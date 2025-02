'Cha đẻ' đồ chơi gây sốt Baby Three là ai?

Đem lại cảm giác xả stress

Baby Three hay còn gọi là "bé ba" - món đồ chơi từ Trung Quốc, là những nhân vật bằng bông có khuôn mặt tròn, với biểu cảm phong phú, ngoại hình ngây thơ và thân thiện, gây hấp dẫn về mặt thị giác, thường được thiết kế theo nhiều chủ đề đa dạng như lễ hội, theo các bộ sưu tập như hải sản, cổ tích, bánh ngọt, côn trùng, Tây Du Ký, 12 con giáp… hoặc theo các sự kiện đặc biệt.

So với Labubu chỉ được yêu thích và sưu tầm trong thời gian khá ngắn, Baby Three gây sốt hơn, bình dân, giá rẻ và dễ mua dễ kiếm hơn, có thể đặt mua online hoặc thậm chí được bày bán la liệt ở vỉa hè.

Hình ảnh trong một bài đăng bán Baby Three xuyên Tết vừa qua ở Hà Nội.

Sức hấp dẫn từ những phiên bản giới hạn, cảm giác hồi hộp khi “đập hộp túi mù" đã khiến Baby Three trở thành mặt hàng đồ chơi gây sốt. Những yếu tố này khiến "Baby Three" vượt qua ranh giới tuổi tác, từ giới trẻ đến các em nhỏ, thậm chí cả dân văn phòng cũng háo hức muốn sở hữu. Ngay cả cái tên "Baby Three" cũng ngay lập tức gợi lên hình ảnh ngây thơ, vui tươi và dễ thương.

Dịp Tết Ất Tỵ vừa qua, nhiều người chọn mừng tuổi Baby Three cho các em nhỏ hoặc các công ty lì xì “bé ba” cho các nhân viên của mình. “Baby Three” cũng là từ khóa được tìm kiếm “chóng mặt” trên mạng hay trên các diễn đàn mua bán trao đổi đồ chơi. Các kênh livestream, TikTok nhộn nhịp các phiên rao bán Baby Three… Nhiều bạn trẻ cũng tham gia khởi nghiệp vào thị trường buôn bán Baby Three và cho thu nhập khá dịp Tết vừa qua.

Một trong những điều làm nên hiện tượng "Baby Three" là những phiên bản bí mật, tạo cảm giác khan hiếm và phải mất công săn tìm, càng thúc đẩy mong muốn sở hữu.

Quan trọng hơn, “Baby Three” gây sốt vì không chỉ để chơi mà thực sự trở thành món đồ để sưu tầm. Người mua sẽ không biết trong các hộp blind box mình chuẩn bị bóc là Baby Three như thế nào, màu sắc hình dạng ra sao. Đặc biệt, các mẫu mắt ngẫu nhiên độc đáo càng khiến các bạn trẻ say mê như mắt thường, mắt lé, mắt nước, mắt rưng rưng, mắt dora…

Ngoài trải nghiệm “đập hộp” mang lại tâm lý xả stress, cảm giác hồi hộp háo hức khi “xé túi mù”, Baby Three trở thành trào lưu “hot trend” còn vì đem lại cho người chơi cảm giác được thuộc về một cộng đồng. Giới trẻ cảm thấy thích thú khi bóc được những phiên bản hiếm và hành động sưu tầm cũng là một hình thức thể hiện bản thân.

Trên mạng, những người yêu thích Baby Three có thể kết nối với những người có chung niềm đam mê bằng việc tìm mua, trao đổi, pass (bán lại)...

Rất nhiều bài đăng bán, trao đổi Baby Three trên mạng.

“Cha đẻ” Baby Three là ai?

Baby Three gây sốt đến như vậy, thông tin về người đứng sau món đồ chơi gây “bão mạng” này cũng ly kỳ không kém. Đó chính là Trương Đình – chàng trai nổi tiếng trong giới khởi nghiệp Trung Quốc bởi con đường start up nhiều ngã rẽ.

Trương Đình - "cha đẻ” Baby Three

Trương Đình sinh năm 1992, đến từ An Huy (Trung Quốc). Năm 16 tuổi, cậu nghỉ học và đi làm công nhân nhà máy ở Chiết Giang. Sau đó khoảng 2 năm, cậu nghỉ việc để đi làm đầu bếp. Trương Đình từng làm đủ mọi việc để kiếm sống như bán cơm, bán quần áo dạo trên hè phố. Chàng trai cùng bạn chung vốn mở một nhà hàng nhưng nhanh chóng đóng cửa vì thiếu kinh nghiệm. Có thời điểm, Trương Đình kiếm được khá nhiều tiền khi cùng bạn bè kinh doanh ở Nam Kinh nhưng cũng không ít lần lâm vào cảnh nợ nần, khủng hoảng, công việc không ổn định. Tuy nhiên, nhờ đam mê khởi nghiệp chưa bao giờ tắt và sự linh hoạt nhạy bén trong kinh doanh, Trương Đình ra mắt shop bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử và bắt đầu gặt hái thành công.

Trong một lần nhập hàng, Trương Đình bắt gặp một loại blindbox đồ chơi nên đã mua về bán thử và ngay lập tức bán hết sạch. Từ đó, chàng trai 9x chuyển hướng hẳn sang bán đồ chơi dạng “hộp mù”. Trương Đình thuê người livestream, thậm chí tự mình rao bán hàng, chốt đơn, đóng gói, gửi hàng… có lúc làm việc đến gần 20 tiếng/ ngày,

Năm 2023, Trương Đình quyết định dời công ty đến Đông Quản, Quảng Đông. Tại đây, Trương Đình tạo ra những sản phẩm búp bê Baby Three phiên bản đầu tiên.

Tương lai Baby Three và sự phát triển của đồ chơi thời trang

Khi thế giới đồ chơi thời trang tiếp tục phát triển, tương lai của "Baby Three" sẽ ra sao?

Ngành công nghiệp đồ chơi ngày càng chịu ảnh hưởng của công nghệ kỹ thuật số, với thực tế ảo đóng vai trò trong cách người sưu tập trải nghiệm và tương tác với đồ chơi yêu thích của họ. Có khả năng "Baby Three" sẽ mở rộng sang dạng kỹ thuật số, khi đó người chơi có thể sưu tầm các phiên bản ảo của đồ chơi bên cạnh các phiên bản vật lý.

Xu hướng phát triển bền vững cũng có thể tác động đến tương lai của đồ chơi, khi người tiêu dùng và các thương hiệu đều có ý thức hơn về các vấn đề bảo vệ môi trường. Do đó, các phiên bản tương lai của "Baby Three" cũng có thể được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường. Và như vậy, cơn sốt Baby Three có thể vẫn sẽ còn kéo dài.