Cảm động chồng bóc tôm cho vợ suốt 12 năm và sự thật bất ngờ

Thứ Năm, ngày 03/09/2020 09:52 AM (GMT+7)

Mỗi lần nhà làm món có tôm, anh chỉ ăn một đến hai con, còn lại bóc để vào bát vợ hết.

Rất nhiều người đàn ông chu đáo sẽ chủ động giúp bạn gái/vợ mình lột vỏ tôm, khiến người mình yêu cảm thấy ấm lòng. Thậm chí, trên một số diễn đàn, hành động lột vỏ tôm còn trở thành một trong những tiêu chuẩn chọn người yêu, chọn chồng của không ít chị em phụ nữ.

Mới đây, một người phụ nữ đã chia sẻ câu chuyện của mình, xoay quanh câu chuyện lột vỏ tôm của chồng, thu hút được đông đảo sự quan tâm, chú ý của mọi người.

Theo người phụ nữ này, cô và chồng gặp nhau khi cả hai còn rất trẻ, cô 16 tuổi còn anh 19 tuổi. Không biết hẹn hò ở đâu, hai người liền rủ nhau đến bờ sông câu tôm câu cá về nấu ăn.

Ảnh minh họa.

Hơn 2 tiếng đồng hồ, hai người câu được 12 con tôm. Đáng nói, sau khi nấu lên, chồng cô không ăn một con tôm nào mà tình nguyện nhường hết cho cô. Không chỉ thế, anh còn giúp cô lột vỏ tôm sạch sẽ, cô chỉ việc ăn.

Từ bé đến lớn chưa từng có ai chiều chuộng, bóc vỏ tôm cho ăn, cô cảm động vô cùng, quyết định phải cưới anh làm chồng.

Sau khi cưới, suốt 12 năm qua, chồng cô vẫn thường xuyên lột vỏ tôm cho vợ ăn. Mỗi lần nhà làm món có tôm, anh chỉ ăn một đến hai con, còn lại bóc để vào bát vợ hết.

Những tưởng tình cảm vợ chồng mặn nồng qua bao năm tháng không hề phai mờ, nào ngờ, mới đây, khi bị vợ gặng hỏi tại sao lại tốt và dịu dàng đến thế, người chồng mới thừa nhận sự thật.

Hóa ra, do bị ám ảnh tâm lý, anh luôn nghĩ rằng con tôm giống hệt như gián biển nên không dám ăn, người chồng mới tình nguyện lột vỏ tôm, nhường hết tôm cho vợ.

Vốn tưởng rằng chồng yêu chồng chiều, không nghĩ tới hóa ra là do chồng không dám ăn mới nhường cho vợ. Biết được sự thật "cay đắng", người vợ dở khóc dở cười chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình, hi vọng các chị em đừng quá lãng mạn hóa chuyện bóc tôm, có khi đàn ông tình nguyện làm chuyện gì đó lại vì lý do chẳng liên quan gì đến yêu thương, chiều chuộng.

Nguồn: http://danviet.vn/cam-dong-chong-boc-tom-cho-vo-suot-12-nam-va-su-that-bat-ngo-502020399531414.h...Nguồn: http://danviet.vn/cam-dong-chong-boc-tom-cho-vo-suot-12-nam-va-su-that-bat-ngo-502020399531414.htm