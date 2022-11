9 'bí mật' về cực khoái của chị em

Đàn ông tập trung cao độ, hết mình, đảm bảo gặt hái mĩ mãn (Ảnh minh họa)

1. Tập trung nhiều hơn, tín hiệu bằng lời

Cách tốt nhất khơi dậy khát vọng hoang dã của người đẹp trên giường ngủ? Chàng đắm đuối, 42% nữ tình nguyện viên trả lời. “Điều đó có nghĩa, đã leo lên giường, mày râu phải hoàn toàn tập trung vào nỗ lực thỏa mãn nhu cầu phu nhân". TS. Joel Block, chuyên gia tâm lý, tác giả cuốn sách “Secrets of Better Sex” dẫn giải: Sex là trò giải trí đồng đội, nàng sẽ mất hứng, nếu thí dụ đến với nàng, chàng mang theo con iphone đời mới vừa mua”.

Thêm nữa, trên 90% người đẹp tham gia nghiên cứu khẳng định, họ rất thích nghe những lời thì thầm, dạng “nhắc lại lần nữa, lần nữa!”, “thật tuyệt vời!”… từ chàng, trong thời gian gần gũi.

2. Cứ 5 người thì có 2 thụ hưởng cực khoái ngay công đoạn khởi đầu

“Khúc dạo đầu là thuật ngữ thiếu chuẩn xác, bởi nó suy ra, tiếp theo sẽ là công đoạn quan trọng hơn“, TS. Beverly Whipple, đồng tác giả cuốn The G Spot and Other Discoveries About Human Sexuality khẳng định.

Thực tế, trung bình cứ 5 nữ tình nguyện viên, có 2 thừa nhận đạt cực khoái trong thời gian khúc dạo đầu, không phải lúc hòa nhập.

3. Thích thú không có nghĩa là… sung sướng

Nghiên cứu do Viện Kinsey tiến hành cho thấy, cả phụ nữ và đàn ông đều nhất trí, “yêu” không bao cao su thích hơn.

Tuy nhiên phái đẹp khẳng định, về lâu dài, sử dụng bao cao su mang lại cảm giác sung sướng vượt trội (cao hơn 17,5%).

4. “Nhẹ nhàng” đồng nghĩa mẫn cảm tối đa

“Nàng đặc biệt khó chịu, khi chàng động chạm điểm C (clitoris) thiếu quá trình chuẩn bị thích hợp”, Lou Paget, tác giả cuốn How to Be a Great Lover khuyến cáo.

Clitoris sở hữu mạng mút dây thần kinh dày đặc nằm dưới da hình 2 gọng kìm dài vài cm ôm gần kín vòng ngoài “câu lạc bộ”. Trước khi vuốt ve đỉnh chóp, mày râu nên âu yếm lần lượt 2 “gọng kìm”.

5. Tất ấm tăng cực khoái

“Khởi đầu nghiên cứu, chỉ 50% nữ tình nguyện viên vươn tới cực khoái”- TS. Gert Holstege, Đại học Groeningen Hà Lan tường thuật.

Tìm hiểu lý do, nhóm nghiên cứu phát hiện, các phu nhân không thoải mái, vì chân bị lạnh. Chúng tôi mang đến cho họ tất chân. Lặp lại cuộc vui với phu quân, có tới 80% trong số họ thụ hưởng cực khoái.

6. Hiệu quả nhất: Tư thế không lãng quên điểm C

“Bạn khao khát phu nhân có trải nghiệm bồng bềnh hơn, song không muốn nàng phải mạo hiểm với những thao tác đe dọa chuột rút hoặc căng cơ? Hiệu quả nhất là những tư thế giản đơn, song mày râu có thể vuốt ve mặn nồng điểm C”, nữ tác giả cuốn Secrets odd a Superexpert, bác sĩ tâm lý trị liệu Tracey, cho biết.

7. 'Cậu nhỏ' không phải tác giả duy nhất cực khoái

Chỉ 20% nữ tình nguyện viên khẳng định, cực khoái gần nhất có được trong thời gian tiếp nhận “cậu nhỏ” của phu quân.

“Đa số phu nhân U30 mong muốn, đối tác của họ không chớp nhoáng hòa nhập, dành nhiều thời gian hơn cho các thao tác khác”, TS Juliet Richters, nhà khoa học Australia, để viết cuốn Doing It Down Under đã phát phiếu thăm dò 19 nghìn phụ nữ, lý giải.

8. Chỉ 50% phái đẹp có thể vươn tới cực khoái sau sex dưới 10 phút

Đó là kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Sexual Medicine 2009. “Điều đó có nghĩa, với cuộc vui ngắn ngủi, dưới 10 phút gần như chắc chắn chỉ máy râu thụ hưởng sung sướng”, TS. Juliet Richters chia sẻ.

9. Điểm G không đơn độc

Kích hoạt điểm G và điểm C không phải mũi tên độc nhất trúng điểm 10.

“Những nghiên cứu giải phẫu học mới nhất chứng tỏ, điểm C cần được mô tả rộng hơn, bởi cùng với “câu lạc bộ” và niệu quản tạo nên cấu trúc thống nhất, không hoạt động tách rời”, TS. Debby Herbenick, Viện Kinsey dẫn giải.

Theo bác sĩ tâm lý trị liệu Tracey Cox, người đẹp còn có điểm A cực nhạy cảm. Nó nằm bên trong “câu lạc bộ”, về phía gần rốn nhất. “Ấn nhẹ điểm A, dường như nàng tức thì ướt át".

