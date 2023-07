Bố mẹ châu Á nhưng sinh ra con gái da trắng, mắt xanh

Một cặp vợ chồng ở Sơn Đông (Trung Quốc) đã sinh ra một cô con gái có đôi màu mắt xanh trông giống như búp bê lai. Ông bà nội của cháu bé nghi ngờ bệnh viện đã trao nhầm cháu hoặc con dâu đã phản bội con trai sau lưng mình.

Trước sự nghi ngờ của mọi người, người chồng tên Thương Cao đã mạnh mẽ nói với mọi người rằng, đó là con gái mình. Vậy sự thực ra gì? Tại sao anh và vợ đều là người châu Á, không có gen lai giữa các chủng tộc lại sinh ra cô bé lai như vậy?

Câu chuyện của Thương Cao và vợ tên Linh An bắt đầu vào năm 2009.

Cuộc gặp định mệnh

Cuộc gặp gỡ giữa Thương Cao và Linh An có thể nói là "định mệnh". Khi đó, Linh An đang dạo chơi trong công viên để giải toả áp lực. Đi đường mệt mỏi cho nên cô ngồi trên hàng ghế dài bên hồ và nhìn vào mặt hồ cách đó không xa.

Lúc này, Thương Cao cũng đến công viên chơi và đã chú ý đến cô gái xinh đẹp đang ngồi trên băng ghế này. Anh đưa mắt nhìn Linh An và thấy cô mặt buồn bã ngồi bất động trên băng ghế, chỉ có một đôi mắt nhìn ra hồ. Thương Cao nghĩ trong lòng rằng cô gái này sẽ không phải là muốn nhảy xuống hồ đấy chứ.

Chính suy nghĩ có phần "cường điệu" của anh đã giúp anh và Linh An có cơ hội làm quen. Vì lo lắng Linh An sẽ có ý định tự tử cho nên anh đã thận trọng đến gần và ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Do có một chàng trai xa lạ ngồi bên cạnh khiến Linh An trở nên cảnh giác. Mặc dù ngồi ngay bên cạnh nhưng vì ngại ngần khiến cho Thương Cao không dám nói lời nào. Cứ như vậy, cả hai người đều im lặng và trong lòng đều có ý nghĩ khác nhau.

Một lúc lâu sau, Thương Cao cuối cùng cũng nói ra những lời đã nhiều lần ấp úng: "Cô gái, dù khó khăn đến đâu chúng ta cũng sẽ vượt qua. Chúng ta phải nhìn về phía trước và rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn".

Những lời tưởng như bình thường này lại khiến Linh An đang chịu áp lực trong lòng cảm thấy ấm áp. Trong thành phố rộng lớn này, cô đã chiến đấu một mình và không ai có thể hiểu được. Nhưng với chàng trai xa lạ này, dù mới gặp lần đầu nhưng đã hiểu cô và thậm chí còn nói những lời an ủi. Linh An đột nhiên không thể ngăn được dòng nước mắt mà bật khóc ngay trước mặt Thương Cao.

Thấy Linh An đột nhiên khóc, Thương Cao hoảng sợ và an ủi anh: "Cô có sao không? Có khó khăn gì cứ nói với tôi".

Sau khi nghe câu này, Linh An dốc hết sự bất bình, buồn bã kể với Thương Cao, hoàn toàn quên mất rằng anh là một người đàn ông xa lạ. Sau khi Linh An khóc xong, cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô cảm nhận được sự chu đáo, ấm áp của người ông trước mặt.

Cuộc định mệnh đó đã giúp cả hai xích gần bên nhau. Thương Cao chủ động xin phương thức liên lạc Linh An. Cứ thế cả hai thường xuyên trò chuyện. Vài năm sau, họ chính thức kết hôn sau quãng thời gian tìm hiểu.

Bất ngờ xuất hiện "đứa con lai"

Sau khi kết hôn, cả hai cùng nhau nỗ lực để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai vợ chồng lấy hết tiền tiết kiệm trong nhiều năm và mở một cửa hàng bán trái cây tại nhà.

Thương Cao làm việc chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi kiến ​​thức kinh doanh. Nhờ thế mà chẳng mấy chốc cửa hàng trái cây đã trở nên nổi tiếng trong khu vực địa phương.

Không lâu sau khi Thương Cao được vợ thông báo đã mang thai. Điều này khiến cho anh hạnh phúc chưa từng có. Hàng ngày anh sờ tay lên bụng vợ và tượng tưởng cuộc sống hạnh phúc của một gia đình ba người.

Linh An nhìn Thương Cao ngốc nghếch khiến trái tim cô trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Để chăm sóc Linh An tốt hơn, Thương Cao dành phần lớn thời gian ở bên cô.

Khi cha mẹ Thương Cao biết con dâu đang mang thai, họ đã vội vã gửi thuốc bổ gửi cho cô. Chẳng mấy chốc đã đến lúc Linh An sinh. Ca sinh nở diễn ra suôn sẻ và cô hạ sinh một bé gái.

Thương Cao và cha mẹ của anh rất vui mừng. Họ nóng lòng được nhìn thấy em bé của mình. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ, tất cả họ đều sững sờ.

Phản ứng đầu tiên của cha mẹ Thương Cao là vội vàng hỏi y tá bước ra khỏi phòng sinh rằng họ có bế nhầm em bé không? Nhưng y tá khẳng định: "Không sai, đây là con của Linh An".

Tại sao Thương Cao và cha mẹ anh ấy lại nghi ngờ như vậy? Hóa ra cô y tá trước mặt họ đang bế một đứa trẻ có đôi mắt xanh và làn da trắng như sữa. Cả Thương Cao và Linh An đều là người Trung Quốc, không có gen ngoại lai nào trong người. Vậy làm sao mà cả hai lại có thể sinh ra một đứa bé lai? Chẳng lẽ Linh An đã lừa dối chồng?

Thái độ cha mẹ của Thương Cao cũng thay đổi rõ rệt. Về phía Thương Cao, sau khi gặp đứa trẻ anh cũng lấn cấn trong lòng. Tuy nhiên, anh vẫn lựa chọn tin tưởng vợ. Trong khoảng thời gian Linh An nằm viện, Thương Cao vẫn hết lòng chăm sóc cô nhưng cha mẹ anh lại tỏ ra khó chịu với con dâu.

Thông tin vợ chồng Thương Cao sinh ra một đứa trẻ mắt xanh nhanh chóng lan rộng khắp khu vực cả hai sinh sống. Lời ra, tán vào không ngừng khiến cho cha mẹ Thương Cao phải thúc giục con trai đi làm kiểm tra quan hệ cha con.

Nhưng Thương Cao dứt khoát từ chối. Anh khẳng định chắc chắn đây là con gái của mình. Dù người ngoài có nói gì đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ đưa con gái mình đi xét nghiệm quan hệ cha con.

Tin tưởng vô điều kiện

Việc vợ chồng Thương Cao hạ sinh "đứa con lai" nhanh chóng thu hút sự chú ý của cánh phóng viên. Cả hai được mời tham gia ghi hình cho một chương trình.

Trong chương trình, Thương Cao đã nêu lý do từ chối làm xét nghiệm quan hệ cha con. Theo anh, nếu anh đồng ý làm xét nghiệm quan hệ cha con có nghĩa là anh vẫn còn nghi ngờ vợ và con gái ruột của mình.

Đây chắc chắn là tổn thương trong mối quan hệ giữa anh và Linh An. Đồng thời, sau khi con gái lớn lên sẽ chạnh lòng tới nhường nào khi biết được bố nghi ngờ thân phận của mình. Những lời nói này của Thương Cao đã nhận về mưa lời khen từ khán giả tại trường quay.

Dưới góc độ khoa học, rất khó để giải thích tại sao người Trung Quốc có thể sinh ra "em bé lai" .Nhưng Thương Cao vẫn chọn tin tưởng vợ vô điều kiện. Mặc cho những người xung quanh xì xào chỉ trỏ nhưng Thương Cao vẫn vững vàng che chở cho vợ con.

Cuối chương trình, Thương Cao cũng mong dư luận cùng những người xung quanh bớt nghi ngờ về con gái và vợ của mình để gia đình có cuộc sống bình thường.

Ngày tháng trôi qua, con gái ngày càng giống anh. Việc này khiến những lời đàm tiếu đã bớt đi rất nhiều. Và cha mẹ của Thương Cao dần dần chấp nhận sự thật.

Trên thực tế, Linh An đã yêu cầu xét nghiệm quan hệ cha con nhưng Thương Cao từ chối. Anh dùng tình yêu và sự tin tưởng dành cho vợ con để bảo vệ gia đình. Và thời gian đã dần chứng minh rằng sự kiên trì của Thương Cao là vô cùng đúng đắn.

