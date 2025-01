13 cụm từ được người có EQ cao nói mỗi ngày

Ảnh: Pinterest

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là khả năng nhận biết, thấu hiểu cảm xúc bản thân và người khác. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Tâm lý Xã hội cho thấy đây là một lợi thế hiếm có và quý giá, giúp xây dựng và củng cố các mối quan hệ, xoa dịu xung đột và cải thiện sự hài lòng trong công việc.

Theo Kathy và Ross Petras, đồng tác giả cuốn sách Awkword Moments: A Guide to the 100 Terms Smart People Should Know, việc sử dụng 13 cụm từ sau đây hàng ngày cho thấy bạn có trí tuệ cảm xúc cao hơn hầu hết mọi người.

1. 'Bạn có thể cho tôi biết thêm về điều đó không?'

Những người có EQ cao quan tâm đến cảm nhận của người khác và những gì họ nói. Khi nói câu này, người hỏi thể hiện sự quan tâm đến cảm nhận và chia sẻ của người khác, thay vì chỉ tập trung vào suy nghĩ bản thân.

2. 'Tôi nghe anh'

Cụm từ này, cùng với các cụm tương tự "Tôi hiểu ý bạn" và "Tôi hiểu bạn đang muốn nói gì", cho thấy bạn đang thực sự lắng nghe và tạo điều kiện cho cuộc giao tiếp cởi mở.

3. 'Tôi hiểu những gì bạn nói, nhưng...'

Cụm từ này thể hiện khả năng ứng xử khéo léo trong các tình huống khó khăn. Nó giúp bạn bày tỏ sự không đồng tình một cách tế nhị, không gây đối đầu. Mục đích là để dễ dàng đi đến một giải pháp mà cả hai bên đều đồng ý.

4. 'Bạn cảm thấy thế nào về điều đó?'

Câu hỏi này để mọi người cảm thấy được công nhận và tôn trọng. Hãy đặt những câu hỏi tinh tế tiếp theo bằng cách chú ý và dành thời gian để hiểu và đồng cảm với họ. Khi lắng nghe, hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của họ.

5. 'Tôi không chắc điều gì đang xảy ra. Bạn có thể giải thích vấn đề được không?'

Với cụm từ này, bạn biết rằng ai đó đang gặp vấn đề và thay vì phản ứng tiêu cực, bạn hãy mời họ chia sẻ suy nghĩ. Các cách diễn đạt tương tự bao gồm: "Bạn có thể làm rõ điều đó cho tôi được không?" hoặc "Những gì tôi nghe được từ bạn là [X]. Đúng không?".

6. 'Ý bạn là gì?'

Khi bạn yêu cầu ai đó làm rõ, bạn đang yêu cầu họ diễn đạt lại hoặc cung cấp thêm thông tin để bạn hiểu rõ hơn. Điều này khác với việc yêu cầu một người lặp lại.

7. 'Làm tốt lắm!'

Thể hiện sự đánh giá cao công sức và thành tích của người khác tạo ra bầu không khí tích cực. Nói "Tôi đánh giá cao bạn" khiến người khác đánh giá cao bạn hơn.

8. 'Cả hai bạn đều có những điểm tốt. Hãy xem chúng ta có thể hợp tác như thế nào'

Cụm từ này giúp bạn xử lý các vấn đề một cách khéo léo bằng cách thừa nhận các quan điểm khác nhau. Khi bạn đã khuyến khích mọi người chia sẻ mối quan tâm của họ, bạn có thể dễ dàng giải quyết vấn đề tiềm ẩn hơn. Khả năng giải quyết xung đột là dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc.

9. 'Tôi rất muốn nghe ý kiến đóng góp của bạn về việc này'

Cụm từ này, và các cụm từ tương tự "Tôi có thể xin lời khuyên từ bạn không?" hoặc "Bạn có phiền nếu tôi xin ý kiến không?", cho phép người khác cảm thấy tự hào về bản thân và có ấn tượng tích cực về bạn.

10. 'Tình huống này khiến tôi lo lắng (hoặc bối rối, buồn bã)'

Người có EQ cao tập trung vào tình huống chung thay vì đổ lỗi cho người gây ra vấn đề. Bằng cách này, bạn không đổ lỗi cho ai đó hoặc khiến họ phải phòng thủ. Thay vào đó, bạn đang giải thích cảm nhận của mình về những gì đã xảy ra, điều này tránh tạo cảm giác bạn đang ngầm phản kháng hoặc đối kháng trực diện.

11. 'Tôi cảm thấy như thế này về...'

Nhận thức về cảm xúc của bản thân cho phép bạn chia sẻ suy nghĩ và ấn tượng của mình với người khác, giúp họ cảm thấy gần gũi hơn và khuyến khích họ làm điều tương tự.

12. 'Tôi xin lỗi'

Đừng ngại nói "Tôi xin lỗi" khi bạn mắc lỗi. Sự khiêm tốn là một đặc điểm phổ biến ở những người có trí tuệ cảm xúc cao.

13. 'Cảm ơn bạn!'

Đừng quên những "từ ngữ kỳ diệu" mà bạn đã được dạy khi còn nhỏ. "Làm ơn", "cảm ơn" và "không có gì" luôn được đánh giá cao. Lịch sự không chỉ là dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc cao mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng đối với người khác.