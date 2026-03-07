Chồng đại gia tặng quà 8/3 cả cơ quan, về nhà lại chẳng tặng vợ nổi bông hoa

Mỗi mùa Quốc tế Phụ nữ 8/3 trôi qua, trong khi mạng xã hội rộn ràng với hình ảnh hoa quà lộng lẫy, tôi lại tủi thân. 5 năm hôn nhân với 2 em bé kháu khỉnh đáng yêu, cũng là chừng ấy năm tôi quên mất cảm giác được chồng tặng quà là gì.

Ngày mới cưới, tôi từng nghĩ mình là cô gái may mắn nhất trên đời khi lấy được người đàn ông lãng mạn, dịu dàng, giàu có. Thế nhưng sau khi cưới, tôi lại dần vỡ mộng. Chồng tôi là trưởng phòng một cơ quan nhà nước, lại có cả công việc kinh doanh riêng nên kinh tế rất khá. Khi ra ngoài, ai cũng khen chồng tôi ga lăng, hào phóng. Ngày lễ như mùng 8/3, hay 20/10, anh mua hoa, mua quà tặng các chị em cùng phòng ở cơ quan, đến cửa hàng của gia đình, anh vung tiền thưởng toàn bộ nhân viên nữ, thế nhưng về nhà lại chẳng mua nổi bông hoa 10.000 đồng tặng vợ.

Sau khi kết hôn, chồng chưa từng tặng quà tôi ngày lễ (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Sự vô tâm ngày càng nhiều hơn theo năm tháng. Năm đầu tiên, tôi tự an ủi chắc anh bận. Đến năm thứ hai, khi tôi mang thai, quà chỉ còn là một câu chúc gọn lỏn khi về muộn: "À mà hôm nay 8/3 nhỉ? Chúc mừng vợ nhé". Tim tôi thắt lại, nhưng vẫn cố trấn an. Và cứ thế, suốt 5 năm, tôi chưa bao giờ nhận được dù chỉ một bông hoa.

Có đôi lần tôi nói với anh về chuyện này, thì chồng gạt phắt đi cho rằng đó chỉ là hình thức, quan trọng là anh vẫn yêu thương vợ con, tiền lương "nộp" đầy đủ cho vợ.

Nhiều lúc nhìn vào gương hôm nay, tôi thấy một người phụ nữ 35 tuổi phờ phạc, mái tóc xơ xác và ánh mắt đượm buồn. Từ một cô gái rực rỡ, tôi trở thành người vợ "tiện lợi" luôn lo toan mọi thứ, nhưng lại bị lãng quên trong những khoảnh khắc đặc biệt. 5 năm qua, tôi đã quá quen với việc cho đi không điều kiện.