Bị người yêu chê xấu "không nhận ra mình", nam chính đắng lòng chia tay và cái kết

Thứ Ba, ngày 01/09/2020 08:00 AM (GMT+7)

Bị người yêu chê "hất nước đổ đi", nam chính tự ái đòi chia tay. Nhưng cưới nhau về còn nhiều chuyện "xấu" hơn lộ ra. Câu chuyện vợ chồng son khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Chương trình Vợ chồng son tập 366 có sự chia sẻ của cặp đôi Nguyễn Đình Hùng (34 tuổi) và Nguyễn Phạm Phương Thảo (28 tuổi). MC Hồng Vân - Quốc Thuận vẫn đóng vai trò gợi mở câu chuyện đầy hấp dẫn.

Hai vợ chồng có nghề nghiệp đều liên quan đến âm nhạc, Hùng thì làm nhạc sĩ sáng tác nhạc thương hiệu cho doanh nghiệp, còn Thảo là giáo viên âm nhạc cho thiếu nhi.

Anh Hùng và chị Thảo quen nhau trong hoàn cảnh khá éo le. Khi đó anh Hùng đang cặp một cô học trò ở Đồng Nai, bạn của Thảo và có đi chơi chung nhóm với nhau. Ngay từ đầu Hùng đã thấy thích cô gái vui vẻ, cởi mở, còn Thảo cũng ấn tượng về chiều cao của Hùng, hơn nữa, Hùng làm về âm nhạc nên hai người có nhiều câu chuyện chung để chia sẻ với nhau.

Một thời gian sau khi chia tay bạn của Thảo, Hùng quay sang ngỏ lời với Thảo nhưng bị từ chối. Vì thế, tình cảm của mỗi người đều rẽ sang ngả khác, tuy nhiên vẫn là bạn thân thiết của nhau. Hai năm sau, khi Hùng đã chia tay người yêu, còn Thảo thì trục trặc với người yêu. Hùng đã "đón lõng" chờ đợi.

Và một ngày khi Thảo cũng "tan vỡ", Hùng đã rủ Thảo đi xem phim và tỏ tình ngay khi bộ phim đang nóng bỏng trên màn ảnh. Lúc đó, Thảo mải xem phim cũng không biết Hùng nói gì, nhưng sau đó, cô sững sờ khi sáng mai ra, tất cả bạn bè đều biết cô đã có người yêu mới. Hóa ra, Hùng đã chụp ảnh và khoe "người yêu" trên trang cá nhân.

Lúc đó, dù ấm ức nhưng Thảo cũng thuận theo tự nhiên.

Điều mà Hùng ấm ức nhất là dù đã chọn mình nhưng Thảo vẫn chê bai anh quá trời. "Nào là cao kều, gày gò, tóc thưa, mắt híp, một mí. Đến mức nghe người khác kể lại mà em không nhận ra bản thân mình. Em tự ái lắm nên bảo Thảo: "Anh có vậy thôi, anh cũng sẽ không đi thẩm mỹ đâu. Nên chúng ta chia tay thôi", Hùng kể.

Tuy nhiên, chia tay được 1 tuần thì Hùng lại chủ động làm hòa. Thảo cho biết, cô chỉ chê vì muốn Hùng tốt hơn, ví như anh quá gày, cô chê để muốn Hùng ăn nhiều hơn, đi tập gym cho béo tốt, khỏe mạnh hơn. Nhưng nào ngờ cô chê quá khiến Hùng tự ái.

Sau khi cưới, Thảo nhận thấy Hùng không vui như lúc đầu nữa. Anh quá đam mê công việc, suốt ngày đi với bạn bè, bàn tán công việc đến 11-12h đêm, lúc đó vợ con đã ngủ, chẳng tâm sự với nhau được nhiều. Còn nếu ở nhà cũng ngồi 1 góc nhắn tin, chát chít đến khuya.

Hơn nữa, Hùng có tính hay quên đến mức thường xuyên đi tìm đồ đạc, mọi thứ cứ thất lạc thường xuyên. Đặc biệt Thảo phát hiện Hùng còn hay bị... mất quần.

"Nhiều khi ảnh không tìm thấy quần mặc, em đi tìm dùm ảnh thì phát hiện rất nhiều cái quần em mua cho ảnh mất tiêu. Anh Hùng cũng chẳng nhớ là vì sao mất và mất lúc nào".

MC Hồng Vân kêu trời, nhận định rằng "mất quần" là việc nhạy cảm, nghiêm trọng, đáng nghi.

Anh Hùng giải thích anh hay về quê nên có thể trong lúc đó thay quần rồi để quên luôn dưới quê, chứ vợ chẳng có cớ gì ghen với chồng. Đôi khi ghen là ghen với mấy anh bạn vì quá ham mê công việc, đi với bạn nhiều hơn đi với vợ.

Thảo cũng khoe chồng từng được chồng nấu cho ăn 1 lần, đó là món gà kho đáng nhớ. "Anh chặt miếng gà to như cổ tay mình, sau đó ảnh đổ một ao nước vô. Em có bảo anh ơi đổ nhiều nước thì sẽ loãng. Anh ấy kêu: "Yên tâm, anh làm rất là hay", sau đó ném vô 1 nắm muối. Một lúc sau anh bảo chín rồi, em ăn đi. Em gặm một miếng thì còn sống nguyên. Em sợ đến tận giờ", Thảo tố khổ.

Thảo muốn chồng quan tâm đến vợ con nhiều hơn, bớt đam mê công việc, chịu khó chia sẻ với vợ. Vì khi cô hỏi, anh thường nỏi: "Chuyện linh tinh ấy mà, em quan tâm làm gì cho đau đầu", điều này khiến cô rất buồn.

Còn Hùng lại mong muốn vợ "bớt quan tâm" đến chồng hơn một chút, để anh có khoảng không gian riêng. Vợ cứ bắt anh làm theo ý của vợ. Ví dụ anh thích ngủ dưới đất, vợ cứ bắt anh lên nệm ngủ, rồi chuyện ăn uống, mặc quần áo thì để cho anh được làm theo ý của mình. Nhiều khi vợ quan tâm đến anh như... con.

MC Hồng Vân nhận định: "Vợ em là quan tâm đến em toàn phần đấy, cả tinh thần rất thể chất. Người vợ phải thực sự yêu chồng mới làm được. Tuy nhiên, ở lứa tuổi của Hùng đàn ông lại thường muốn khám phá bản thân, muốn chiêm nghiệm xem hành động và suy nghĩ của mình đúng hay không đúng".

Hùng đã nói: "Vợ nghĩ điều đó là tốt nhưng với chồng lại không cho là tốt". Nên để dung hòa, Thảo cần giảm sự quan tâm chồng xuống 50%, nên đứng từ xa để bao quát, khi nào chồng thực sự cần mình thì mình hãy ra tay.

Vì khoảng thời gian này là khoảng thời gian chồng em cần tự do về suy nghĩ, tự do về hành động, tự do trong mọi thứ để chiêm nghiệm xem tôi là ai, tôi đang ở điểm nào, level nào trong cuộc sống này.

Còn nếu bọn em sống với nhau đến lúc tuổi lớn hơn, nhất là độ tuổi 50 thì thực sự lúc đó "ông bà cần nhau". Lúc đó chồng em thật sự cần sự chăm sóc tỷ mỉ của em.

Ngược lại, Hùng cũng cần lưu ý rằng vợ em cần được chồng quan tâm và chấp nhận sự quan tâm của cô ấy. Ngay thời điểm này là thời điểm vợ em có nhu cầu quan tâm, chăm sóc chồng và cũng có nhu cầu chồng quan tâm, chăm sóc mình.

Nếu vợ cứ cho đi mãi mà không nhận lại thì đến lúc nào đó, cô ấy cảm thấy sự quan tâm của mình vô nghĩa, không ai cần. Lúc đó, cô ấy sẽ dừng lại và khi cô ấy đứng lại rồi thì em khó mà lấy lại được cảm xúc và sự quan tâm của cô ấy.

Do đó, với Hùng và Thảo chị thấy Thảo giảm bớt 50% sự quan tâm và Hùng tăng lên 50% sự quan tâm thì hôn nhân mới hài hòa, êm đẹp, tình cảm của vợ chồng được giữ gìn".

Hùng và Thảo đều cảm thấy sự phân tích của MC Hồng Vân quá chí lý và sâu sắc.

Khép lại chương trình, MC Hồng Vân - Quốc Thuận chúc cho cặp đôi khách mời ngày càng yêu thương và thấu hiểu cho nhau nhiều thêm.

