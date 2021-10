80% rắc rối, đau khổ trong cuộc sống đều bắt nguồn từ điều này!

Chủ Nhật, ngày 24/10/2021 00:10 AM (GMT+7)

Sống ở đời, muốn hạnh phúc phải biết bớt sân si, so sánh với người khác, cần hài lòng với những gì bản thân có.

Muốn hạnh phúc, đừng so sánh bản thân với người khác. (Ảnh minh hoạ)

Trong cuộc sống, rất khó để tránh có những lúc chúng ta so sánh bản thân với người khác. Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi thường so sánh điểm số với bạn bè, lớn hơn một chút, đi làm rồi thì so sánh lương bao nhiêu, đi xe gì, dùng điện thoại đời nào….

Mỗi khi so sánh như vậy, trong lòng tôi lại dấy lên những nỗi băn khoăn, lo lắng không ngừng.

Sau này, tôi tình cờ đọc trong cuốn sách của nhà văn Marshall Luxemburg có câu nói: “So sánh với người khác là khởi đầu của một cuộc sống khốn khổ”. Tôi ngẫm câu nói này thực sự rất chuẩn xác.

---

80% rắc rối, đau khổ trong cuộc sống bắt nguồn từ sự so sánh.

Có một vị luật sư trong suốt thời gian dài cứ luôn bị ám ảnh sâu sắc về việc so sánh với người khác. Khi nhìn thấy điều kiện vật chất, công việc của người khác hơn mình, anh đều cảm thấy rất khó chịu.

Trong một lần tình cờ gặp lại bạn học cũ, anh phát hiện đối phương bây giờ không chỉ thành đạt trong sự nghiệp mà còn có một gia đình hạnh phúc. Điều này ngay lập tức khiến anh rơi vào cảm giác thất vọng tột cùng.

“Trước đây, rõ ràng tôi hơn hẳn anh ta. Tại sao chỉ trong nháy mắt anh ta lại thành công, vượt qua tôi nhanh đến vậy”, vị luật sư này ta thán.

Sau đó, anh bắt đầu thầm oán giận sự bất công, tại sao người khác thành đạt, hạnh phúc, giàu có, còn anh lại sống vất vưởng như thế này.

Bởi vì luôn so sánh với người khác, anh chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thực sự là gì.

Có rất nhiều rắc rối trong cuộc sống xảy đến, nguyên nhân của nó bắt nguồn từ việc chúng ta mù quáng so sánh với người khác mà quên đi việc tận hưởng cuộc sống của chính mình.

---

Khi một người có tính hay so sánh, họ sẽ không bao giờ biết hài lòng với cuộc sống.

Tsuneko Nakamura là một bác sĩ tâm lý, ông làm việc tại một bệnh viện ở tỉnh Nara, Nhật Bản. Trong suốt 30 năm làm việc, ông chưa bao giờ xung đột với đồng nghiệp. Mỗi ngày khi đến bệnh viện, ông luôn bình tĩnh, thoải mái, hiếm khi lo lắng về điều gì khác.

Khi được hỏi về bí quyết hạnh phúc, ông chỉ nói 3 chữ: Không so sánh.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp của mình, ông chưa bao giờ so sánh bản thân với người khác. Khi có một bác sĩ trẻ khác thăng chức cao hơn, ông cũng không quá quan tâm. Khi có người được cấp trên thiên vị, ông cũng không cảm thấy bất mãn.

Ông nói: “Người khác có cuộc sống của riêng họ. Việc so sánh mình với người khác thật vô nghĩa, nó chỉ khiến bản thân luôn ghen tị, cảm xúc tiêu cực, tiêu hao năng lượng”.

Không so sánh chính là cách sống của một người thông minh.

Có một câu chuyện khác kể về sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Người giàu suốt ngày buồn rầu, còn người nghèo thường vui vẻ.

Một hôm, người nghèo cảm thấy thắc mắc nên đã hỏi người giàu: “Ông có 1 nghìn ha đất màu mỡ, hàng trăm con bò, cả đàn ngựa không đếm xuể. Tại sao tôi thấy ông chẳng có vẻ gì là hạnh phúc?”

Người giàu thở dài: “Mặc dù tôi có nhiều của cải nhưng có người khác giàu hơn tôi, tự nhiên nghĩ đến vậy tôi chẳng thể hạnh phúc được. Tôi cũng cảm thấy thắc mắc, tại sao ông nghèo nhưng chẳng mấy khi chán đời, lúc nào cũng vui vẻ vậy?”

Người nghèo trả lời: “Mặc dù tôi nghèo nhưng tôi vẫn đủ ăn đủ mặc, chẳng cần lo lắng điều gì”.

Hóa ra, một người đã giàu lại muốn giàu hơn, còn người nghèo có thể nghèo mãi nhưng họ hài lòng với cuộc sống của mình và hạnh phúc với những gì đang có.

Một người có thể sống thoải mái hay không, nó không phụ thuộc vào số lượng của cải mà là ước muốn của bản thân. Hạnh phúc đến từ việc sống của bạn như thế nào chứ không phải từ sự so sánh. Chỉ cần bạn hài lòng với chính mình, đừng quá để tâm đến người khác, cũng đừng so sánh, tự khắc hạnh phúc sẽ xuất hiện.

---

Đừng bao giờ ghen tị với cuộc sống của người khác.

Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này:

Con lợn nói: “Nếu có kiếp sau, tôi muốn trở thành con bò, dù đi cày về mệt nhưng lại được chủ trân trọng”.

Con bò nói: “Nếu có kiếp sau, tôi muốn trở thành con lợn, chỉ có ăn và ngủ, chẳng cần vất vả làm việc gì”.

Con đại bàng nói: “Nếu có kiếp sau, tôi muốn trở thành con gà, có sẵn nước khi khát, sẵn gạo khi đói, sống còn được người khác bảo vệ”.

Con gà nói: “Nếu có kiếp sau, tôi muốn trở thành con đại bàng, được tự do bay trên bầu trời, chu du khắp nơi”.

Bạn thấy đấy, khi bạn ghen tị với người khác, trên thực tế, những người khác cũng đang ghen tị với bạn. Bạn ngưỡng mộ hạnh phúc của người ta nhưng bạn không biết rằng, người ta cũng đang ngước nhìn bạn.

Sống trong đời, chẳng có ai luôn gặp xui xẻo từ đầu đến cuối và cũng chẳng có ai lúc nào cũng may mắn 100%.

Cho dù một người có vẻ mạnh mẽ đến đâu, họ cũng sẽ có những nỗi đau khổ và lo lắng của riêng mình.

Vì vậy, bạn không cần phải so sánh mù quáng, phóng đại hạnh phúc của người khác và chán ghét những gì mình đang có. Bạn không cần phải tập trung vào người khác, ngưỡng mộ cuộc sống của họ và bỏ qua những gì trước mắt. Bạn có hạnh phúc hay không không liên quan gì đến người khác. Thế nhưng, một khi bạn đặt hạnh phúc của mình vào việc so sánh với người khác, bạn sẽ khó cảm nhận được hạnh phúc là gì.

