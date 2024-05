Biết bạn gái làm nghề "bán hoa", chàng trai sẵn sàng trở thành tú ông

Gần đây, cảnh sát thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã phá thành công một ổ mại dâm giấu kín trong một nhà trọ bình dân và bắt giữ 16 gái mại dâm. Trong quá trình thẩm vấn, một cô gái họ Mông đã khai ra toàn bộ sự việc.

Theo cô Mông, tháng 8/2023, cô đến thành phố Lan Châu với tư cách là một khách du lịch và ở lại một nhà trọ tại quận Thành Quan trong thời gian dài. Anh Bùi chịu trách nhiệm quản lý nhà trọ nên cô Mông và anh Bùi dần quen biết nhau, cuối cùng phát triển thành mối quan hệ yêu đương.

Những nghi phạm bị bắt giữ trong vụ việc.

Khi đang hẹn hò với Bùi, vì thiếu tiền tiêu, cô Mông quay lại con đường buôn hương bán phấn, gạ gẫm khách hàng thông qua các phần mềm, ứng dụng mạng xã hội.

Vốn tưởng rằng nếu chuyện này bị lộ ra, cô Mông sẽ phải chia tay bạn trai. Thế nhưng khi phát hiện bạn gái làm chuyện xấu sau lưng mình, anh Bùi không hề tức giận. Không chỉ tiếp tục duy trì mối quan hệ với Mông, Bùi còn cung cấp chỗ ở miễn phí cho bạn gái, yêu cầu hợp tác để "kinh doanh". Cũng nhờ vậy, dịch vụ đặc biệt của cô Mông ngày càng mở rộng, cả hai bên đều có được thứ họ cần.

Để kiếm tiền nhanh chóng, cả hai đã kết hợp lại, lên kế hoạch mở rộng đường dây, biến nhà trọ thành hang ổ mại dâm. Cô Mông tập hợp bạn bè, chị em cùng nghề với mình đến ở nhà trọ do Bùi quản lý và đăng thông tin về dịch vụ qua mạng xã hội, qua người quen là anh Bành, anh Vương và anh Lý để thu hút khách hàng. Sau khi thu hút được người có nhu cầu, Mông sẽ phân phối và điều hành những cô gái trong đường dây của mình thực hiện dịch vụ mại dâm.

Sau khi Chi nhánh Thành Quan của Sở Công an thành phố Lan Châu phát hiện ra tình trạng này, họ đã ngay lập tức theo dõi điều tra và nhanh chóng phát hiện một đường dây mại dâm do Bùi và Mông cầm đầu. Khi nắm được đầy đủ hoạt động của đường dây, công an đã phục kích và bắt giữ 16 nghi phạm, trong đó có 5 nghi phạm chính điều hành đường dây và 11 cô gái mại dâm. Tại hiện trường, công an tịch thu một số tang vật như điện thoại di động, máy tính.

Hiện, 5 người bị tạm giữ hình sự (có Mông và Bùi), 11 người bị xử lý hành chính.

