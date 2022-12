Cặp mẹ con gây 'lú' với ngoại hình như chị em sinh đôi

Veronika Zolotova, một cô gái 18 tuổi hiện đang sinh sống ở Minsk, Belarus đã đăng tải lên MXH một đoạn video ngắn ghi lại cảng giữa mình và một cô gái có ngoại hình giống hệt. Veronika Zolotova mặc trang phục màu xanh còn 'cô gái' kia diện màu hồng. Cả hai cùng nhún nhảy trên nền nhạc You're Just like me. Với ngoại hình giống hệt nhau đã khiến cư dân mạng cho rằng cả trông không khác gì chị em sinh đôi.

Người xuất hiện trong clip đó không ai khác đó là Tatochka Vselennaya - mẹ của cô nàng. Mặc dù hơn con gái 22 tuổi nhưng bà mẹ này trông không hề già hơn con gái mà thậm chí còn khiến nhiều người không thể phân biệt được ai lớn tuổi hơn. Phải công nhận mẹ của Veronika Zolotova có màn hack tuổi cực kỳ đỉnh cao.

Dưới đoạn video, rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận sốc vì sự giống nhau của họ: “Không, không, cô ấy là em gái của bạn”, “Tôi tưởng các bạn là chị em”, 'Bạn thực sự là bản sao hoàn hảo của mẹ', 'Ôi trời, cả hai giống như chị em sinh đôi vậy', 'Không thể tin được mẹ của bạn lại trẻ trung như vậy'

Video này nhanh chóng thu hút 18,1 triệu lượt xem. Để khẳng định sự thật cả hai là mẹ con, Veronika Zolotova đã đưa mẹ của cô đến trước ống kính để chứng minh người phụ nữ 40 tuổi này không phải là chị em sinh đôi của mình bằng cách thực hiện bài kiểm tra “Dưới 25 tuổi”. Đây là một bài kiểm tra phát hiện âm thanh chói tai chỉ những người dưới 25 tuổi mới có thể nghe được.

