sợ hãi hay căng thẳng, hãy cố hít sâu, thở chậm, giữ bình tĩnh, không nghĩ ngợi gì hết. Có thể nín thở trong vòng 15s, tuyệt đối không thở hổn hển, các triệu chứng sẽ dần được cải thiện. Tuy vậy, vẫn khuyến cáo các bệnh nhân căng thẳng quá độ nên điều trị tâm lý sau khi vượt qua được chứng nhiễm kiềm hô hấp. Tình hình mà tệ đi, có thể dùng thuốc hỗ trợ điều trị.

Sau khi thông tin về sự việc được truyền thông đăng tải, rất nhanh đã nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người. Đa số cư dân mạng đều xót xa và thông cảm với cô gái bởi không ít người cũng trong tình trạng tương tự.

"Thúc giục tìm người yêu, thúc giục lập gia đình, giục phải sinh con, ổn định, đúng là áp lực khiến con người phát điên", "Chuyện cưới xin bị giục giã đúng là một cơn ác mộng", "Tôi vừa chia sẽ tin này với mẹ mình, mong bà hiểu tôi hơn, nhưng chắc là khó", "27 tuổi cũng chưa phải là già, tại sao bị giục cưới kinh khủng như vậy?", "Tôi mà không đi học cũng sẽ bị giục cưới ngay khi vừa tốt nghiệp"... cư dân mạng bình luận.

Theo tìm hiểu, nhiễm kiềm hô hấp xảy ra khi người bệnh tăng hít thở, thở nhanh và sâu hơn dẫn đến tăng trao đổi khí phế nang, tăng đào thải CO2 ra khỏi hệ tuần hoàn. Nhiễm kiềm hô hấp cấp tính có thể gây ra những khó chịu nhất định cho người bệnh như chóng mặt, co giật hoặc có thể là ngất, ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến một số bệnh nhân bị rối loạn thần kinh trung ương.

