Chàng trai trở nên nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền vì "không làm gì"

Thứ Hai, ngày 28/12/2020 16:00 PM (GMT+7)

Nhiều người cho rằng Morimoto đã lãng phí tài năng bởi anh từng tốt nghiệp thạc sĩ đại học Osaka danh giá.

Shoji Morimoto đang trở nên nổi tiếng vì "không làm gì cả".

Shoji Morimoto, 36 tuổi ở Fuchu, Tokyo, Nhật Bản quyết định nghỉ việc vào năm 2018 sau đó lập tài khoản Twitter có tên The Man Who Does Nothing -cung cấp dịch vụ không làm gì cả mà chỉ lặng lẽ đồng hành cùng khách hàng.

Morimoto từng là học sinh giỏi trong suốt thời gian đi học và đã tốt nghiệp thạc sĩ vật lý ở đại học Osaka. Tuy nhiên vì tính cách khó hòa nhập nên sau khi tốt nghiệp anh chọn làm biên tập sách cho một nhà xuất bản.

Tại đây Morimoto liên tục bị nhắc nhở phải nâng cao tinh thần làm việc nhóm, xã giao với đồng nghiệp. "Dù đã cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ, tôi vẫn bị mắng", anh chia sẻ.

Cảm thấy không hạnh phúc, anh quyết định nộp đơn xin nghỉ việc và trở thành một “người không làm gì”.

Điều này không có nghĩa anh để bản thân "rảnh rỗi" mà là khởi đầu cho một dịch vụ đặc biệt: Đi cùng người khác toàn thời gian. Morimoto có thể cùng khách hàng dắt chó đi dạo, thư giãn, buôn chuyện hay ăn trưa để mang lại cảm giác thoải mái cho họ. Bản thân anh cũng dần tìm thấy niềm vui và hướng đi mới trong cuộc sống bằng công việc này.

Hàng ngày anh thường đi ra ngoài vào khoảng 8h30 sáng và về nhà lúc 22h khuya. "Bạn chỉ cần cung cấp bữa ăn và tiền vé từ ga Kokubunji đến nơi mong muốn, tôi sẽ có mặt để “không làm gì cả” mà chỉ đồng hành cùng bạn", là dòng giới thiệu của Morimoto trên Twitter.

Ban đầu anh chỉ định lấy tiền vé và bữa ăn, tuy nhiên nhiều khách hàng đã gửi anh tiền boa. "Tôi không dám nhận tiền vì sợ sau khi nhận bên kia sẽ mong được cung cấp dịch vụ tương ứng. Tôi thì không thể chịu được áp lực", Morimoto chia sẻ. Song dần dần anh cảm thấy thoải mái với điều này. Hai năm qua, Morimoto đã phục vụ ít nhất 1.000 lượt khách mỗi năm. Thời gian qua, số lượng đơn đặt hàng tiếp tục tăng cao nên thu nhập của anh đã lên tới 10.000 yên.

Lo lắng khi biết chồng bỏ việc nhưng vợ Morimoto ủng hộ quyết định của chồng: "Nếu anh ấy tiếp tục làm việc mà mình không thích, tôi sẽ khó chịu hơn".

Câu chuyện của Morimoto ngày càng được nhiều người biết đến, Twitter của anh thu hút đến hơn 270.000 người theo dõi. Nhiều ý kiến cho rằng xã hội Nhật Bản ngày nay có không ít người phải chịu đựng áp lực và dịch vụ đặc biệt mà Morimoto cung cấp đã lặng lẽ sưởi ấm trái tim họ. Số khác thì cho rằng anh đã lãng phí tài năng khi không làm gì cả.

Tuy nhiên trường hợp của Morimoto có lẽ đã cho chúng ta một góc nhìn mới về cuộc sống: Mọi người sống trên thế giới này, dù giỏi giang, kém cỏi, khỏe mạnh hay bệnh tật đều có thể tìm ra hướng đi cho cuộc đời, không ai là người hoàn toàn vô dụng.

Mới đây Morimoto đã xuất bản câu chuyện của mình thành sách, chuyển thể thành truyện tranh, thậm chí còn được chuyển thành phim truyền hình Mr. Renting Who Does Nothing, do nam diễn viên Takahisa Masuda đóng chính.

