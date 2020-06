5 cặp đôi đồng tính nữ khiến trai tiếc nuối vì quá đẹp: Việt Nam cũng có 1 đôi!

Thứ Tư, ngày 03/06/2020 10:26 AM (GMT+7)

Những cặp đôi đồng tính này không chỉ gây ấn tượng bằng chuyện tình đẹp mà còn bởi ngoại hình lung linh như tiên nữ.

Thủy Nguyệt - Bồ Dung Dung

Thủy Nguyệt 25 tuổi, là học trò cưng của "khổng tước" Dương Lệ Bình - nghệ sĩ múa dân tộc nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô được xem là một nghệ sĩ múa tài năng, danh tiếng bậc nhất xứ Trung hiện nay. Thần thái khi đứng sân khấu của Thủy Nguyệt cũng được khen ngợi rất nhiều.

Thủy Nguyệt và bạn đời Bồ Dung Dung đã có gần 2 năm hạnh phúc bên nhau trước khi tổ chức hôn lễ. Đám cưới của cô có 100 khách mời là người thân, bạn bè thân thiết tham dự và được tổ chức ở Vân Nam.

Hai cô gái với nhan sắc xinh đẹp, cùng mặc váy trắng muốt được bố dắt tay tiến vào hôn trường. Trên sân khấu, họ hạnh phúc nắm tay, ôm hôn và thể hiện những cảm xúc thân mật khiến người ngoài cũng thấy hạnh phúc lây.

Khi đăng tải hình ảnh đám cưới lên mạng xã hội, Thủy Nguyệt thoải mái viết: "Chúng tôi đã ở bên nhau được 771 ngày, tôi cầu hôn và được cô ấy đồng ý nên đã có đám cưới ngày hôm nay. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, chúng tôi thật may mắn và hạnh phúc biết bao. Đây chưa phải là kết quả cuối cùng cho mối tình này, con đường ở phía trước còn rất dài. Tôi mong mình và người thương đủ can đảm và tình yêu để bước tiếp".

Tiểu Nãi Bình Nhi - Yaulaam

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, ngây thơ trong sáng của một nữ sinh, cô gái Tiểu Nãi Bình Nhi (sinh năm 1994, ở Hà Bắc, Trung Quốc) đã khiến không ít chàng trai phải "chết mê chết mệt". Tuy nhiên, người yêu của Tiểu Nãi Bình Nhi lại là 1 người đồng tính nữ.

Khi cô công khai tình cảm với Yaulaam (sinh năm 1990, người Thâm Quyến, Quảng Tây, Trung Quốc), sự kết hợp của hai mảnh ghép hoàn toàn trái ngược nhau đã khiến cho cặp đôi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Với vẻ đẹp lạnh lùng và nổi bật, nhiều người đã cho rằng "ở Yaulaam luôn có điều gì đó rất cuốn hút, và khó mà có thể cưỡng lại được."

Việc hai người hẹn hò với nhau cùng những chia sẻ công khai chuyện tình cảm, những khoảnh khắc đáng yêu của cả hai lên mạng xã hội đã khiến không ít người phải ghen tị. Sở hữu lượng theo dõi cực khủng với hơn 30.000 người, cả Yaulaam và Bình Nhi đều được cho là một "cặp đôi hình mẫu" xứng đôi và đáng để ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, chuyện tình của 2 người vướng phải tin đồn tan vỡ vì gần đây Yaulaam thường xuyên đăng tải hình ảnh với 1 cô gái khác.

Từ Thính Vũ - Lưu Nhiếp Nguyệt

Cặp đôi đồng tính nữ đã đẹp là đẹp cả đôi tiếp theo chính là Từ Thính Vũ và Lưu Nhiếp Nguyệt, cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2016.

Được biết, Từ Thính Vũ đến từ thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến và hiện đang là người mẫu. Còn bạn gái của cô là Lưu Nhiếp Nguyệt thì đang du học tại Thái Lan.

Cả hai đã khiến cư dân mạng thực sự ấn tượng bởi vẻ ngoài nổi bật. Cô nàng Từ Thính Vũ để tóc ngắn ngang vai và có vẻ khá lạnh lùng, cool ngầu thì Lưu Nhiếp Nguyệt lại xinh đẹp một cách dịu dàng, thục nữ với mái tóc dài và nụ cười rất duyên.

Do yêu xa, nên dù đã công khai yêu nhau nhưng cặp đôi không được gặp nhau thường xuyên. Song cả Từ Thính Vũ và Lưu Nhiếp Nguyệt đều cố gắng sắp xếp thời gian để có những chuyến du lịch chung, hay những phút bên nhau tuy ngắn ngủi mà đáng nhớ.

Lee Hye Ri

Vào ngày 28/2 vừa qua, một đám cưới của cặp đôi đồng tính nữ đã diễn ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Những bức ảnh tại đám cưới được cô dâu đăng tải lên trang cá nhân đã khiến mạng xã hội Twitter xôn xao.

Bài đăng của cô dâu nhận về 250.000 lượt thích và hàng nghìn lời chúc phúc từ cộng đồng mạng Hàn Quốc và quốc tế.

Cô dâu Lee Hye Ri (nickname Julliette) đã chia sẻ: “Chúng tôi đã bắt đầu sống chung vì tình yêu. Chúng tôi muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời nhau. Thay vì chờ đợi luật pháp công nhận, chúng tôi đã quyết định kết hôn, giống như bất kỳ ai khác. Chúng tôi muốn mối quan hệ này được thừa nhận trước mặt nhiều người nhất có thể. Tôi rất hạnh phúc nếu tình yêu này đã cổ vũ cho ai đó trong cuộc sống. Tôi hy vọng những người khác sẽ sớm được tự do yêu và kết hôn mà không có bất kỳ sự tổn thương hay thất vọng nào. Cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Được biết, cặp đôi Lee Hye Ri và người yêu đã bên nhau được hai năm. Vào hồi đầu năm nay, cả hai chuyển về sống chung với nhau tại một căn hộ ở Seoul.

Lee Hye Ri trả lời phỏng vấn với tờ Hankook Ilbo: “Ban đầu, tình cảm của chúng tôi vấp phải sự phản đối của gia đình nhưng dần dần người thân đều ủng hộ. Tôi rất biết ơn mẹ vì chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tôi nghĩ rằng nếu bạn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, ngay cả khi bạn thất bại trong những khía cạnh khác, bạn vẫn là người thành công".

Thanh Thanh - My Nguyễn

Thanh Thanh và My Nguyễn sinh năm 1996. Trên trang cá nhân, 2 cô nàng thường đăng tải những hình ảnh khoe body nóng bỏng, sexy và nhận được lượt thích của mọi người.

Chuyện tình “hai gái đẹp yêu nhau” này đã từng nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng. Bên cạnh nhân duyên bất ngờ, tình cảm chân thành giữa hai cô gái, nhan sắc xinh đẹp và ngoại hình quyến rũ, sexy của cả Thanh Thanh và My Nguyễn đã khiến dân tình phải chú ý và tiếc ngẩn tiếc ngơ.

Được biết, Thanh Thanh là mẫu ảnh nổi tiếng tại Sài Gòn, sở hữu 117 nghìn người theo dõi trên trang cá nhân. Còn My Nguyễn cùng gia đình kinh doanh tiệm áo cưới tại Hải Phòng.

Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, Thanh Thanh cho biết, cả 2 quen nhau từ một lần đi bar. Yêu Thanh, My bỏ cả Hải Phòng để vào Sài Gòn sống. Trước đó, kế hoạch vào Sài Gòn chơi 1-2 ngày của My đã trở thành chuyến định cư lâu dài để được ở bên Thanh. Thanh tâm sự, tính My dễ thương nên ở Sài Gòn ai cũng quý.

Thanh và My có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt, ngay từ lúc mới yêu cặp đôi đã thấy như sinh ra là để dành cho nhau. Chưa bao giờ quen ai, Thanh và My có được cảm giác như vậy.

Sau hơn 2 năm hẹn hò cặp đôi vẫn bên nhau mặn nồng như ngày đầu tiên.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/5-cap-doi-dong-tinh-nu-khien-trai-tiec-nuoi-vi-qua-dep-viet-na...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/5-cap-doi-dong-tinh-nu-khien-trai-tiec-nuoi-vi-qua-dep-viet-nam-cung-co-1-doi-d238851.html