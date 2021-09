Chuyện cô gái bỏ phố về quê: “Chỉ cần đêm về ngon giấc”

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 12:10 PM (GMT+7)

Bốn năm về trước, Nguyễn Thúy An (sinh năm 1991) đã khăn gói từ Sài Gòn trở về quê hương Đắk Lắk, sống một cuộc đời bình dị bên vòng tay mẹ và vui thú bên luống rau, bụi chuối sau hè.

Từ ngày về quê, cuộc sống của An trở nên nhẹ nhàng, an vui.

Bỏ lại giấc mơ phố thị

Cũng giống như bao người khác, An cũng đã từng theo đuổi giấc mơ an cư lạc nghiệp ở Sài Gòn. Cô chọn trường ĐH Mở TP. HCM là nơi ấp ủ cho hoài bão của mình. Sau khi tốt nghiệp, An bươn chải kiếm sống bằng đủ thứ nghề như nhân viên du lịch, nhân viên bất động sản, nhân viên quản lý công nợ… An kể: “Chín năm sống ở Sài Gòn là bốn năm ở trọ cùng bạn bè, năm năm lủi thủi một mình trong phòng trọ. Mỗi đêm về, mình vẫn mơ về điều gì đó xa xôi mà cũng thật quen thuộc. Ở Sài Gòn, lương mình làm cũng không dư dả mấy. Mỗi tháng chỉ đủ chi trả tiền trọ, tiền ăn và gửi về quê chút ít cho má”.

Và rồi, cảm thấy không còn đủ sức bám trụ ở Sài Gòn, An đã dứt khoát đưa ra quyết định trở về quê, bỏ lại sau lưng tất cả. Hơn nữa, vào thời điểm đó, em trai An lên Sài Gòn học đại học, em gái cũng đang ở Sài Gòn làm việc khiến cô càng quyết tâm trở về quê hơn.

Trở về xã Ea Tih, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cuộc sống của An vui thú với sáu sào đất ở nhà, An chăm chỉ làm vườn cùng mẹ. “Mình trồng rau, nuôi cá, nuôi gà và trồng những loại trái cây như mít, sầu riêng, vú sữa, dừa... Sản phẩm dùng không hết mình đem bán ngoài chợ”, An chia sẻ. Theo An, bản thân là một người giản dị, không se sua áo quần nên việc chi tiêu với An ở quê cũng không đáng là bao.

An trở về quê cũng vì muốn bầu bạn sớm chiều với má Bảy của mình.

Người kể chuyện đồng quê

Về quê bầu bạn với bếp núc, An cho biết chính khoảng thời gian ở Sài Gòn cũng mang đến cho cô những người bạn tuyệt vời. Đặc biệt, họ cũng là “chất xúc tác” giúp An có thêm động lực lập kênh YouTube để kể những câu chuyện đồng quê.

An chia sẻ: “Khi về Đắk Lắk, bạn bè ở Sài Gòn hay hỏi thăm nên mình đã chụp hình và thỉnh thoảng có quay vài clip ngắn chừng 1 - 2 phút rồi đăng lên Facebook. Sau đó, mình có đầu tư quay clip chỉn chu vào những dịp như giỗ ngoại, làm bánh tét hay vui đùa cùng chó mèo. Dần dần, mình nhận được sự yêu thích ngày càng nhiều từ bạn bè trên mạng xã hội”.

Khung cảnh làng quê thơ mộng trong những video của An.

Kênh YouTube của An từ đó đã ra đời. Cô ưu ái chọn tên “An Đen”, một biệt danh lúc nhỏ để “dán nhãn” cho kênh của mình. Chia sẻ về quá trình học cách quay dựng video, cô cho biết những sản phẩm ban đầu đăng tải lên YouTube đều được quay bằng chiếc điện thoại “cục gạch” chỉ hai triệu đồng và được chỉnh sửa, cắt ghép đơn giản bằng phần mềm trên đó. An tự mình mày mò và học hỏi từ nhiều nguồn trên mạng.

Sau này, khi những video của An nhận được ngày càng nhiều sự ủng hộ cũng như biết rằng YouTube có thể trở thành “cần câu cơm” cho mình, An đã dành dụm số tiền mình làm ra để mua một chiếc máy quay Sony và học hỏi nhiều hơn về mặt kỹ thuật để tạo nên những sản phẩm hoàn chỉnh.

Khi còn ở Sài Gòn, An cảm thấy bế tắc trước cuộc sống và thường hoài niệm về những tháng ngày ở quê.

An cho hay, cách cô xây dựng nội dung được truyền cảm hứng từ một số Youtuber chuyên về ẩm thực đồng quê, tuy vậy, An vẫn giữ được chất riêng của mình và truyền tải đúng tinh thần của cuộc sống nơi miền cao. Những video của An xoay quanh những món ăn bình dị gắn liền với tuổi thơ của cô như bánh bí đỏ nướng, mít kho rau răm, món chuối đậu om…

Ngoài ra, người xem còn quá đỗi quen thuộc với những khung cảnh nên thơ của miền quê như triền đồi, cánh đồng. Đặc biệt, chất giọng kể chuyện của An trong những video đã “tưới mát” tâm hồn cho rất nhiều người, nhất là những người con xa xứ.

An bộc bạch: “Cuộc sống mình chỉ giản dị vậy thôi, dàn êkíp trong video chính là mẹ và mấy em thú cưng. Được mọi người quan tâm, mình vui lắm, má cũng thích nữa. Hóa ra, những chia sẻ của mình lại chính là niềm an ủi cho người khác”.

Kênh YouTube của An còn là cầu nối cho những mạnh thường quân trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn ở quê cô.

Hiện tại, An vẫn tiếp tục làm việc, song song là xây dựng và phát triển nội dung trên kênh TikTok của mình. Cô thổ lộ: “Từ khi về quê, mình không đau đầu nữa, chẳng còn muộn phiền công việc. Với mình, sống nơi đâu cũng được, chỉ cần ăn cơm ngon miệng, và đêm về ngon giấc”.

