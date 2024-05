Bé gái 11 tuổi lấy tiền bồi thường tử vong của bố nạp game khiến ông bà khóc ngất

Gần đây, tại Tân Hương, Hà Nam, Trung Quốc đã xảy ra sự việc một bé gái 11 tuổi lấy trộm hơn 20.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 70 triệu đồng) tiền bồi thường tử vong của bố để nạp vào game online và tặng quà cho streamer.

Theo nguồn tin của báo "Đô Thị Hà Nam", sự việc được phát hiện vào ngày 17/5 khi ông nội của cô bé Hi Hi đến ngân hàng xem sổ tiết kiệm và nhận thấy số dư thiếu đi một khoản lớn hơn 20.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 70 triệu đồng). Trở về nhà hỏi, ông bàng hoàng biết số tiền đó đã bị cháu gái của mình tiêu để nạp vào trò chơi và tặng quà cho những người dẫn chương trình trực tuyến.

Cô bé Hi Hi hồn nhiên khi trả lời về lý do tiêu tiền bồi thường tử vong của cha mình.

"Trong đó có hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 35 triệu đồng) được chuyển cho người dẫn chương trình, số còn lại dùng để mua quảng cáo gì đó," dì của Hi Hi cho hay.

Khi được hỏi về lý do, cô bé 11 tuổi lý giải rằng, một người dẫn chương trình đã hứa sẽ cho cô chức quản trị siêu cấp nếu cô giúp anh ta chơi PK (Player Killing) thắng những streamer khác. Hi Hi cũng thừa nhận bé đã chi tiêu số tiền lớn như vậy trên mạng một cách dễ dàng vì mật khẩu thanh toán trực tuyến cũng chính là mật khẩu mở khóa điện thoại của bé.

Bà nội của Hi Hi cho biết, bà đã vô cùng sốc và đau xót: "Đó là số tiền bồi thường mạng sống của con trai tôi!".

Hiện gia đình Hi Hi đang tích cực liên hệ với công ty game và những streamer đã nhận tiền tặng quà từ cô bé, hy vọng có thể đòi lại số tiền đó. Tuy nhiên, họ đã bị nhiều streamer chặn liên lạc.

Sự việc nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời bênh vực cho gia đình, cũng có nhiều ý kiến lên án phía nền tảng trực tuyến cũng như gia đình trong việc để xảy ra sự việc đáng tiếc này với một cô bé vị thành niên.

"Không cần biết cháu đã chi tiêu số tiền đó như thế nào, tiền người dưới 18 tuổi chi trên nền tảng đều phải hoàn trả, chỉ cần kiện là được", một ý kiến bình luận. Trong khi đó, một số ý kiến khác lại nhấn mạnh: "Đừng đổ lỗi cho nền tảng, chủ yếu là trách nhiệm của cha mẹ, gia đình, sao lại để liên kết tài khoản cho một đứa trẻ sử dụng chứ?", "Con gái có thể lấy tiền bồi thường khi cha mất để tặng quà cho người dẫn chương trình, cũng giống như nhảy nhót trên mộ của cha vậy, thật là một đứa con bất hiếu".

Hiện vụ việc vẫn đang được đông đảo dư luận quan tâm, theo dõi.

