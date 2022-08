4 con giáp chưa hết tháng 7 âm lịch thì chớ chủ quan kẻo gặp bất trắc

Cuối tháng 7 âm lịch người tuổi Dần hãy thận trọng chi tiêu tránh gây khó khăn cho tình hình tài chính của mình trong ngắn hạn. (Ảnh minh họa).

Người tuổi Dần với cuối tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch, người tuổi Dần đương đầu không ít khó khăn trong sự nghiệp - đặc biệt là những ngày cuối tháng 7 âm lịch người tuổi Dần không nên đầu tư kinh doanh lớn, hay mở rộng kinh doanh vì có thể gặp nhiều bất trắc.

Tháng 7 âm lịch người tuổi Dần có xu hướng mua sắm tùy hứng, không có kế hoạch. Do đó người tuổi Dần hãy thận trọng trong chi tiêu, tránh phung phí - việc này rất tốt để tránh cho việc bạn đột ngột chi một khoản lớn, gây khó khăn cho tình hình tài chính của mình trong ngắn hạn.

Đặc biệt tháng 7 âm lịch người tuổi Dần năm 2022 phạm trực Thái Tuế - ảnh hưởng đến tài chính nên bạn cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra những quyết định quan trọng về tài chính kẻo gặp họa phá tài, tốn kém một khoản lớn.

Người tuổi Hợi cuối tháng 7 âm lịch

Trong tháng 7 âm lịch người tuổi Hợi phải đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi ra quyết định - khiến bạn thiếu đi sự tự tin vốn có, làm việc gì thấy lo lắng, cảm giác không chắc chắn.

Cuối tháng 7 âm lịch này của người tuổi Hợi không được tốt.

Ban đầu bạn có thể rất hào hứng - nhưng khi gặp khó khăn lại dễ nản lòng.

Vì lý do này mà một số người tuổi Hợi có thể gây ra sai lầm trong công việc khiến ảnh hưởng đến tập thể, dẫn tới bị mất việc làm, hay bị cách chức...

Đặc biệt trong chuyện tình cảm nếu người tuổi Hợi "đào hoa" sẽ gây ra những căng thẳng không hay - nhất là những người tuổi Hợi có tư tưởng "đứng núi này, trông núi nọ" sẽ chỉ làm cho mọi việc càng trở nên tệ hại hơn.

Người tuổi Ngọ cuối tháng 7 âm lịch

Nửa cuối tháng 7 âm người tuổi Ngọ cần chú ý giữ gìn sức khỏe cho mình.

Về tình cảm có thể gặp bất ổn - nhất là với những tuổi Ngọ còn độc thân. Những người tuổi Ngọ đã có gia đình thì khoảng thời gian này có cuộc sống vợ chồng không mấy hạnh phúc. Vì vậy cách tốt nhất người tuổi Ngọ hãy dành thêm thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Người tuổi Ngọ dễ bị tổn thương - đặc biệt về sức khỏe. Do đó người tuổi Ngọ cần chú ý nhiều hơn tới sức khỏe.

Trong tháng 7 âm lịch người tuổi Ngọ không nên đi làm ăn xa, tránh lái xe ban đêm (hoặc lúc cảm thấy mình mệt, không bình tĩnh, tỉnh táo...), vì việc lái xe đường dài sẽ rất dễ gặp bất trắc trong khoảng thời gian cuối tháng cô hồn này.

Người tuổi Ngọ cũng cần tránh làm các công việc mang tính chất nguy hiểm - với bạn sức khỏe là quý nhất và đặc biệt chú ý trong tháng 7 âm lịch này, và bận cần có sự ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe.

Nếu có thể, bạn hãy mang bên mình những vật phẩm phong thủy, hoặc lễ cầu an để chiêu đón những cát lành vượt qua tháng 7 bình an, may mắn.

Tháng 7 âm lịch người tuổi Tuất cần dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. (Ảnh minh họa).

Người tuổi Tuất cuối tháng 7 âm lịch

Tuổi Tuất cần chú ý thay đổi thái độ làm việc, bạn cần tập trung hơn, nỗ lực nhiều hơn.

Rất có thể trong tháng 7 âm con giáp này sẽ gây ra một số sai lầm khiến công việc giảm sút, gây ảnh hưởng đến quý bạn và tập thể.

Đặc biệt tuổi Tuất cần lưu tâm đến chuyện tình cảm.

Người độc thân cần chăm chút nhiều hơn cho vẻ bề ngoài của mình thì mới có cơ hội tìm được người phù hợp.

Một số người tuổi Tuất đã lập gia đình rất có thể lầm vào cảnh "có kẻ thứ 3"- do đó người tuổi Tuất cần dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.

Nếu hai vợ chồng có những khúc mắc cần giải quyết ngay, chớ giận hơn lâu mà tình cảm nhạt phai.

Những người tuổi Tuất cũng nên đeo vật phẩm phong thủy có tác dụng chiêu tài hóa sát, có tác dụng mạnh mẽ trong việc kích hoạt tình duyên, đào hoa viên mãn cho khoảng thời gian cuối tháng cô hồn này.

Sắp hết tháng 7 âm lịch rồi, nếu người tuổi 4 con giáp Dần, Hợi, Ngọ, Tuất cảm thấy không an tâm thì nên làm lễ cầu an để chiêu cát an lành cho mình.

Tuy có chút khó khăn cuối tháng 7 âm, nhưng một số thông tin cho thấy từ khoảng thời gian này người tuổi Dần và người tuổi Ngọ lại có cơ hội bùng nổ vận may, nhân đôi tài lộc. Cụ thể: Người tuổi Dần: Cá tính, mạnh mẽ, tài giỏi, làm việc chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, giàu nhiệt huyết… nên dễ được coi trọng. Cuối tháng 7 âm lịch người tuổi Dần sẽ được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc. Theo đó tài lộc rủng rỉnh, mọi việc dần thuận lợi, suôn sẻ, phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó, tự chứng tỏ năng lực nên tiến xa hơn trong công việc, có cơ hội gặp đối tác lớn, tâm huyết với công việc. Người tuổi Ngọ: Có tính cách năng động, nhiệt tình, giỏi giao tiếp, hiểu được tầm quan trọng của sự kết nối… nên có thể xoay chuyển tình thế, nhiều bạn bè và những mối quan hệ hữu hảo. Tuy tháng 7 âm lịch người tuổi Ngọ có đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách mà vẫn giữ được bình tĩnh. Khoảng thời gian cuối tháng 7 âm lịch người tuổi Ngọ được dự báo có thu nhập rủng rỉnh, sung túc… và có quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc, sự nghiệp ngày càng phất lên. Nếu muốn chuyển việc cũng được bạn bè giới thiệu chỗ làm mới tốt hơn. Người làm kinh doanh doanh số cũng tăng, thu nhập dồi dào hơn trước.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

