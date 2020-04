Chàng trai liệt toàn thân và không gian đọc "Hy vọng"

Đỗ Hà Cừ là 1 trong 20 thủ lĩnh được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dành cho CLB có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm 2018. Anh cũng là 1 trong 10 gương mặt đạt Giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Anh được nhận Bằng khen do Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình trao tặng cho người khuyết tật có ý chí và nghị lực vươn lên thành lập Không gian đọc làm phong phú văn hóa đọc của địa phương. Năm 2019, Hà Cừ vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng cho Không gian đọc Hy vọng do đạt Giải thưởng văn hóa đọc.