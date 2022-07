3 người con đậu vào đại học top đầu nhưng người mẹ nói “tôi chỉ dạy con làm người”

Tại Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh là 2 ngôi trường trong mơ với học sinh. Đối với cha mẹ, nếu có một đứa con được nhận vào 1 trong 2 ngôi trường danh giá này, đó niềm hạnh phúc không gì sánh được.

Vì vậy, thật đáng ngạc nhiên và ghen tị khi 2 trong số 3 người con của gia đình dưới đây được nhận vào Đại học Thanh Hoa.

Được biết, gia đình này sống ở một vùng nông thôn tỉnh Giang Tô. Mặc dù điều kiện học tập thiếu thốn nhưng điều đó không ngăn cản được tinh thần học tập của những đứa trẻ trong gia đình này.

Mới đây, sau khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học, nam sinh Liu Zhennao vui mừng thông báo với mọi người mình đã trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa với điểm số 685/750. Cha mẹ cậu rất đỗi vui mừng trước thành tích ấn tượng này của con trai.

Điều khiến cho họ vui mừng hơn cả là năm 2014, cô con gái thứ 2 cũng đã đậu vào Đại học Thanh Hoa và lần này tới lượt cậu con trai út.

Người mẹ vô cùng phấn khích trước thành tích của 2 đứa con đều đậu vào Đại học Thanh Hoa. Cô không thể tin được sự thật này, cứ cảm thấy đây giống như một giấc mơ.

Những đứa con ưu tú không thể thiếu sự dạy dỗ của người mẹ

Trong một gia đình, cơ hội để một người vào Đại học Thanh Hoa rất thấp. Thế nhưng, gia đình này có tới 2 người con, thành tích này khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Được biết, không chỉ có 2 người em sau được nhận vào Thanh Hoa, cô chị cả cũng được nhận vào một ngôi trường danh giá không kém. Có thể nói rằng, 3 người con của gia đình ông Liu thật đáng ghen tị.

Khác với những gia đình có học vấn cao, vợ chồng ông Liu chỉ học hết cấp 1, người cha đi làm thuê quanh năm, còn mẹ ở nhà nội trợ.

Vì thế, bản thân 2 vợ chồng không giúp được gì nhiều cho việc học của 3 người con. Tuy nhiên, người mẹ thường dạy con cái phải sống trung thực, đáng tin cậy và biết cư xử đúng mực. Người mẹ còn khiêm tốn nói: “Tôi chỉ dạy con cách làm người”.

Cách giáo dục này tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại tạo nền tảng để 3 người con cố gắng học hành.

3 người con đều đậu vào những ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc

Trong một gia đình, nếu một đứa trẻ được nhận vào Đại học Thanh Hoa, có thể do chúng học tập rất chăm chỉ hoặc do IQ cao bẩm sinh. Tuy nhiên, khi nói về gia đình này, rõ ràng yếu tố IQ di truyền không phải là lý do, cả 3 người con đều có thành tích học tập rất tốt, điều này phần lớn do cách giáo dục của cha mẹ.

Trong gia đình ông Liu, người cha đi làm quanh năm gánh vác kinh tế của gia đình, còn người mẹ chăm lo con cái. Sự vất vả của vợ chồng ông Liu trong suốt hàng chục năm là không kể xiết.

Dưới sự ảnh hưởng và hi sinh của người mẹ, người con trai út rất biết ơn mẹ mình, còn người chồng cũng tỏ ra biết ơn vợ vì tất cả những vì bà làm cho gia đình. Một môi trường gia đình hòa thuận như vậy có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển nhân cách của con cái.

Ngoài ra, vì có 2 chị gái làm gương nên cậu em trai cảm thấy vừa có áp lực vừa có động lực phải cố gắng hơn nữa.

Trong một gia đình có cha mẹ là người tần tảo, chăm chỉ, còn 2 cô chị đều giỏi giang trong học tập, không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu con trai út cũng thừa hưởng hết những đức tính tốt đẹp của các thành viên.

