Bắt tạm giam Hiếu “Xì-po” và 9 đồng phạm

Ngày 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Hoàng Hiếu (biệt danh là Hiếu "Xì-po"; SN 1970) cùng các đối tượng Võ Minh Chí, Võ Minh Phụng, Nguyễn Phi Lâm, Trần Văn Hiếu, Trần Thanh Hải, Võ Văn Hồ, Võ Văn A, Lê Minh Tuấn và Nguyễn Minh Quân, về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định và lệnh tạm giam Võ Hoàng Hiếu

Các đối tượng khác trong đường dây đánh bạc của Hiếu “Xì-po” cũng bị bắt tạm giam

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 8-12, nhận được tin báo tại khu vực thuộc xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, Hiếu "Xì-po" cùng con trai là Võ Minh Chí và "đàn em" đang tổ chức đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, Công an tỉnh An Giang đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ ập vào bắt quả tang 33 đối tượng đang thực hiện hành vi đá gà ăn thua bằng tiền cùng nhiều tang vật.

Cùng ngày, khám xét khẩn cấp nơi ở của cha con Hiếu "Xì-po" và 3 đối tượng khác, công an tiếp tục thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc trên do Hiếu "Xì-po" đứng ra tổ chức và trực tiếp cận, cáp độ cho các chủ gà. Đa số những đối tượng này đều không có việc làm, thường xuyên tụ tập làm mất an ninh, trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Hiếu "Xì-po" là đối tượng từng có tiền án về các tội: Cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, làm nhục người khác. Đối tượng này vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 11-2022.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan hãy tố giác, cung cấp thông tin đến những hoạt động vi phạm pháp luật khác (cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản…) của băng nhóm do Hiếu "Xì-po" cầm đầu để xử lý theo quy định pháp luật.