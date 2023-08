8 dấu hiệu nhận biết nàng lên đỉnh nam giới nào cũng cần biết

1. Lên đỉnh ở phụ nữ và vai trò của việc đạt cực khoái

Lên đỉnh hay còn được biết đến là trạng thái đạt cực khoái khi quan hệ tình dục ở cả nam và nữ. Đối với phụ nữ, khi đạt cực khoái, dịch âm đạo có xu hướng tiết ra nhiều hơn so với bình thường. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng người phụ nữ nhận được rất nhiều lợi ích sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần nếu đạt trạng thái thăng hoa khi quan hệ tình dục. Đặc biệt, nhờ đạt khoái cảm trong cuộc yêu, phụ nữ cảm thấy thoải mái, yêu đời hơn, giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày.

Đồng thời, điều này góp phần cải thiện chất lượng đời sống tình dục của các cặp đôi, duy trì ham muốn ở cả nam và nữ giới. Nhờ đó, tình cảm giữa các cặp đôi càng trở nên khăng khít hơn nhờ chất lượng đời sống tình dục tốt. Vợ chồng, cặp đôi yêu nhau sẽ củng cố cả về tình cảm và sự tin tưởng lẫn nhau. Chính vì thế cánh mày râu nên tìm hiểu và giúp chị em phụ nữ thỏa mãn trong đời sống gối chăn.

Các chuyên gia cho biết người phụ nữ nhận được rất nhiều lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần nếu đạt trạng thái thăng hoa khi quan hệ tình dục. Ảnh minh họa

2. Nhận biết dấu hiệu phụ nữ lên đỉnh (đạt khoái cảm)

Trong đời sống chăn gối, người đàn ông luôn mong muốn đem lại cảm giác thăng hoa cho đối phương, giúp họ đạt cực khoái trong mỗi cuộc yêu. Vậy những dấu hiệu nào cho thấy phụ nữ lên đỉnh khi quan hệ tình dục. Nam giới rất nên biết các dấu hiệu nàng đã lên đỉnh dưới đây.

2.1. Hiện tượng co thắt âm đạo: Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất đó là âm đạo của người phụ nữ co thắt liên tục khi đạt cực khoái. Bởi vì khi điểm G của người phụ nữ được kích thích, máu trong cơ thể có xu hướng di chuyển mạnh hơn và thường hướng về phía âm đạo. Âm đạo co thắt với mức độ tăng dần, nam giới nên chú ý dấu hiệu này của đối phương trong mỗi lần quan hệ tình dục.

2.2. Xuất tinh: Đặc biệt, khi phụ nữ lên đỉnh cũng có hiện tượng xuất tinh tương tự như nam giới. Cụ thể, cơ thể nữ giới sẽ tiết ra chất dịch nhầy. Dịch nhầy này màu trắng và không có mùi khó chịu. Khi thấy huyết trắng tiết ra tức là đối phương đã đạt cực khoái, cảm thấy hưng phấn khi quan hệ.

2.3. Vòng 1 căng cứng: Thông thường, ngực căng cứng cũng là biểu hiện cho thấy nữ giới đạt cực khoái khi quan hệ tình dục. Ngực của chị em trở nên săn chắc, căng cứng hơn là do máu dồn đến khu vực này nhiều hơn. Lúc này, người đàn ông có thể kích thích thêm khoái cảm của đối phương bằng cách massage nhẹ nhàng vòng ngực. Ngoài ra, khi thăng hoa trong mỗi cuộc yêu, nhịp thở của người phụ nữ thường trở nên gấp gáp, vội vã.

2.4. Thở gấp: Thông thường, khi thư giãn, hơi thở của chúng ta thường chậm rãi, đều đặn. Tuy nhiên, khi phụ nữ "yêu" và lên đỉnh, hơi thở của họ gấp gáp hơn. Thậm chí có thể kèm theo những tiếng rên. Khi chuẩn bị lên đỉnh, tìm nàng đập nhanh hơn, vì lúc này các cơ quan nội tạng cũng như các bó cơ đòi hỏi được cung cấp lượng oxy từ bên ngoài nhiều hơn.

Nếu cảm nhận được hơi thở gấp gáp và nhịp tim tăng mạnh của nàng thì chứng tỏ, nàng đang hưng phấn thực sự.

2.5. Dồn máu: Khi hưng phấn, lượng máu được cung cấp dồn dập và vận chuyển đến bề mặt cơ thể một cách đột ngột làm cho mạch máu dưới da bị sung huyết. Hiện tượng này sẽ xuất hiện chủ yếu ở các bộ phận như mặt, ngực, trước ngực và có thể là da toàn thân cũng xuất hiện hiện tượng sung huyết.

2.6. Căng cơ: Khi "lên đỉnh", phụ nữ thường căng cơ và các cơ co một cách tùy ý, chủ yếu là co tay, co chân, mặt biến sắc và cơ thể xoắn lại. Do vậy, nếu nàng xoắn ngón chân và dùng đùi ghì chặt vào bạn, nàng đang thực sự sung sướng.

Có nhiều dấu hiệu nhận biết phụ nữ lên đỉnh. Ảnh minh họa

Đây cũng là cách nhận biết khoái cảm đơn giản nhất của nàng khi lâm trận. Trong trường hợp nàng nằm yên cho bạn toàn quyền "xử lý" thì hãy nhanh chóng thay đổi tư thế, khởi động lại ở những chỗ nhạy cảm bằng kỹ thuật điêu luyện của mình nhé.

2.7. Đẩy hông: Dấu hiệu này thường xảy ra khi bạn đang "yêu" theo cách truyền thống. Bạn nhận thấy nàng đang cố đẩy hông lên, ưỡn mình để sát lại gần bạn. Dấu hiệu này cho thấy, nàng đang cố gắng tận hưởng sự tuyệt vời mà bạn mang lại cho nàng. Và điều này cũng chứng tỏ nàng sắp "lên mây".

2.8. Mắt giảm thị lực: Thông thường, khi đạt cực khoái, một số người bị mơ hồ ý thức, thị giác và thính giác giảm sút, hoặc thậm chí "đã đời" đến ngất đi một lúc. Nếu để ý, bạn sẽ thấy mắt nàng lim dim, mờ ảo đi trong cơn "cực khoái".

3. Lưu ý quan trọng khi phụ nữ lên đỉnh

Khi phụ nữ lên đỉnh, cơ thể nữ giới sẽ tiết ra chất dịch nhầy. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý khi dịch nhầy có những đặc điểm bất thường. Ví dụ như dịch nhầy màu vàng hoặc trắng ngà, huyết trắng lẫn máu hoặc cơ quan sinh dục sưng, đau rát… Đây là dấu hiệu cho thấy bạn đang mắc bệnh phụ khoa. Lúc này, hai bạn cần được thăm khám và điều trị càng sớm càng tốt nhé.

Một lưu ý nữa là sau khi đạt trạng thái lên đỉnh, cũng giống như nam giới, cảm giác hứng thú ở phụ nữ sẽ giảm dần và bắt đầu chuyển sang giai đoạn nghỉ ngơi.

Như đã phân tích ở trên, khi phụ nữ lên đỉnh, họ nhận được rất nhiều lợi ích cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Chính vì thế cánh mày râu nên chủ động tìm hiểu và áp dụng một số bí quyết giúp nàng thỏa mãn ham muốn trong mỗi lần quan hệ tình dục.

