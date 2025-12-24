5 dấu hiệu trong nhà người yêu cảnh báo có khả năng chia tay cao

Theo chuyên gia hẹn hò quốc tế April Davies, nhà sáng lập công ty mai mối LUMA Luxury Matchmaking, cách sắp xếp đồ đạc trong nhà có thể tiết lộ nhiều điều về tính cách và tình trạng mối quan hệ của một người. Cô cho biết, nếu bạn nhận thấy 5 dấu hiệu dưới đây, khả năng mối quan hệ của bạn đang đứng trước nguy cơ tan vỡ rất cao.

1. Vẫn giữ ảnh của người yêu cũ

Trong một cuộc phỏng vấn, April Davies đã đưa ra cảnh báo về việc treo những bức ảnh của người yêu cũ trong nhà. Cô cho rằng: "Khi những bức ảnh này được lồng khung và treo trên tường, điều đó có thể cho thấy họ vẫn chưa buông bỏ quá khứ".

Theo cô, nếu một người còn vương vấn tình cảm với người yêu cũ, họ sẽ khó có thể toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ hiện tại.

2. Không gian sống cực kỳ bừa bộn

Mặc dù sự bừa bộn không phải là yếu tố quyết định đến thành bại của một mối quan hệ nhưng theo April Davies, tình trạng này có thể phản ánh áp lực tâm lý mà một trong hai bên đang phải gánh chịu. Họ có thể không còn đủ năng lượng để dọn dẹp hoặc thậm chí không muốn đối mặt với những vấn đề cá nhân.

Davies nhấn mạnh: "Việc bỏ bê không gian sống có thể là dấu hiệu cho thấy họ cũng đang lơ là với những khía cạnh khác trong cuộc sống".

Anh minh họa.

3. Trong nhà có sách về nghệ thuật tán tỉnh

Theo chuyên gia April Davies, việc phát hiện những cuốn sách hướng dẫn cách tán tỉnh và thao túng tâm lý người khác là một dấu hiệu đáng lo ngại. Cô cho rằng, những tài liệu này không chú trọng vào việc xây dựng mối quan hệ chân thành và bền vững, mà chỉ tập trung vào việc chinh phục đối phương trong thời gian ngắn.

Cô nhấn mạnh: "Nếu một người vẫn còn hứng thú với những nội dung này, điều đó phản ánh quan điểm của họ về tình yêu và quan điểm này có thể rất khó thay đổi".

4. Lịch treo tường đã quá hạn từ lâu

Theo April Davies, việc không điều chỉnh lịch có thể cho thấy đối phương đang gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian, lập kế hoạch cho tương lai, hoặc thậm chí là đang né tránh những trách nhiệm sắp tới.

Cô cho rằng: "Điều này có thể là dấu hiệu của sự thiếu định hướng trong cuộc sống".

5. Trong nhà đầy hóa đơn đồ ăn giao tận nơi

Nếu gọi đồ ăn ngoài trở thành thói quen, điều đó có thể cho thấy đối phương không quá quan tâm đến sức khỏe cũng như khả năng quản lý tài chính của họ.

April Davies cũng nhấn mạnh rằng, việc phụ thuộc vào dịch vụ giao đồ ăn có thể là dấu hiệu của sự lười biếng trong việc làm việc nhà – một yếu tố quan trọng khi cả hai cùng xây dựng cuộc sống chung trong tương lai.

Làm gì khi phát hiện ra những dấu hiệu bất ổn này?

April Davies khuyên rằng, nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu trên trong nhà đối phương, đừng vội chỉ trích mà hãy tiếp cận bằng sự quan tâm và thấu hiểu.

"Việc đưa ra kết luận quá sớm có thể khiến đối phương có phản ứng phòng thủ", cô tiết lộ.

Thay vì trách móc, bạn có thể mở đầu bằng những câu nói bắt đầu bằng: "Em/anh thấy rằng…" hoặc "Em/anh để ý là…" để tạo điều kiện cho đối phương chia sẻ cảm xúc.

Ví dụ:

"Em/anh thấy anh/em vẫn giữ ảnh người yêu cũ, điều đó có ý nghĩa gì vậy?".

"Nhà em/anh hơi lộn xộn nhỉ, dạo này có phải em/anh bận quá không?".

Với những vấn đề như bừa bộn hoặc lệ thuộc vào đồ ăn giao tận nơi, April Davies cho rằng nên hướng cuộc trò chuyện về chủ đề phong cách sống và sức khỏe, thay vì biến nó thành một cuộc tranh cãi.