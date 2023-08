Á khôi Đại học Văn Lang: ‘Trải nghiệm để trưởng thành, sống là để cho đi’

Nguyễn Ngọc Bảo Trinh (sinh năm 2003) đang là sinh viên trường Đại học Văn Lang.

Mình là Nguyễn Ngọc Bảo Trinh - Á khôi 2 của trường Đại học Văn Lang 2022. Mình sinh năm 2003 và đến từ Phú Yên – nơi được mệnh danh là vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh”, một vùng đất xinh đẹp, lưu giữ nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Với sở thích được trình diễn trên sân khấu, chính vì vậy mình có niềm đam mê gắn liền với nghệ thuật. Bên cạnh công việc học tập, mình còn được biết đến là người mẫu ảnh tự do.

Yêu thích và có cơ hội được bén duyên với nghệ thuật từ nhỏ, ngay từ những năm học mẫu giáo, mình đã tham gia trình diễn văn nghệ. Và đến khi lên Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, mình tiếp tục được tham gia vào các cuộc thi về văn nghệ, nghi thức đội, Chỉ huy đội Giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh và liên tiếp đạt nhiều giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi. Dù là một cô gái năng động, sôi nổi tham gia hầu hết các hoạt động của nhà trường, thế nhưng mình vẫn luôn quan tâm và đặt việc học lên hàng đầu. Trong 12 năm học, mình đều là lớp trưởng và là học sinh Khá, Giỏi, đồng thời có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Đội nhiều năm liền.

Có thể nói khoảng thời gian 12 năm học sinh của mình, chính là một quãng đường nhiều kỷ niệm và nhiều trải nghiệm thú vị, đó cũng là một phần thanh xuân của mình. Từ những bước đà đó, sau khi lên Đại học, ngay khi vào năm nhất, mình đã tìm hiểu, đăng ký và mạnh dạn tham gia cuộc thi Miss and Mister Văn Lang 2022 do trường tổ chức, khi đó mình là thí sinh nhỏ tuổi nhất của chương trình. Bằng nỗ lực và sự tự tin, mình đã may mắn đoạt danh hiệu Á Khôi 2 Miss and Mister Văn Lang 2022. Bên cạnh đó, tham gia và thử sức tại cuộc thi cũng giúp mình học hỏi, trải nghiệm rất nhiều với môi trường mới. Sau đó, mình được biết đến nhiều hơn và được trình diễn áo dài cho các sự kiện lớn của trường. Đây là một dấu ấn khởi đầu tuyệt vời của mình khi mới lên đại học.

Một trải nghiệm tuyệt vời nữa gần đây nhất có thể kể đến trong thời sinh viên của mình, đó là tham gia và "đu" hết mình tại cuộc thi Let’s Race 2022, một cuộc thi truyền hình thực tế với rất nhiều thử thách, đòi hỏi sinh viên chúng mình vừa phải có kiến thức, vừa có kỹ năng, cũng như thể lực,... Khi tham gia cuộc đua, chúng mình sẽ có 5 ngày không sử dụng điện thoại, tiền, tất cả đều được Ban tổ chức niêm phong và cất giữ cho đến cuối chương trình. Chúng mình thức dậy từ 5 giờ sáng và về lại nhà chung lúc tối muộn, trải qua những thử thách mà có lẽ mình chưa bao giờ làm và đến những nơi mình chưa từng đến. Trải qua 2 vòng loại và được vào vòng trong để ghi hình trực tiếp trong 5 ngày 5 đêm, mình đã vượt qua rất nhiều thử thách của chương trình và đạt ngôi vị Quý quân Let’s Race 2022. Đây là một hành trình cho mình nhiều cảm xúc nhất. Qua đó, mình cũng muốn lan toả đến các bạn năng lượng tích cực, sự tự tin. “Nếu bạn không thử, bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì. Hãy cứ cố gắng, không ngừng nỗ lực để giúp thanh xuân chúng ta thật ý nghĩa ở hiện tại và tương lai, để không lãng phí cuộc đời của mình nhé!”, Bảo Trinh nhắn nhủ.

Hiện tại, mình cảm thấy rất hạnh phúc vì những năm qua bản thân đã không ngừng nỗ lực, cố gắng để học hỏi và có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, cũng như có được nhiều trải nghiệm quý giá. Mình hy vọng rằng, bản thân của hiện tại và tương lai sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, để ghi dấu lại những điều tuyệt vời nhất cho cuộc đời mình.

Trong cuộc sống, mình luôn hướng đến những điều tích cực và đơn giản hoá các vấn đề để giải quyết chúng một cách dễ dàng hơn. Với phương châm sống: “Sống là để cho đi, yêu thương tất cả mọi người, không làm sai trái với bất cứ ai”. Mình luôn cố gắng học tập thật tốt và cống hiến hết mình cho ngôi trường bản thân đang theo đuổi, cũng như cố gắng làm nhiều điều có ích cho xã hội, cho đất nước.

Một câu nói yêu thích của bản thân mình: “Làm người tốt và làm điều tốt, đó là tất cả những gì chúng ta phải làm”.

Một số thành tích của Bảo Trinh: - Á khôi 2 Miss and Mister Văn Lang 2022. - Quý quân Let’s Race 2022. - Giải Nhất hội thi Chỉ huy đội Giỏi tỉnh Phú Yên năm 2016 - 2017. - Giải Nhất hội thi Chỉ huy đội 2017 - 2018. - Giải Nhì Học sinh Giỏi Ngữ văn cấp huyện 2016-2017. - Giải Ba Học sinh Giỏi Ngữ văn cấp huyện năm 2017-2018. - Giải Ba cuộc thi Learn about anti-corruption laws năm 2020 - 2021. - Đạt thành tích Xuất sắc trong công tác Đoàn, Đội nhiều năm.

