5 nguyên nhân khiến nàng lảng tránh gần gũi

Nàng lảng tránh gần gũi vì 1001 lý do hợp lý (Ảnh minh họa)

Hiện tượng này hoàn toàn không có nghĩa nàng không còn yêu bạn, bị bệnh lãnh cảm hoặc có mày râu khác trong đầu. Chuyên gia đã phát hiện 5 nguyên nhân nàng lảng tránh “chuyện ấy”.

1. Đơn giản, quá mệt mỏi

Kết quả công trình nghiên cứu do tổ chức National Sleep Foundation Anh quốc thực hiện cho thấy, có tới 25% phụ nữ có chồng thừa nhận, đôi lúc không có hứng “chiều chồng” vì cơ thể quá mệt mỏi sau một ngày làm việc tại công sở và thực hiện nghĩa vụ gia đình.

Giải pháp? Mày râu hãy hào phóng san sẻ một phần việc nhà giúp vợ. Nhẹ gánh, khoẻ người, nàng sẽ có hứng nhiều hơn. Hoặc ít nhất, bã người vì việc nhà, mày râu sẽ không còn thất vọng vì thiếu sex, bởi bản thân… đã thấm mệt.

2. Thiếu tình cảm gắn bó

Cũng theo nghiên cứu trên, xấp xỉ 10% phu nhân chia sẻ, né tránh sex, bởi bản thân cảm thấy thiếu tình cảm gắn bó với nửa thứ hai. Hiện tượng phù hợp với nghiên cứu khác khẳng định, phụ nữ khó vươn tới cực khoái, nếu không gắn bó da diết với đối tác về mặt tâm lý.

Cũng dễ hiểu, vì trong lĩnh vực “chuyện ấy”, phái đẹp phản ứng ít cơ học hơn so với phái mày râu. Chỉ thao tác ấn nút “on” ở đâu đó trên cơ thể chưa đủ. Cần phải tìm nút tương tự trong đầu người đẹp.

Đó là những cử chỉ rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày chứng tỏ bạn quan tâm đến phu nhân. Thí dụ, đóng/ mở cửa, khi phu nhân ra khỏi nhà và lúc về nhà. Gấp chăn, sửa gối cho nàng, khi ngủ dậy…

3. Gần gũi khiến nàng đau

Về nguyên tắc, hòa nhập mang lại cảm giác đê mê thú vị, song không hiếm trường hợp gây hiệu ứng ngược lại. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí International Journal of Obsterics and Gynecology, 7,5% phụ nữ ca thán, họ bị đau trong thời gian quan hệ.

Vậy nên, nếu phu nhân kêu đau, dứt khoát bạn phải lưu ý tiết giảm sức mạnh, hành xử nhẹ nhàng, từ tốn. An toàn nhất, nên tập trung đầu tư nỗ lực làm kỹ khúc dạo đầu.

Được kích hoạt hưng phấn càng cao, bên trong “câu lạc bộ” người đẹp càng được bôi trơn tốt và ít nguy cơ đau. Cẩn thận hơn, có thể sử dụng kem bôi trơn y tế.

4. Tâm lý lo sợ

Cũng theo nghiên cứu trên, 13% phu nhân viện dẫn nhiều lý do xuất hiện tâm lý lo sợ.

Có thể sợ bị đau, lo dính bầu ngoài ý muốn. Không ít trường hợp lý do tưởng chừng vu vơ, như sợ con nhỏ nằm cùng giường ngủ chưa say, hoặc ông bà nằm phòng bên cạnh thức giấc do vợ chồng lỡ hành sự ồn ào…

Tóm lại, nguyên nhân nàng lo sợ có thể rất nhiều. Nhiệm vụ của mày râu là bảo đảm điều kiện thoải mái, dễ chịu nhất.

5. Phu quân chưa đạt đẳng cấp mong muốn

Lý do chàng chưa đạt đẳng cấp mong muốn cũng nhiều và đa dạng không kém lý do nàng lo sợ.

Thứ nhất, nhiều mày râu tự mãn vỗ ngực, ngày nào cũng có thể “yêu” vợ và xứng đáng danh hiệu nhà vô địch. Trong khi với hầu hết phu nhân, đẳng cấp là chất lượng, không phải số lượng thực hành “chuyện ấy”.

Tiếp theo, nếu mày râu chỉ quan tâm thỏa mãn nhu cầu thầm kín của bản thân, cầm chắc ngay ngày thứ hai phu nhân đã lảng tránh.

Thời gian quan hệ quá nhanh, người vợ chưa kịp có cảm nhận là hỏng.

Phu nhân ưa nhẹ nhàng, chậm rãi, phu quân chớp nhoáng, hùng hục không khác gì đô vật - nàng cũng sợ.

Đó là chưa kể thực tế, tỉ lệ rối loạn cương dương chiếm 50% đàn ông tuổi 40 -70 (tại Mỹ). Điều này cũng dẫn đến sự lảng tránh của một nửa!

Nguồn: https://tienphong.vn/5-nguyen-nhan-khien-nang-lang-tranh-gan-gui-post1480392.tpoNguồn: https://tienphong.vn/5-nguyen-nhan-khien-nang-lang-tranh-gan-gui-post1480392.tpo