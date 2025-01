Chồng 5 năm không động vào người vợ đột nhiên muốn thân mật, ngày hôm sau chúng tôi ly hôn

Sau 5 năm hôn nhân, tôi và chồng đã có một cậu con trai. Chồng tôi là người cao to, điển trai và luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Trước khi kết hôn, chúng tôi chỉ “gần gũi” với nhau một lần vào đêm sinh nhật của tôi. Do không sử dụng biện pháp an toàn, tôi đã mang thai và chúng tôi cưới chạy bầu.

Cuộc sống hôn nhân không giống như tưởng tượng của tôi. Chồng đã từ chối gần gũi với tôi, lý do ban đầu là vì tôi đang mang thai nên cần phải kiêng cữ vì sức khỏe của em bé. Sau khi sinh con rồi, anh lại nói rằng cần phải chờ thêm 1 năm nữa mới có thể thân mật, vì quan hệ tình dục sớm sẽ không tốt cho sức khỏe của tôi.

Nhưng một năm sau, anh ấy xin đi làm xa và không trở về nhà lần nào trong suốt năm đó. Mỗi khi tôi đề nghị đưa con đến thăm anh, đều bị anh từ chối.

Tết anh có về, nhưng chỉ dành thời gian cho bạn bè, tham gia tiệc tùng và uống rượu đến tận khuya. Điều này khiến tôi cảm thấy rất buồn. Ai mà không mong muốn có được sự quan tâm và chăm sóc từ chồng mình, đặc biệt là sau chuỗi ngày cô đơn chứ? Nhưng chuyện này quá nhạy cảm, tôi chẳng biết chia sẻ với ai, chỉ đành một mình rơi nước mắt trong đêm.

Chồng luôn từ chối gần gũi với tôi bằng nhiều lý do. (Ảnh minh họa)

Hồi đầu năm ngoái, trong buổi họp lớp, tôi đã gặp lại bạn cũ tên Giang. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy đã ra nước ngoài và mới trở về nước không lâu. Hiện tại, Giang đang làm luật sư tại một văn phòng luật.

Sau cuộc gặp gỡ đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Có lẽ vì quá cô đơn, tôi đã chia sẻ những nỗi niềm của mình với Giang. Cô ấy rất ngạc nhiên khi nghe tôi kể về cuộc sống hôn nhân của mình, khi mà trong suốt 5 năm qua, chồng không hề chạm vào tôi. Rất ít người có thể hiểu được nỗi khổ tâm này.

Dù chồng không quan tâm đến tôi, nhưng vẫn chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng cho mẹ con tôi, điều này khiến tôi cảm thấy bớt phần lo lắng. Tuy nhiên, Giang lại nghiêm túc cảnh báo rằng tình hình này không ổn. Cô ấy nói:

- Đàn ông không chạm vào người vợ thường có 2 khả năng: một là chồng cậu có mối quan hệ ngoài luồng, hoặc hai là anh ta là người đồng tính.

Nghe đến đây, tôi cảm thấy choáng váng, không thể tin rằng một kịch bản bi thảm như vậy lại xảy ra với mình.

- Mình là luật sư và đã xử lý nhiều vụ việc rồi, cậu tin mình đi. Suy đoán của mình không sai đâu.

Tôi bối rối hỏi:

- Vậy giờ mình phải làm gì?

Cậu ấy đáp:

- Ly hôn. Nếu cậu lo lắng về vấn đề tài chính, mình có thể giúp.

Tôi choáng váng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tôi không nỡ để con mất bố khi còn nhỏ như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nhận thấy con trai tôi có bố nhưng không khác gì khi không có bố cả.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định ly hôn chồng. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, tôi đã quyết định gọi điện cho chồng bảo anh về nhà để thảo luận về việc ly hôn. Chồng rất bất ngờ khi tôi đề nghị ly hôn, anh tức giận chất vấn tôi có phải có người đàn ông khác bên ngoài hay không.

Hít một hơi thật sâu, tôi vặn hỏi:

- Trong suốt 5 năm qua, anh có bao giờ chạm vào tôi không? Anh cưới tôi về để làm gì, làm bình hoa di động hay làm người giúp việc.

Sau đó, chồng đã làm một việc mà tôi không thể nào tin nổi. Đêm đó, anh đã trèo lên giường tôi và đòi hỏi “chuyện ấy”.

Trong suốt 5 năm hôn nhân, đây là lần đầu tiên chồng muốn gần gũi tôi, nhưng tôi đã từ chối. Anh ta chế nhạo:

- Không phải em ly hôn với anh chỉ vì muốn một người đàn ông sao? Giờ anh giúp em giải tỏa nhu cầu sinh lý thì em lại giả vờ thanh cao?

Cảm giác ớn lạnh tràn ngập trong tôi khiến tôi càng quyết tâm ly hôn. Anh đã đánh mắng tôi, khiến con trai hoảng sợ khóc thét. Thấy vậy, anh còn quay sang lớn tiếng quát mắng con.

Bức xúc, ngày hôm sau tôi liền đến đồn công an để báo cáo sự việc, đồng thời đệ đơn ly hôn. Cuối cùng, chồng đành ly hôn. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu lý do gì khiến anh ta không chạm vào tôi suốt 5 năm qua.