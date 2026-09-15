Chủ xe sang Porsche phủ kín xe bằng ảnh 90 trẻ mất tích, gây sốt mạng xã hội

Trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc, một số cửa hàng bán tờ rơi thông tin trẻ mất tích với giá khoảng 3 nhân dân tệ (0,45 USD) mỗi tờ để người mua phát tán, giúp tăng cơ hội tìm kiếm.

Gần đây, một chiếc Porsche 718 ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người dân đăng ảnh, video về chiếc xe sau khi bắt gặp trên đường.

Điều khiến chiếc Porsche thu hút không phải vẻ ngoài sang trọng mà là hàng chục tờ thông tin trẻ mất tích được dán kín từ đầu đến cuối thân xe.

Chủ xe, anh Du Lin, cho biết chiếc Porsche đang đăng thông tin của 90 trẻ mất tích. Anh lấy dữ liệu từ trang web thiện nguyện Baby Come Home, sau đó tự thiết kế bộ decal dán xe. Do bản thông tin tải từ website chỉ có chữ, anh bổ sung ảnh chân dung của các em để mọi người dễ nhận diện hơn.

Baby Come Home được thành lập năm 2007 bởi hai tình nguyện viên Zhang Baoyan và Qin Yanyou, với mục tiêu hỗ trợ miễn phí các gia đình tìm kiếm con mất tích. Trong gần hai thập kỷ, hơn 400.000 tình nguyện viên đã tham gia mạng lưới này, góp phần giúp khoảng 15.000 gia đình đoàn tụ.

Những gia đình tìm đến Baby Come Home có nhiều hoàn cảnh khác nhau, trong đó có người từng phải bỏ con vì khó khăn kinh tế và những trường hợp trẻ bị bắt cóc.

Theo báo cáo năm 2021 của Cục Điều tra Hình sự, Bộ Công an Trung Quốc, nước này ghi nhận gần 6.000 vụ bắt cóc trẻ em trong năm 2012. Con số này giảm xuống dưới 700 vụ vào năm 2020.

Chủ chiếc xe sang Porsche ở Vân Nam phủ kín xe bằng hơn 90 tờ thông tin về trẻ mất tích của tổ chức từ thiện Baby Come Home. Ảnh: Sohu

Dán thông tin trẻ mất tích lên ôtô đã trở thành một cách làm khá phổ biến của một số phụ huynh và tình nguyện viên Trung Quốc, nhằm đưa hình ảnh, thông tin của các em đến với nhiều người hơn và tăng cơ hội tìm kiếm.

Một trường hợp đáng chú ý là Du Xiaohua, cha của Du Houqi, người từng được nhắc đến trong bộ phim Dearest năm 2014. Đây là người cha duy nhất xuất hiện trong phim có con vẫn chưa được tìm thấy. Ông từng phủ kín ôtô bằng thông tin về con trai và những trẻ mất tích khác để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Du Lin đã chủ động đăng ký diện mạo mới của chiếc Porsche với cảnh sát địa phương để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Chàng trai 27 tuổi, quê ở tỉnh Hồ Bắc, cho biết anh từng thấy nhiều người phát tờ rơi ngẫu nhiên cho người đi đường nhưng cho rằng cách này khó tiếp cận được nhiều người.

Một số người đặt câu hỏi về động cơ của Du, cho rằng anh có thể đang tìm kiếm sự chú ý. Tuy nhiên, Du khẳng định mục đích chính của mình là giúp nhiều người biết đến thông tin về những đứa trẻ mất tích.

"Chiếc xe càng được chú ý, càng có nhiều người nhìn thấy thông tin về những đứa trẻ mất tích, từ đó cơ hội giúp các em trở về với gia đình càng cao", Du nói.

Anh cho biết một trong 90 trẻ có thông tin được dán trên xe đã tìm được gia đình.

"Đây là chiếc xe tuyệt vời nhất tôi từng thấy", một người dùng mạng bình luận.

Một người khác viết: "Tôi mong có thêm nhiều ôtô dán những tờ thông tin này, bởi rất nhiều trẻ em đang mong được trở về nhà. Nhưng tôi cũng hy vọng sẽ có ít chiếc xe như vậy hơn, vì điều đó đồng nghĩa ngày càng nhiều trẻ đã được đoàn tụ với gia đình".