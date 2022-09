5 câu hỏi bạn nhất định phải làm rõ trước khi lấy chồng nhiều tuổi

Christian Rudder, đồng sáng lập OkCupid, một trang web hẹn hò trực tuyến của Mỹ, đã thực hiện cuộc khảo sát cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa nam giới và phụ nữ về sở thích tuổi của bạn đời. Theo đó, hơn một nửa phụ nữ được hỏi sẽ tìm kiếm đối tác bằng tuổi mình hoặc hơn 1-2 tuổi, trong khi đàn ông lại có mong muốn tìm vợ trẻ hơn. Đặc biệt, đàn ông càng nhiều tuổi lại càng thích kiếm vợ trẻ, lựa chọn nhiều nhất là ở lứa tuổi 20. Sven Drefahl, nhà nhân chủng học tại Đại học Stockholm, đã khảo sát những người trên 50 tuổi ở Đan Mạch thấy rằng đàn ông có vợ trẻ hơn thường sống lâu hơn. Theo khảo sát, bạn đời của những người đàn ông này càng lớn tuổi, họ càng có tuổi thọ ngắn hơn, dù không liên quan đến trình độ học vấn hay thu nhập. Theo Sven Drefahl suy luận, những người đàn ông có sức khỏe tốt hơn thường thu hút phụ nữ trẻ hơn, đó là lý do họ sống lâu hơn. Ở giới bên kia, nếu bạn đời hoặc người tình của phụ nữ là đàn ông trẻ tuổi hơn, họ lại không sống lâu hơn. Sven Drefahl suy luận có thể do phụ nữ thường chiếm thế thượng phong so với người tình kém tuổi nên họ không được hưởng lợi từ sức sống của đàn ông trẻ tuổi hơn.