26 tuổi nắm 7 tỷ tiết kiệm trong tay, cô gái này đã làm 5 điều rất khác biệt

Thứ Ba, ngày 30/06/2020 15:48 PM (GMT+7)

Bắt đầu kiếm tiền từ năm 12 tuổi, năm 26 tuổi cô gái này đã có 300.000 USD tiết kiệm (tương đương 7 tỷ đồng) trong tay.

(*) Jessica Byrne là kỹ sư phần mềm, một cây bút tự do chuyên viết về mảng tài chính cá nhân cho người trẻ. Cô gái sống ở New York, Mỹ này khi 26 tuổi đã có trong 300.000 USD tiết kiệm (tương đương 7 tỷ đồng), con số khiến nhiều người trẻ phải mơ ước.

Một khởi đầu sớm cho hành trình tiết kiệm

Khi còn là một cô bé 12 tuổi, tôi đã bắt đầu kiếm tiền bằng việc nhận trông trẻ cho đến khi 18 tuổi. Mức lương từ 7 USD/giờ đã tăng lên 12 USD/giờ.

Năm 14 tuổi, tôi thử sức huấn luyện viên golf và số tiền từ hai công việc này đã giúp tôi có được 8.000 USD khi bắt đầu vào đại học.

Suốt những năm tháng đó, tôi đã học hành chăm chỉ để kiếm học bổng và chọn đi học tại một trường trong tiểu bang vì lý do tài chính. Thực sự mức thu nhập từ công việc trợ lý phòng nghiên cứu mà tôi có được không đáng là bao so với mức học phí tại ngôi trường mà tôi theo học. Để trang trải học phí 21.000 USD mỗi năm, tôi đã nhận trợ giúp từ bố mẹ và tốt nghiệp mà không mang một khoản nợ nào. Với tôi, đó thực sự là một đặc quyền to lớn.

Sau khi tốt nghiệp, tôi thực tập tại một công ty công nghệ sinh học với mức lương 32 USD/giờ. Sau đó, tôi chuyển sang vai trò kỹ sư phần mềm cơ sở với mức lương 65.000 USD/năm và nhận được khoản tiền thưởng khi gia nhập công ty là 10.000 USD.

Ngay lập tức, tôi bắt đầu tiết kiệm một phần lớn tiền lương của mình và chỉ tiêu 20.000 USD/năm khi sống ở Portland, Oregon. Cùng với đó, việc đầu tư phần tiền còn lại vào quỹ hưu trí và cổ phiếu chính là thứ thực sự thúc đẩy số tiền tiết kiệm của tôi cán đến vạch đích 300.000 USD.

Và tôi muốn chia sẻ đến mọi người một số việc mà tôi đã làm để tiền kiệm tiền mà người khác có thể coi là kỳ lạ, không giống ai:

1. Ở trong nhà nghỉ tập thể với tối đa 15 người/phòng

Tôi thích đi du lịch và bạn biết đấy, điều này thực sự tốn kém. Dù phương tiện di chuyển của bạn là gì, bằng máy bay, giao thông đường bộ; đi chơi xa hay gần thì bạn đều phải chi nhiều tiền để được phục vụ.

Một trong những cách tôi đã chọn để có thể giảm chi phí du lịch mà cụ thể là giảm chi phí chỗ ở chính là chọn ở trong nhà nghỉ tập thể (hostel). Bạn hiểu điều này là gì chứ? Đó là tôi sẽ ở chung phòng với một nhóm người lạ. Bằng cách chia sẻ phòng với 4 người hay đôi khi lên tới cả 15 người, tôi đã tiết kiệm được hàng trăm USD cho mỗi chuyến đi.

Rất ít người sẵn sàng làm điều này. Tuy nhiên đối với tôi, phần thú vị nhất trong mỗi chuyến đi chính là bản thân khám phá được điều gì chứ không phải mỗi đêm mình sẽ ngủ ở đâu, nằm trên chiếc giường được phủ ga thế nào.

Tôi đã ở lại nhà nghỉ tập thể với đối tác của mình trong một khu rừng nhiệt đới ở Colombia và tại Budapest khi đi du lịch một mình. Ở nơi đó, tôi đã gặp rất nhiều người khách du lịch với những nét tính cách thú vị. Họ cho tôi những lời khuyên quý báu về những điều tôi nên và không nên làm ở điểm du lịch sắp tới.

Trung bình, tôi chỉ tốn chưa đến 30 USD/đêm cho một chiếc giường tầng. Bằng cách không ở trong khách sạn (chi phí trung bình là 135 USD/đêm), tôi đã có thể tiết kiệm hơn 10.000 USD cho tất cả các chuyến đi của mình cộng lại. Ở đó tôi vẫn có tủ khóa để cất đồ đạc một cách an toàn và nhà bếp để nấu ăn.

2. Mua xe đã qua sử dụng và bán để kiếm lời

Tôi từng đọc thông tin chia sẻ trên trang web mua xe Carfax rằng một chiếc xe mới sẽ mất 20% giá trị trong năm đầu tiên và sau đó là 30% trong bốn năm tiếp theo. Và với mức giá trung bình của một chiếc xe mới vào khoảng 37.000 USD, hầu hết các chủ sở hữu xe mới sẽ mất hơn 17.000 USD để khấu hao trong vài năm đầu sau khi mua.

Tính toán về khấu hao tài sản cố định là lý do tôi quyết định mua xe cũ cùng ý định bán lại sau này. Thay vì vào trực tiếp một đại lý bán xe, tôi đã thương lượng với một người bán xe tư nhân mà tôi tìm thấy thông qua diễn đàn trực tuyến.

Tổng số tiền tôi phải trả là 12.150 USD (gồm phí kiểm tra, vận chuyển, đăng ký, và lệ phí làm biển số xe). Và bạn biết không, sau 2 năm giữ gìn chiếc xe cẩn thận, tôi đã đăng bán được chính chiếc xe đó trên Craigslist với giá 13.200 USD. Một cách rất đơn giản, tôi đã kiếm được lợi nhuận 1.050 USD từ việc bán xe. Sau đó tôi chuyển sang đạp xe đi là vì thực sự nghĩ rằng việc bản thân phải sở hữu một chiếc ô tô là không cần thiết.

3. Chia sẻ căn hộ rộng 700m2 với bạn trai

Trong 2 năm, tôi và bạn trai đã sống trong căn hộ rộng 1.000 m² ở Portland với giá thuê mỗi tháng là 1.335 USD. Và rồi chúng tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn không cần tới một căn phòng quá rộng rãi như vậy vì phần lớn thời gian chúng tôi dành cho việc nấu nướng hoặc nằm dài trong phòng khách.

Vì vậy, ngay khi đến Upstate New York, chúng tôi đã thống nhất việc thuê căn hộ một phòng ngủ rộng 700 m². Ban đầu, thật sự không dễ dàng để sống trong một không gian chật chội như vậy, đặc biệt là khi bạn sống chung với một người khác song chúng tôi đã biến điều đó thành có thể. Việc chia nhỏ chi phí đã giúp tôi tiết kiệm được không ít tiền.

Nhìn chung, tôi đã thấy sự gia tăng đáng kể trong số tiền tiết kiệm của mình kể từ khi chuyển phòng trọ. Tiền thuê hiện tại của tôi là 507 USD/tháng (sau khi đã chia tiền trọ với bạn trai) và tiết kiệm được gần một nửa so với con số 930 USD/ tháng khi ở Portland.

4. Chuyển sang bất kỳ công việc nào có mức lương cao hơn mà không cần bằng cấp phù hợp

Một cách chắc chắn để bạn có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn chính là phải kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi đã chuyển từ công việc kỹ thuật cơ khí sang kỹ thuật phần mềm.

Bạn biết đấy, hai lĩnh vực này thực sự không liên quan nhiều đến nhau và tôi đã phải dành rất nhiều thời gian để học cách viết mã thông qua các trang web cũng như các cuốn sách. Sau đó, tôi bắt đầu một dự án cá nhân và làm một trang web để giới thiệu danh mục đầu tư của mình.

2 năm rưỡi làm việc như một kỹ sư phần mềm, tôi đã có thể tăng gấp đôi mức lương của mình từ, 65.000 USD lên hơn 130.000 USD. Có thể rất nhiều người do dự về việc chuyển đổi nghề nghiệp khi không có bằng cấp phù hợp song hãy tin tôi đi, việc thay đổi ngành nghề góp phần rất quan trọng trong việc gia tăng tài khoản tiết kiệm của bạn đấy!.

5. Nhận dắt chó đi dạo

Khi các công việc thời vụ bùng nổ thì việc bạn bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm thu nhập là điều hết sức đáng tiếc. Với sự phát triển của công nghệ, bạn hoàn toàn có thể nhận việc thông qua các ứng dụng.

Một buổi chiều nọ, khi đang đi bộ tập thể dục, tôi bắt đầu đăng ký và đã có ngay việc làm thêm bằng cách dắt chó đi dạo ít nhất hai lần mỗi tuần. Công việc đơn giản này đã giúp tôi có thêm được 2.400 USD/năm. Bằng cách đem tiếp số tiền đó đầu tư vào cổ phiếu, và dành phần lãi để mua một chiếc xe đạp mới, tôi đã góp thêm vào khoản tiết kiệm của mình và đạt được con số 300.000 USD khi 26 tuổi.

