Chuyện tình lãng mạn của chàng du học sinh Hà Nội: Đi Nhật 5 năm mang về một gia đình nhỏ

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 00:15 AM (GMT+7)

Sau 5 năm học tập và làm việc tại Nhật, Trung quen Hồng Nhung. Sau 8 tháng yêu nhau, cặp đôi quyết định "về chung một nhà".

Sau 1 tháng trò chuyện, làm quen trên mạng xã hội, Xuân Trung và Hồng Nhung quyết định gặp nhau để tìm hiểu.

Vũ Xuân Trung quyết định sang Nhật du học từ năm 2014. Trong lúc đang loay hoay tìm việc làm sau 4 năm học thì Trung bắt đầu bén duyên với Hồng Nhung. Chỉ một lần tình cờ trả lời story mà hai người làm quen nhau. Trò chuyện một tháng sau đó quyết định gặp nhau.

Gần như lúc đó mình trò chuyện một mình, Nhung đeo tai nghe từ đầu đến cuối, cô ý tỏ ra mình chẳng phải gu của cô ấy. Cô ấy rất khó gần để làm quen với một người lạ.

Mặc dù đều ở Nhật nhưng cũng có thể nói, cặp đôi này thuộc diện yêu xa vì cách nhau, mỗi người lại một khung giờ làm việc khác nhau. Trung nghĩ rằng mình đã thích cô gái này rồi nên sẽ "chịu khó" để theo đuổi, tuần nào cũng đi 300km để được gặp Hồng Nhung. Một thời gian sau, cô gái này dần cảm nhận được sự chân thành của Trung và mở lòng nhiều hơn.

Dù cách xa 300km nhưng tuần nào Trung cũng tìm đến gặp người yêu để "hâm nóng" tình cảm.

Sau 8 tháng yêu nhau, cặp đôi trải qua nhiều thử thách, khó khăn trong tình yêu, đủ để hiểu thấu đối phương và quyết định về chung một nhà. Chia sẻ về quyết định này, Trung nói: "Mình và vợ đi đến quyết định này là có nhiều lí do. Thứ nhất, mình nghĩ 8 tháng là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để chúng mình hiểu được đối phương. Hơn nữa ngay từ ban đầu yêu nhau là chúng mình đã xác định "yêu để cưới". Một lí do nữa là do vào thời gian ấy, vợ mình sắp hết visa, phải về Việt Nam, vì sợ mỗi người một nơi nên tụi mình quyết định cưới luôn."

Sau 8 tháng yêu nhau, cặp đôi quyết định xin "phụ huynh" cho cưới.

Khi ngỏ lời với bố mẹ về chuyện kết hôn, Hồng Nhung không được sự ủng hộ của bố mẹ, họ đã không nói chuyện với nhau cả tuần. Tuy nhiên, cô nàng sinh năm 1998 này đã phải lòng "anh Trung lãng tử" nên quyết tâm đến với nhau.

Ban đầu, Nhung không được sự ủng hộ của bố mẹ nhưng rồi dần dần cũng nguôi vì thương con gái.

Bộ ảnh cưới lãng mạn được cặp đôi chụp tại Nhật Bản.

Cặp đôi quen nhau vào mùa thu 2018 và cùng nhau "lên xe hoa" tháng 5/2019. Cho đến thời điểm hiện tại, Trung và Nhung đã có với nhau một cô con gái 6 tháng tuổi. Kể từ khi cưới, Nhung vẫn ở Việt Nam còn Trung phải quay trở lại Nhật để làm việc.

Hiện tại, cặp đôi đã có chung một cô con gái xinh xắn tròn 6 tháng tuổi.

"Mình đang làm thủ tục bảo lãnh vợ con sang để gia đình được đoàn tụ, vợ chồng mình muốn lập nghiệp ở bên này một thời gian. Khi cảm thấy đã dành dụm được một số vốn thì sẽ quay trở về Việt Nam để kinh doanh". Trung chia sẻ.

