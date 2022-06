Bí quyết của người mẹ có 6 người con đều tốt nghiệp Đại học Harvard và Yale

Đây là một gia đình người Mỹ gốc Á gây chấn động nước Mỹ bởi thành tích đáng nể của mình.

Thật hiếm có gia đình gốc Á nào khiến cả thế giới phải trầm trồ như gia đình này. Người cha tên Kwang Lim Koh, từng là cựu đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ, ông tốt nghiệp tiến sĩ luật tại ĐH Harvard. Người mẹ tên Hesung Chun Koh, một trong những giáo sư châu Á đầu tiên được làm việc tại Đại học Yale. Dưới cách dạy con độc đáo của mình, 2 vợ chồng khiến tất cả mọi người choáng váng khi 6 người con đều tốt nghiệp Đại học Harvard và Yale.

- Con gái đầu tốt nghiệp ĐH Harvard, có bằng tiến sĩ tại Học viện MIT và là giáo sư hóa học tại Đại học Chung Ang, Hàn Quốc.

- Con trai cả tốt nghiệp Trường Y Yale, hiện làm phó hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng Harvard.

- Con trai thứ 2 là tiến sĩ y khoa Harvard, tiến sĩ triết học MIT.

- Con trai thứ 3 tốt nghiệp Đại học Oxford, tiến sĩ luật tại Harvad, trở thành giáo sư người Hàn Quốc đầu tiên tại Trường Luật Yale và từng là trợ lý ngoại trưởng Mỹ.

- Con gái thứ 2 học luật tại Đại học Harvard, trở thành phó giáo sư tại Trường Luật Đại học Columbia.

- Con trai út tốt nghiệp Khoa Xã hội học Đại học Harvard, nhận bằng MFA từ Trường Nghệ thuật ở New York.

Tờ The New York Times nhận xét: "Gia đình này có thể so sánh với gia đình Kennedy nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ".

Khi giới truyền thông phỏng vấn Hesung Chun Koh về bí quyết nuôi dạy con cái, bà mẹ này cho rằng, trình độ học vấn của 2 vợ chồng không liên quan gì tới việc học của con cái. Những phương pháp mà 2 vợ chồng áp dụng rất bình thường, gia đình nào cũng đều có thể làm được. Nếu nắm bắt được cốt lõi của vấn đề trong cách dạy con và kiên trì thực hiện sẽ nhận được trái ngọt.

Những bí quyết dạy dỗ con cái của bà phải kể đến như:

1. Đừng bao giờ hy sinh bản thân vì con cái

Hesung Chun Koh cho biết khi mang thai đứa con đầu lòng, giống như các bậc cha mẹ khác, bà ngày đêm suy nghĩ về việc làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt.

Rồi bà nhớ đến cha mẹ mình, họ hoàn toàn không phải là những người hy sinh vô điều kiện cho con cái. Họ luôn học hỏi, cầu tiến và làm giàu cho cuộc sống của mình. Thái độ sống và thế giới quan của họ ảnh hưởng tới nhiều người và trở thành hình mẫu cho con cái.

Hesung Chun Koh tin rằng: “Cha mẹ phải có mục tiêu riêng của mình, không chỉ để nuôi dạy con cái tốt mà còn phải có khả năng hướng dẫn, làm gương, giúp bọn trẻ nhìn thấy tương lai và tự dấn thân vào con đường của riêng mình”.

Đây là con đường dành cho những bậc cha mẹ thực sự yêu thương con cái và bản thân mình.

Trước đó, có thông tin rằng người cha Kwang Lim Koh đã vượt qua kỳ thi luật ở tuổi 49. Để khuyến khích con gái học luật, ông quyết định học lên tiến sĩ luật. Trong suốt 8 tháng trời ông luôn duy trì việc học 5 tiếng mỗi ngày. Dưới sự ảnh hưởng của cha mình, cô con gái cũng trúng tuyển vào trường luật như mong ước.

Cô con gái cho biết: “Thói quen và điểm số học tập tốt không thể tách rời sự giúp đỡ của bố”.

Những bậc cha mẹ thông thái sẽ không ép con mình học, thay vào đó họ sẽ tôn trọng, yêu thương, làm gương cho con noi theo.

2. Tạo môi trường đọc mọi lúc, mọi nơi

Hesung Chun Koh từng chia sẻ rằng, trong nhà mình dù ở đâu cũng có không khí học tập và tất cả những điều này đều do vợ chồng bà tạo ra.

Cha mẹ chỉ cần cho con hiểu rằng, việc học không phải là điều đặc biệt, mà là một phần của cuộc sống hằng ngày.

Không cần ép con cái học, chỉ cần các em nhìn thấy các thành viên trong gia đình đang ngồi học thì tự nhiên sẽ muốn học theo.

Nếu có một môi trường ở nhà mà trẻ có thể có sách trong tầm tay, chúng cũng sẽ xem việc đọc sách là một việc bình thường như ăn uống và say mê học tập.

3. Luôn giao tiếp với con cái

Hesung Chun Koh rất chú trọng đến việc giao tiếp với con cái và đúc kết được nhiều kinh nghiệm thực tế.

- Chú ý tạo bầu không khí giao tiếp

Tốt nhất không nên nói trực tiếp "chúng ta hãy nói chuyện" với con cái. Cách tiếp cận thẳng thắn này có thể khiến trẻ khó mở lòng với cha mẹ. Bạn có thể cùng con làm những việc mà chúng thích, chẳng hạn như đi mua sắm, xem phim, xem TV… tạo khoảng thời gian dành cho hai người một cách tự nhiên, bầu không khí trở nên thoải mái, tự nhiên, và cuộc trò chuyện có thể bắt đầu.

Ví dụ, Hesung Chun Koh có một quy tắc bắt buộc trong gia đình đó là bất kể hoàn cảnh, bất kể bận rộn như thế nào, gia đình ở nhà phải ăn sáng cùng nhau.

- Khi trẻ kể chuyện, không nên đánh giá

Nếu đứa trẻ cảm thấy rằng. cha mẹ đang phân tích và đánh giá mình, chúng không muốn nói về điều đó. Vì vậy, cha mẹ có thể tiếp tục hướng dẫn con lên tiếng bằng cách đặt câu hỏi khác hoặc đồng ý với con .

- Đừng nói những câu như “Con còn bé thì phải nghe lời mẹ”

Tốt hơn hết bạn nên thể hiện thái độ ngược lại và khiến con bạn cảm thấy như đang nói chuyện với bạn bè.

- Biết lắng nghe và khuyên nhủ

Hãy cho trẻ cơ hội tự suy nghĩ và đưa ra ý kiến của mình. Bằng cách này, bản thân bọn trẻ sẽ có thể phân tích xem mình đã xử lý vấn đề sai ở đâu và sửa nó như thế nào sau này.

Những kinh nghiệm dạy dỗ con cái của Hesung Chun Koh cho chúng ta biết một sự thật rằng, sự xuất sắc của một đứa trẻ có liên quan mật thiết đến sự giáo dục của gia đình.

