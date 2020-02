Bạn gái trơ trẽn cắm sừng, tôi vẫn không nỡ buông tay vì lý do khó nói

Tôi thương My và cả hai đứa con của em thật lòng. Nhưng có lẽ chừng đó là không đủ với một người phụ nữ nhiều tham vọng, thích phù phiếm, sa hoa như My.

Dù bị bạn gái "cắm sừng", tôi vẫn chẳng thể dứt áo ra đi. (Hình minh họa)

Tôi năm nay hơn 30 tuổi, hiện đang làm kỹ sư ngành điện với thu nhập trên dưới 20 triệu 1 tháng. Tôi sinh trưởng trong một gia đình cơ bản, kinh tế ổn định. Tuy nhiên, chuyện tình cảm tôi gặp nhiều trắc trở.

Tôi từng có chuyện tình cảm mặn nồng với Duyên - bạn cùng lớp học đại học của tôi. Chúng tôi yêu nhau vô cùng sâu đậm. Nhưng trong 1 lần định "ăn cơm trước kẻng", tôi mới phát hiện khả năng "làm chuyện ấy" của tôi có vấn đề. Tôi đã lén đi khám và bác sĩ tuyên bố "chết người": tôi đã bị chứng teo tinh hoàn do di chứng của bệnh quai bị trước đây. Không chỉ khả năng giường chiếu của tôi chẳng ra gì mà tôi còn bị vô sinh.

Kết quả khám bệnh làm tôi suy sụp, tôi yêu Duyên và không muốn làm gánh nặng của cô ấy nên quyết định nói lời chia tay.

Vì mặc cảm không thể làm cha nên tôi sống khép mình và không dám mở lòng với ai trong suốt thời gian dài. Cho đến khi tôi gặp được My trong một lần hợp tác công việc. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, My xinh đẹp, dịu dàng làm trái tim tôi xao động. Sau đó, My chủ động theo tôi đuổi khiến tôi không thể từ chối tình cảm này. Tôi yêu My thật lòng bất chấp việc cô ấy đã ly hôn và đang làm mẹ đơn thân của 2 bé trai sinh đôi 2 tuổi.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, tôi chuyển đến ở cùng My căn hộ mà cô ấy thuê. Chúng tôi chung sống với nhau như vợ chồng đến nay đã 2 năm. Tôi yêu thương, chăm bẵm cho Bi và Bo - 2 con của My như con đẻ. Các con cũng gọi tôi là “bố Nam”.

Các con đã cho tôi được hưởng niềm hạnh phúc được làm cha. Mỗi khi hết giờ làm, tôi chỉ muốn được về nhà thật nhanh để được bế bổng các con lên. Khi các con bị ốm, tôi chạy đôn chạy đáo đưa các con đi bệnh viện, lo cho con đến mất ăn mất ngủ.

Tình cảm của tôi với My ban đầu rất sâu đậm. Chúng tôi quấn quýt nhau như đôi chim cu cả đêm lẫn ngày. Tuy nhiên, sau một thời gian, My tỏ vẻ không hài lòng vì chuyện chăn gối với tôi không được như mong muốn. Dù tôi đã cố gắng dùng thêm thuốc hỗ trợ nhưng mọi thứ vẫn không được như mong muốn. Tôi có đi khám bệnh viện thì bác sỹ nói rằng vấn đề của tôi cần phải điều trị lâu dài mới mong có thể cải thiện.

Gần đây, tôi thấy My hay cáu gắt, gây chuyện với tôi. Cô ấy cũng đi sớm, về khuya lấy lý do bận việc, mặc kệ 2 con một mình tôi đưa đón, chăm bẵm. Tôi nhờ bạn hack nick Facebook, Zalo của My thì phát hiện cô ấy đang cặp kè với chính trưởng phòng của mình. Hai người cũng đã nhiều lần lên giường với nhau.

Đọc những tin nhắn tình cảm của My với người khác, tôi đau đớn khôn cùng. Đối với tôi, My và 2 con là tất cả. Nhờ có My và 2 con, tôi mới có được cảm giác được làm chồng, làm cha. Vậy mà…

Tôi đem tất cả mọi chuyện nói với My, My không hối hận mà còn trách móc tôi đã không hoàn thành nghĩa vụ của người chồng. Và giờ cô ấy đã tìm được một người đàn ông tốt hơn tôi cả vạn lần và sẽ sớm chuyển đi.

Tôi chẳng còn nhiều tình cảm với My nhưng tôi thương 2 con trai của tôi quá. Mấy hôm nay, My không về, 2 đứa con cứ quấn quýt tôi không rời. Nghe các con nói: “Con muốn ở với bố. Mai này con lớn con đi làm, con sẽ nuôi bố”, tôi không cầm được nước mắt.

Chuyện tình cảm của tôi với My có lẽ không thể cứu vãn nhưng tôi biết phải làm sao với 2 đứa con của cô ấy đây? Tôi có nên nhận nuôi các con để tiếp tục gắn bó với chúng hay không? Xin độc giả cho lời khuyên.

