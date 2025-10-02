4 con giáp liên tục gặp quý nhân từ đầu tháng 10, cuộc sống viên mãn

1. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là biểu tượng của sự tôn quý và sức mạnh. Trong tháng 10 dương lịch năm nay, vận may của họ sẽ như rồng bay lượn trên bầu trời, vô cùng uy phong.

Về sự nghiệp, nhờ khả năng lãnh đạo xuất sắc và tư duy đổi mới, người tuổi Thìn dễ dàng nắm bắt những bước ngoặt quan trọng trong công việc. Quý nhân sẽ vây quanh họ như những ngôi sao, có thể là các tiền bối có kinh nghiệm hoặc đối tác cùng chí hướng.

Quý nhân cung cấp những lời khuyên và nguồn lực quý giá, giúp người tuổi Thìn nổi bật hơn trong sự nghiệp. Con đường thăng tiến rộng mở, họ có khả năng cao đạt được vị trí quan trọng hoặc gánh vác các dự án cốt lõi, dẫn dắt đội nhóm đạt được thành tích rực rỡ.

Về tài lộc, thu nhập chính tăng mạnh nhờ sự nghiệp thăng hoa, vận may tài lộc bất ngờ cũng rất sáng sủa. Các khoản lợi nhuận từ đầu tư, tiền thưởng hoặc những khoản thu bất ngờ sẽ tới tấp, giúp túi tiền của người tuổi Thìn căng đầy, cuộc sống giàu có và mỹ mãn.

2. Tuổi Tý

Tháng 10 năm nay là thời kỳ vàng son để người tuổi Tý lội ngược dòng về vận may. Trước đó, họ có thể vẫn đang đau đầu vì những nút thắt trong sự nghiệp, nhưng tháng này lại mang đến cơ hội "một bước lên trời".

Về sự nghiệp, những khó khăn dự án kéo dài sẽ bất ngờ tìm thấy hướng giải quyết và điều này không thể thiếu sự giúp đỡ từ quý nhân. Có thể là một ý tưởng tình cờ được cấp trên đánh giá cao và người sếp đó sẽ trở thành quý nhân hỗ trợ hết mình hoặc là đối tác chủ động hợp tác, trở thành cánh tay đắc lực trong sự nghiệp của họ.

Về cuộc sống, quý nhân cũng xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống khi gia đình bất ngờ có tin tốt về sức khỏe hay những rắc rối nhỏ trong nhà được giải quyết dễ dàng. Điều này giúp cuộc sống của người tuổi Tý bớt đi sóng gió, thêm nhiều bất ngờ thú vị. Chỉ cần họ vững vàng, chia sẻ niềm vui với quý nhân, không khí gia đình sẽ càng thêm ấm cúng.

3. Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách ôn hòa, làm việc kiên trì và nhẫn nại. Trong tháng 10, vận may tài chính của họ sẽ như được khai thông và tăng vọt.

Về tài lộc, thu nhập chính của tuổi Mão có thể được điều chỉnh tăng bất ngờ, hoặc tiền thưởng vượt xa mong đợi. Vận may phụ càng đáng chú ý khi lợi nhuận đầu tư vượt dự tính, bán được vật dụng cũ với giá cao và thậm chí còn có cơ hội nhận được phong bì từ người lớn tuổi.

Về tình cảm, mối quan hệ cá nhân của người tuổi Mão cũng rất hứa hẹn. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, họ có hàng xóm hoặc bạn bè chủ động giúp đỡ; khi có vướng mắc trong công việc, tiền bối sẽ tận tình chỉ bảo. Những sự trợ giúp này khiến mọi việc người tuổi Mão làm đều vô cùng suôn sẻ, cuộc sống trở nên phong phú và có ý nghĩa.

4. Tuổi Dậu

Tháng 10, vận may của người tuổi Dậu có thể nói là "thăng hoa không ngừng", đặc biệt trong sự nghiệp. Thái độ chăm chỉ, tích cực và ham học hỏi đã thu hút sự chú ý của nhiều quý nhân.

Về sự nghiệp, họ có thể được cấp trên đánh giá cao và trọng dụng, giao phó nhiều trách nhiệm và quyền hạn hơn. Sự thành công trong công việc mang lại cảm giác thành tựu lớn, giúp họ tự tin tràn đầy. Đồng thời, quý nhân còn giới thiệu các cơ hội kinh doanh và nguồn lực quan hệ mới, giúp họ nhanh chóng thăng tiến.

Về cuộc sống, mọi thứ với tuổi Dậu đều thuận buồm xuôi gió khi gia đình hòa thuận, sức khỏe dồi dào. Con giáp này chỉ cần chú ý cân bằng giữa công việc và cuộc sống, dưỡng sức tốt thì sẽ duy trì được trạng thái vận may này lâu dài.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.