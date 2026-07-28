Chuyện lạ tại Bạn muốn hẹn hò, chàng trai gọi điện hỏi ý kiến bố về màn mai mối

Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của cặp đôi Mai Hoàng Đạt (28 tuổi, quê Bắc Ninh, quản lý mảng kinh doanh bất động sản) và Bùi Thị Dung (29 tuổi, quê Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên). Cả hai hiện sống và làm việc tại Hà Nội.

Hoàng Đạt là chàng trai hoạt ngôn, hiểu biết về các vùng miền và thông tin tài chính. Khuyết điểm của anh là khá nóng tính.

Cặp đôi được mai mối trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Đạt chia sẻ, đường tình duyên của anh khá lận đận. Bố mẹ, họ hàng thích anh lấy vợ gần nhà. Mối tình trước của anh là cô gái ở cách nhà anh khá xa nên bị gia đình phản đối gay gắt, cũng vì đó mà chia tay.

Nghe chia sẻ của đàng trai, MC Quyền Linh e ngại khi cô gái ghép đôi với anh ở khác tỉnh. Đạt đáp: “Có lẽ không sao vì cô ấy cũng ở miền Bắc”.

Hoàng Đạt nói thêm, bố mẹ đã lớn tuổi, thời gian có thể kề cạnh chăm sóc bố mẹ không còn nhiều nên anh muốn chiều theo mong muốn của họ. Đến bây giờ, quan điểm đó vẫn không thay đổi.

Cùng với tiêu chí gần nhà, anh mong cưới được người phụ nữ sống vì gia đình, vun đắp cho chồng con.

Trong khi đó, Bùi Dung – cô gái ghép đôi với Hoàng Đạt lại không quan trọng chuyện lấy chồng gần hay xa. Điều cô quan tâm hơn cả là sự thấu hiểu và tôn trọng nhau giữa đôi bên.

“Tôi mong tìm được bạn trai có dáng người cao ráo, tính cách điềm đạm, biết chăm sóc và lo lắng cho gia đình, nghiêm túc trong chuyện tình cảm”, Dung nói.

Dung là cô gái sống tình cảm, coi trọng gia đình, sạch sẽ, gọn gàng, thích trang trí nhà cửa. Trong công việc, cô rất nghiêm túc và cẩn thận. Điểm yếu của Dung là rụt rè trước đám đông. Ở tuổi 29, cô chưa có mối tình chính thức nào.

Hoàng Đạt gọi điện về hỏi ý kiến bố về chuyện hẹn hò với một cô gái ở xa nhà. Ảnh cắt từ clip

Trong phần lớn thời gian mai mối, tiêu chí chọn vợ cùng làng, xã của Hoàng Đạt là điều được quan tâm hơn cả.

Trong phần trò chuyện với người thân, mẹ của Dung một lần nữa đặt ra câu hỏi: “Cô thấy Hoàng Đạt chững chạc nhưng có một trở ngại lớn là mong muốn của gia đình, liệu cháu có thể vượt qua được không?

Con gái cô quê ở Hưng Yên, hiện sống ở Hà Nội, cháu thấy có quá trở ngại không với yêu cầu của gia đình cháu? Cháu nên quyết định nhanh trong ngày hôm nay để xem thế nào”.

Đạt đáp: “Về cơ bản là bố mẹ con thích con lấy vợ gần. Nhưng bản thân con khi đăng ký tham gia chương trình đã rất cởi mở và linh động, sẵn sàng đón nhận một người bạn ở xa. Quãng đường từ Bắc Ninh về Hưng Yên khá là gần”.

Để gia đình đàng gái yên tâm, ngay trên sân khấu Bạn muốn hẹn hò, Đạt đã gọi điện về xin ý kiến bố mẹ. Khi kết nối với bố, anh hỏi: “Sắp tới, con có bạn gái ở Hưng Yên có được không”. Bố anh đáp: “Hưng Yên, xa thế con”.

Đạt kiên nhẫn giải thích, quãng đường từ Bắc Ninh về Hưng Yên không quá xa, đường sá cũng thuận tiện. Bố anh kết luận: “Thôi bây giờ số phận chẳng biết nói gì, xa cũng được, gần cũng được, miễn sao con hạnh phúc”.

Nhận được sự ủng hộ của bố, Hoàng Đạt tự tin đối diện với đàng gái khi mở rào. Cặp đôi trao đổi với nhau về công việc, thời gian hẹn hò, quan điểm vun đắp hôn nhân…

Cặp đôi đối diện nhau, thẳng thắn tìm hiểu. Ảnh cắt từ clip

Dung bày tỏ: “Em mong muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, mình cùng nhau chia sẻ, thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau”.

Cô nàng thừa nhận, bản thân vẫn còn phân vân về yêu cầu “lấy vợ gần” của phía đàng trai. Cô thẳng thắn hỏi: “Anh có đủ tự tin để thuyết phục bố mẹ không?”.

Đạt đáp: “Thực ra, đó không phải là yêu cầu ‘cứng’ của bố mẹ anh mà chỉ là mong muốn ban đầu. Anh hy vọng có thêm người đồng hành để giải quyết việc này”.

Giây phút quan trọng nhất, ai nấy đều hồi hộp trước quyết định của đôi trẻ. Cuối cùng, Đạt đồng ý bấm nút hẹn hò còn Dung từ chối.

Họ nắm tay nhau, quyết định làm bạn thay vì bắt đầu mối quan hệ yêu đương.