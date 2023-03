Cô dâu bụng bầu vượt mặt không được nhận đồng sính lễ nào, bố mẹ ruột cũng không đến dự đám cưới

Chuyện sính lễ trong các đám cưới Trung Quốc đã gây nên không ít tình huống dở khóc dở cười, thậm chí không ít cặp đôi phải chia tay chỉ vì sính lễ đám cưới. Mới đây, một câu chuyện liên quan đến vấn đề này một lần nữa khiến cộng đồng mạng sôi sục.

Trong văn hóa cưới xin của Trung Quốc, sính lễ mà nhà trai tặng cho nhà gái trước hoặc trong đám cưới là một trong những nghi lễ không thể thiếu. Tuy nhiên trong những năm gần đây, nhiều đàn ông Trung Quốc lại gặp áp lực, thậm chí không thể cưới vợ vì chuyện sính lễ, lý do là bởi nhiều gia đình nhà gái yêu cầu số tiền quá lớn khiến họ không thể đáp ứng được. Ngược lại, cũng có những cô dâu đặt chân về nhà chồng mà không nhận được đồng sính lễ nào như trong câu chuyện dưới đây.

Theo trang Sohu News đưa tin ngày 28/2/2023 vừa qua, đám cưới này được tổ chức tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cô dâu và chú rể tổ chức đám cưới hết sức giản dị, đơn sơ, thế nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất là chiếc bụng bầu vượt mặt của cô dâu. Đằng sau đó còn là cả một câu chuyện đầy uất ức mà cô dâu và gia đình mình gặp phải.

Được biết, chú rể xuất thân trong một gia đình nông thôn nghèo khó. Vì không có tiền, anh mãi không thể kiếm được một người vợ phù hợp. Sau đó, chú rể đành rời quê lên thành phố kiếm sống, những mong có cơ hội đổi đời, đồng thời kiếm được một người ưng ý để kết hôn.

Chẳng mấy chốc, chú rể đã quen được cô dâu, cũng là một công nhân ở quê lên thành phố làm việc. Cô gái này trẻ người non dạ, rất nhanh đã phải lòng chú rể rồi 2 người chuyển đến sống cùng nhau.

Không lâu sau, cặp đôi thấy đối phương rất phù hợp nên bắt đầu bàn tình chuyện hôn nhân, cũng đã gặp mặt hai bên gia đình. Cô dâu và nhà gái đã đề xuất khoản sính lễ 120.000 nhân dân tệ (hơn 410 triệu đồng), đồng thời mua một ngôi nhà tân hôn trong huyện cho 2 vợ chồng. Số tiền này không phải quá lớn so với khoản sính lễ của nhiều đám cưới khác, nhưng so với hoàn cảnh của gia đình chú rể thì vẫn là vượt quá khả năng. Cuối cùng, chú rể chỉ đưa trước 10.000 nhân dân tệ (hơn 34 triệu đồng), nói rằng số tiền còn lại sẽ tìm cách để sớm đưa cho nhà gái.

Gần một năm sau đó, chú rể và gia đình vẫn chưa thể hoàn thành khoản sính lễ nên đám cưới vẫn bị trì hoãn. Lúc đó, cô dâu lại phát hiện mình mang thai. Cô được chú rể chăm sóc, tẩm bổ, cung phụng như bà hoàng nên hết sức cảm động.

Trong giai đoạn này, cô dâu cũng thúc giục chú rể nhanh chóng tổ chức đám cưới, nếu không bầu to sẽ không đẹp. Tuy nhiên, chú rể cứ viện đủ mọi lý do để trì hoãn. Đến khi cô dâu bụng bầu vượt mặt, chú rể mới nói rằng anh và gia đình đã cố gắng hết sức nhưng không thể chuẩn bị được khoản sính lễ kia, còn khuyên cô dâu rằng hai người hãy tiết kiệm để lo cho con cái sau này. Lúc đó mọi thứ đã quá muộn, cô dâu không còn cách nào khác, đành chấp nhận kết hôn mà không nhận được đồng sính lễ nào.

Trong ngày cưới, nhà trai cũng tổ chức hết sức đơn giản, không quá linh đình. Cô dâu bụng bầu đã rất to nên không thể mặc vừa váy cưới, chỉ có thể mặc một chiếc váy bình thường màu hồng, đeo thêm hoa đỏ cài ngực. Chú rể cũng không diện vest lịch lãm, chỉ mặc sơ mi trắng thông thường. Do bầu đã to, cô dâu thậm chí không thể quỳ xuống cúi lạy gia tiên mà chỉ có chú rể một mình thực hiện nghi lễ này.

Vì chuyện sính lễ, gia đình cô dâu vô cùng tức giận và bực bội. Trong đám cưới con gái, bố mẹ cô dâu đã không tới tham dự. Họ càng uất ức hơn khi nghĩ đến chuyện nhà trai đi rêu rao làng xóm rằng lấy vợ không hề khó khăn, chẳng tốn đồng nào. Không có người thân xuất hiện trong đám cưới, cô dâu cũng không giấu được sự buồn bã, tủi thân.

Sau khi câu chuyện này được đăng tải lên mạng, cư dân mạng xứ Trung đã để lại những ý kiến trái chiều. Người trách móc chú rể là kẻ bội bạc, nói dối, đùa giỡn với lòng tin của cô dâu. Bên cạnh đó, cũng có người chê trách cô dâu khi không tỉnh táo, quá tin người, cuối cùng phải nhận cái kết không như mong đợi.

Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/co-dau-bung-bau-vuot-mat-khong-duoc-nhan-dong-sinh-le-nao-b...