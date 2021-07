Chồng bỗng nhiên tắm cả tiếng đồng hồ, nhìn hóa đơn cuối tháng vợ nhận ra sự thật

Chủ Nhật, ngày 11/07/2021 08:01 AM (GMT+7)

Bao năm qua, Khang đều tắm vèo cái thì xong. Thế mà khoảng 1 tháng trở lại đây, anh ở trong đó cả tiếng đồng hồ. Sự thay đổi của chồng khiến Nhi nghi ngờ.

Người ta vẫn bảo, phụ nữ có giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén. Chỉ cần sự thay đổi nhỏ xíu từ đối phương cũng không qua được mắt họ. Thực tế đã rất nhiều câu chuyện minh chứng cho điều đó. Nhi cũng từng vạch trần được bí mật động trời của chồng thông qua việc thay đổi thói quen như thế.

Chồng bỗng thay đổi thói quen tắm gội khiến vợ thấy nghi hoặc

Nhi và Khang chung sống cũng gần 8 năm. Cuộc sống hôn nhân thì hẳn là nhiều trách nhiệm, bận rộn, mệt mỏi hơn so với thời độc thân rồi. Thế nhưng, may mắn Nhi không thấy nó là "nấm mồ" như nhiều người bạn vẫn kêu than.

Khang - chồng cô hơi lười làm việc nhà, chơi với con nhưng cũng kiếm được tiền, nhiều gấp 4-5 lần vợ. Khi rảnh rỗi Khang cũng chẳng động chân động tay, anh đi đá bóng, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt không thì chơi game.

Nhi nhiều lúc rất ức chế, nhưng chồng cũng không vừa, lý do lý trấu: "Anh quá là ngoan rồi đó, ham vui nhưng toàn thú vui không tốn kém. Đi đá bóng mất vài đồng thuê sân, uống nước chứ đáng nhiêu? Em nên nhìn vào mặt tích cực này mà tự hào về chồng em đi. Còn việc nhà em làm không hết thì thuê giúp việc.

Tiền lương anh đưa cả em rồi chứ phải không đâu, em thích tiêu gì em tiêu. Anh làm mệt rồi phải giải trí chút chứ, đừng bắt anh ngày đi làm tối về làm osin của gia đình được không?"

Nhi còn lèo nhèo nhưng Khang đã mặc kệ cô, rồi bỏ đi làm việc riêng. Khi cơn giận đã nguôi ngoai, cô ngẫm nghĩ lại thì cũng đúng. Cuối cùng, Nhi đành học cách làm ngơ trước sự thờ ơ của chồng với gia đình. Và thay vì tự ôm việc vào người để bực bội, cô quyết định thuê thêm giúp việc. "Cứ lo tích cóp, chắt chiu từng đồng để làm gì? Tự làm khổ mình chồng cũng có hiểu cho đâu chứ" - Nhi nghĩ.

Ảnh minh họa

Và cô thuê giúp việc. Cuộc sống sau đó quả là thảnh thơi muôn phần. Nhi có thêm thời gian nghỉ ngơi, chơi cùng các con. Thế nhưng, cô bỗng phát hiện ra một sự thay đổi hơi là lạ từ chồng.

Cô không biết chính xác từ khi nào, nhưng khi cô để ý thì khoảng tầm 1 tháng đổ lại, Khang bỗng dưng tắm rất lâu. Trước kia 10-15 phút là tính cả thời gian gội, thế mà giờ Khang đứng trong đó gần 1 tiếng.

Nhi đem thắc mắc hỏi chồng, anh lại quạu: "Tới việc anh đi tắm cũng bị em kiểm soát nữa. Anh ngâm bồn nên hơi lâu đấy".

Thấy chồng như vậy, cô lại dịu giọng: "Không, em thấy hơi lạ nên em hỏi thôi. Anh có tật giật mình à sao lại cáu gắt với em?"

Hóa đơn tiền nước cuối tháng khiến vợ giật mình và hành trình vạch trần chiêu trò tinh vi

Tuy nhiên, cuối tháng đó khi nhận hóa đơn tiền nước mà Nhi bất ngờ. Ngoại trừ việc chồng tắm gấp đôi thời gian ra thì có gì nữa đâu mà tiền lại tăng gấp rưỡi như vậy? Chứng tỏ suốt thời gian tắm, Khang cứ xả nước ầm ầm chứ không ngâm bồn như anh nói. Sự nghi ngờ của phụ nữ khiến Nhi quyết định tìm hiểu kỹ càng.

Cô quyết định tối nay sẽ để 2 nhóc tự chơi với nhau, để ý một chút khi chồng đi tắm. Đến tối, Khang đi đá bóng về rồi vội vào nhà tắm. Anh đóng cửa, bắt đầu xả nước ở mức mạnh nhất, tiếng nước ào ào, thêm tiếng nhạc ầm ầm từ điện thoại của chồng, Nhi có áp tai vào cửa cũng không nghe được âm thanh gì.

Dù không phát hiện có gì bất thường, nhưng linh cảm mách bảo cô có gì đó không ổn. Nhi đi qua đi lại, rồi lại áp tai vào sát tường phòng tắm. Lúc này, cô nghe thấy âm thanh rất nhỏ như thể Khang đang nói chuyện với ai đó. Không rõ ràng, song cô khẳng định đó không phải là tiếng nhạc như lúc trước.

Ảnh minh họa

Nhi lờ mờ đoán ra, việc chồng bỗng tắm lâu gấp đôi, gấp 3 lúc trước là có lý do chứ không phải tốt cho sức khỏe như anh nói. Rồi đợi tới lúc Khang ra khỏi đó, cô đã vào ngó quanh 1 hồi...

Cô tìm kiếm loanh quanh mà chẳng thấy gì bất thường. Nhớ trò giấu đồ trong bình chứa nước bồn cầu tình cờ xem được, cô lật nắp lên. Thật bất ngờ, trong đó có nguyên một chiếc hộp nhựa kín mít. Nhi mở ra, trong đó có một cái điện thoại.

Vấn đề là tại sao có chiếc điện thoại này, nếu không phải của Khang thì còn ai nữa? Anh làm gì với chiếc điện thoại này, chẳng lẽ là liên lạc với nhân tình? Trong đầu Nhi chỉ nghĩ tới điều đó, cô tức muốn đập ngay lập tức.

Cô mang vào phòng ngủ chất vấn chồng, bắt anh mở ngay trước mặt cô. Lúc này, Khang không thể chối cãi, đành thú nhận mình gọi video cho một cô gái trẻ nóng bỏng mỗi ngày. "Anh chỉ chat thế thôi, chứ không hẹn gặp hay làm gì hết... Anh chỉ là không hứng thú chuyện chăn gối với em, nên mới chọn cách này".

Lời thú nhận của Khang khiến Nhi chết điếng. Cô đau đớn vì chồng thà làm chuyện ấy qua màn hình với một cô gái lạ mặt còn hơn động chạm vào vợ. Và tối đó, hai vợ chồng đã ngồi lại nói chuyện thẳng thật với nhau về những vấn đề mình không hài lòng với đối phương.

Dường như đã rất lâu rồi họ mới làm như vậy. Dù có rất nhiều "sự thật mất lòng" nhưng cả Nhi và Khang sau đó lại thoải mái hơn, họ nhận ra bản thân mình cũng có lỗi rất nhiều khi khiến cuộc hôn nhân trở nên nguội lạnh, nhạt nhẽo.

Đúng là, người ta luôn dễ dàng nhìn ra lỗi sai của người khác mà khó nhận thấy lỗi sai của chính mình. Trong cuộc sống hôn nhân cũng vậy, nếu thiếu đi những cuộc nói chuyện thẳng thắn có thể khiến mối quan hệ ngày càng bế tắc. Tới khi giọt nước tràn ly sẽ khó lòng mà cứu vãn...

