Chi 3,5 triệu thuê bạn trai đón Tết, vừa gặp mặt đã "bỏ của chạy lấy người"

Thứ Ba, ngày 16/02/2021 08:00 AM (GMT+7)

Chi tiền triệu để thuê một anh bạn trai trong vòng 2h, nàng hot girl xinh đẹp không thể ngờ mình lại nhận về một cú lừa đau đớn.

Mỗi dịp về quê ăn Tết, nhiều người trẻ thường xuyên bị họ hàng, người thân hỏi về chuyện yêu đương hay hôn nhân, điều này vô hình tạo nên những áp lực về chuyện tình yêu. Cũng chính từ đó, dịch vụ cho thuê bạn trai/ bạn gái để về ra mắt gia đình ngày càng trở nên phổ biến. Mới đây, câu chuyện về một hot girl thuê bạn trai để cùng về ăn Tết đã nhận được sự chú ý lớn của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Nàng hot girl này có tên You Dan, sinh năm 2001, người Trung Quốc nhưng hiện đang sinh sống tại Nhật Bản, sở hữu nhan sắc khá xinh đẹp và những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội, nhờ đó cũng thu hút được một số lượng không nhỏ người hâm mộ, với hơn 50.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội Weibo.

Giống như nhiều người trẻ khác, You Dan cũng phải chịu nhiều áp lực về chuyện yêu đương từ gia đình, người thân mỗi khi về quê ăn Tết. Để tránh tình trạng này lại tiếp diễn trong năm nay, You Dan đã quyết định thuê một anh bạn trai để về ra mắt gia đình, với giá 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,5 triệu đồng) trong vòng chỉ 2h.

You Dan cho biết cái giá trên là không hề rẻ bởi người bạn trai này chỉ có trách nhiệm đóng giả trong vòng 2 tiếng, tuy nhiên You Dan lại không được chọn người trước, mọi thứ đều là ngẫu nhiên. Phải đợi đến tận khi gặp nhau, cô mới có thể biết được anh bạn trai giả này là người như thế nào.

You Dan chia sẻ rằng việc này chẳng khác nào việc mở bao lì xì ngày Tết, phải mở ra mới biết bên trong có những gì. Nàng hot girl luôn chuẩn bị tâm lý nhưng không thể ngờ ngày gặp mặt lại ngoài sức tưởng tượng của mình.

Sau khi nhận được sự đồng thuận từ cả 2 bên, You Dan và anh bạn trai giả đã hẹn gặp nhau tại một quán cafe. Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần rằng đối phương sẽ không được như mong muốn, tuy nhiên You Dan vẫn không thể giấu được sự thất vọng và sốc vào giây phút gặp gỡ bởi ngoại hình của chàng trai kém xa so với nhu cầu của cô.

You Dan cho biết chàng trai kia không quá xấu, chỉ là hơi mũm mĩm, tuy nhiên tính cách của anh ta mới là điều khiến cô cảm thấy khó chịu nhất. Quá trình tìm hiểu của cả 2 vô cùng ngượng ngùng, trong khi You Dan cố gắng chủ động gợi chuyện bao nhiêu thì anh chàng kia lại càng lạnh nhạt và tỏ ra khinh khỉnh. Anh ta không chủ động bắt chuyện với You Dan, thậm chí còn hành động vô cùng ngờ nghệch.

Nhận thấy không thể tiếp tục với chàng trai này, You Dan đã viện lý do để rời đi chỉ sau 30 phút. Không thể thuê được bạn trai, nàng hot girl chỉ đành chấp nhận "tiền mất tật mang".

Trên đường trở về, You Dan còn quay lại một clip và chia sẻ: "Trời ơi, cuối cùng cũng thoát được rồi. Đáng sợ quá, thật sự không thể kéo dài được 2 tiếng. Nói thẳng ra, 1.000 nhân dân tệ quả thực lãng phí".

Cuối cùng, You Dan chỉ đành "bỏ của chạy lấy người", vừa mất tiền lại vừa không thuê được bạn trai. Câu chuyện của cô hot girl mạng này hiện đang nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng Trung Quốc với nhiều bình luận hài hước.

