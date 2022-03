9 điều xảy ra với cơ thể khi không sex thời gian dài

Dễ thấy căng thẳng, khó ngủ, hệ miễn dịch yếu hơn... là các vấn đề có thể xảy đến với bạn nếu không sex trong thời gian dài.

Viện Kinsey, Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu có tên Tình dục và Các mối quan hệ trong thời gian Covid-19. Theo đó, 44% người tham gia cho biết đời sống tình dục của họ đã giảm trong những tháng đầu của đại dịch, trong khi 30% cho biết đời sống tình cảm của họ cũng suy giảm.

Dù đông người đang dành nhiều thời gian ở nhà với bạn đời hơn, họ không cảm thấy tăng ham muốn tình dục. "Một phần lý do là bởi mọi người căng thẳng, lo lắng hơn, điều đó khiến mọi người giảm ham muốn tình dục", tiến sĩ Justin Lehmiller, thành viên tại Viện Kinsey, đồng thành viên ban cố vấn Sức khoẻ nam giới nói về những phát hiện từ nghiên cứu.

Nhìn chung, sự thiếu vắng hoạt động tình dục, gần gũi về thể xác là không tốt vì tình dục là niềm vui và bạn nên tận hưởng nó nhiều nhất có thể. Đồng thời, tình dục đem lại các lợi ích sức khoẻ khác nhau, là cách tuyệt vời để kết nối với nửa kia. Nhưng cụ thể, những điều thực sự xảy ra với cơ thể khi không quan hệ tình dục trong thời gian dài là gì? Dưới đây là 9 điều sẽ xảy đến với cơ thể bạn.

1. Bạn cảm thấy căng thẳng hơn

Một đêm ân ái tuyệt vời có thể khiến bạn cảm thấy thế giới này tốt hơn theo đúng nghĩa đen, ngay cả khi sếp của bạn không ngừng thở dài, bạn đang ngập chìm trong mớ deadline... Tiến sĩ khoa học thần kinh Debra W. Soh cho biết khi đạt cực khoái, "endorphin được giải phóng có thể giúp cải thiện tâm trạng của bạn". Còn nếu bạn đã quen đối mặt với căng thẳng nhờ sex, thời gian không quan hệ tình dục khiến bạn thêm khó chịu.

2. Chất lượng giấc ngủ kém

Khi căng thẳng, bạn khó có được giấc ngủ chất lượng. Điều này tạo nên vòng luẩn quẩn vì khi bạn không ngủ, bạn sẽ căng thẳng nhiều hơn.

Trái lại, khi quan hệ tình dục, hành động này giúp bạn giảm căng thẳng bằng cách giải phóng nhiều hormone và chất dẫn truyền thần kinh. Phil Stieg, giám đốc phẫu thuật thần kinh tại Trung tâm Y tế NewYork-Presbyterian Weill Cornell và người dẫn chương trình podcast This Is Your Brain cho biết việc giải phóng ba loại hormone đặc biệt tạo điều kiện cho giấc ngủ ngon hơn: oxytocin, prolactin và dopamine.

Oxytocin có tác dụng làm dịu thần kinh, chuẩn bị cho giấc ngủ. Prolactin tạo ra cảm giác hài lòng, và dopamine được biết đến như một loại hormone tạo cảm giác vui vẻ. Vì vậy, khi quan hệ tình dục, bạn sẽ ít bị căng thẳng hơn và dễ ngủ hơn.

3. Huyết áp của bạn có thể tăng đột biến

Nếu không quan hệ tình dục, bạn có thể nhận thấy huyết áp tăng lên. Khoa học nói đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Một nghiên cứu năm 2006 trên tạp chí y học Biological Psychology cho thấy những người quan hệ tình dục thường xuyên có mức huyết áp thấp hơn những người không quan hệ tình dục. Điều này cũng có liên quan đến mối quan hệ giữa tình dục và sự căng thẳng. Các nhà nghiên cứu kết luận quan hệ tình dục thường xuyên hơn thực sự cải thiện phản ứng sinh lý của cơ thể bạn đối với căng thẳng, giữ cho huyết áp của một người ở mức thấp hơn.

4. Bạn có nhiều khả năng bị bệnh tim hơn

Một nghiên cứu năm 2010 được công bố trên Tạp chí Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy những người đàn ông quan hệ tình dục ít nhất hai lần một tuần gần như giảm được một nửa nguy cơ mắc bệnh tim. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những phát hiện của họ có thể chỉ đơn giản là sự tương quan - không phải quan hệ nhân quả.

Họ viết: "Những người đàn ông quan hệ tình dục thường xuyên có nhiều khả năng có một mối quan hệ thân mật. Điều này có thể cải thiện sức khỏe vì giảm căng thẳng và tăng cường các hỗ trợ xã hội".

5. Chức năng nhận thức của bạn có thể bị ảnh hưởng

Một nghiên cứu năm 2013 được công bố bởi các nhà nghiên cứu ở Maryland cho thấy hoạt động tình dục ở chuột dẫn đến cải thiện chức năng nhận thức và chức năng của hồi hải mã. (Hồi hải mã là một phần của não chịu trách nhiệm chính về trí nhớ)

Cùng năm đó, một nghiên cứu từ Đại học Konkuk ở Seoul kết luận hoạt động tình dục thực sự có thể giúp chống lại các tác động tiêu cực, giảm trí nhớ do căng thẳng mãn tính gây ra. "Tương tác tình dục có thể hữu ích, hỗ trợ quá trình hình thành thần kinh hồi hải mã ở người trưởng thành và chức năng ghi nhớ, nhận biết chống lại các hành động gây ức chế của căng thẳng mãn tính".

6. Nam giới dễ rối loạn cương dương

Một nghiên cứu năm 2008 trên Tạp chí Y học Hoa Kỳ kết luận rằng nam giới ở độ tuổi 50, 60 và 70 không hoạt động tình dục có nhiều khả năng bị rối loạn cương dương hơn. May mắn thay, có một giải pháp dễ dàng ngay cả khi bạn không có bạn tình, đó là nghiên cứu cho thấy xuất tinh thường xuyên có thể giúp giảm bớt một số tác động tới sức khoẻ vì không làm "chuyện ấy".

7. Nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt tăng lên

Tần suất xuất tinh cao (tức là xuất tinh từ 4-7 lần một tuần) có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ngược lại, theo một số nghiên cứu.

8. Hệ thống miễn dịch của bạn trở nên yếu hơn

Các nhà tâm lý học Carl Charnetski và Francis Brennan Jr. đã phát hiện ra cực khoái cực kỳ có lợi cho hệ thống miễn dịch của bạn. Họ đã tiến hành một nghiên cứu, nơi họ yêu cầu những bệnh nhân quan hệ tình dục một hoặc hai lần một tuần cung cấp mẫu nước bọt. Những mẫu đó được phát hiện có chứa nồng độ cực cao của globulin miễn dịch là kháng thể chống cảm lạnh thông thường.

9. Hiệu suất công việc của bạn có thể giảm sút

Không tình dục thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của bạn. Một nghiên cứu của Đại học bang Oregon, Mỹ cho thấy những cặp vợ chồng có đời sống tình dục tích cực thường hạnh phúc hơn nhiều trong công việc.

Keith Leavitt, phó giáo sư tại trường cho biết: "Duy trì một mối quan hệ lành mạnh bao gồm một đời sống tình dục lành mạnh sẽ giúp nhân viên luôn hạnh phúc và tham gia công việc của họ. Điều này mang lại lợi ích cho nhân viên và tổ chức họ làm việc".

