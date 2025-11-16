Chàng trai cố tình đâm xe vào bạn gái để... quỵt nợ

Rao dàn dựng vụ tai nạn nhằm mục đích xấu với bạn gái.

Ngày 23/7 vừa qua, trang Hongxing News đưa tin về một người đàn ông họ Rao, sống ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã dàn dựng một vụ tai nạn xe vì nghĩ điều này có thể giúp mình giành lại tình yêu từ bạn gái, đặc biệt muốn "quỵt" số nợ 1 triệu tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) mà anh nợ cô.

Bạn gái anh họ Ke, khoảng ngoài 20 tuổi và kém Rao 14 tuổi. Cô và anh hẹn hò được 4 năm, đã đính hôn.

Cô cho anh vay gần 1 triệu tệ để kinh doanh và muốn lấy lại số tiền này. Cô muốn chia tay nhưng Rao từ chối, còn dọa sẽ không trả nợ. Sau đó, cô đã bỏ trốn đến sống nhờ nhà một người họ hàng ở thành phố khác. Vài ngày sau, Rao nói với cô rằng mình sẽ bán cửa hàng kinh doanh, xe hơi, căn hộ của mình để trả lại tiền. Anh muốn cô quay lại để trao đổi chi tiết hơn về vấn đề này.

Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 28/11/2023, Ke và bố đang trên đường tới nhà Rao để trao đổi, bất ngờ bị một chiếc xe ô tô tông vào. Cô chỉ bị thương nhẹ nhưng tình trạng của người bố nghiêm trọng hơn và phải phẫu thuật.

Người lái xe gây tai nạn họ Xiao đã gọi xe cứu thương và cảnh sát. Lúc này, Ke đau khổ gọi điện nhờ Rao giúp đỡ nhưng anh không bắt máy. Sau đó, anh liên lạc lại và nói mình ngủ quên nên sẽ tới chỗ cô ngay lập tức.

Tại bệnh viện, anh chăm sóc Ke và bố cô rất chu đáo, thậm chí còn trả tiền điều trị. Thấy hành động này của bạn trai, cô rất xúc động nhưng khi cố gắng liên lạc với anh thì anh lại biến mất.

Khi đó, Ke được công ty bảo hiểm cho biết họ không được bồi thường vì vụ tai nạn là một vụ án hình sự và Rao là người đứng sau vụ việc. Cảnh sát nói với cô rằng, Rao là người lái chiếc xe mà anh ta thuê cùng với người bạn họ Xiao. Sau khi đâm cô và bố cô, anh ta trốn ở ghế sau và để Xiao xử lý mọi chuyện. Anh ta cố tình lờ đi cuộc gọi của cô làm như thể anh không biết gì về vụ tai nạn.

Ke cho biết cô rất hối hận vì đã tin tưởng Rao, khiến bố mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Theo Luật hình sự Trung Quốc, hành vi gây thương tích nghiêm trọng như vậy có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm.

Công tố viên đã đề nghị mức án 3 năm 2 tháng tù đối với Rao và 1 năm 10 tháng tù đối với Xiao, xét thấy họ đã hợp tác và thú nhận tội ác của mình.

“Đây không phải là một vụ tai nạn xe hơi, mà là một vụ cố ý giết người”, một người bình luận.

“Vụ án này còn kịch tính hơn cả phim truyền hình”, một người khác chia sẻ.