Vụ người đàn ông bị đánh gục xuống đường sau va chạm giao thông: Tạm giữ 1 đối tượng

Chiều 9-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Thái Bình (SN 2004, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đặng Thái Bình tại cơ quan công an

Theo điều tra bước đầu, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 7-4, sau khi uống rượu anh T.V.H. (SN 1994, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) điều khiển xe máy đến nhà người dì ở xã Truông Mít chơi. Sau khi ra về, anh H. chạy xe máy từ trong hẻm để ra đường nhựa 784 với tốc độ khá cao.

Công an đang truy tìm đối tượng Mai Thành Dũng

Đúng lúc này, Mai Thành Dũng (tự Định, SN 2001, ngụ xã Truông Mít) chạy xe máy chở Đặng Thái Bình vừa quẹo vào hẻm nhưng thắng kịp nên không xảy ra va chạm. Dù không có chuyện gì xảy ra nhưng Bình và Dũng vẫn quay xe đuổi theo anh H. để gây chuyện. Sau đó, 2 đối tượng cúp đầu xe rồi lao vào đánh anh H. tới tấp.

Hình ảnh clip ghi lại người đàn ông bị 2 thanh niên đánh gục xuống đường ở Tây Ninh - ảnh cắt từ clip

Một số người dân liền chạy đến can ngăn nhưng 2 đối tượng vẫn tiếp tục tấn công khiến anh H. đổ gục xuống đường.

Người đi đường bức xúc trước hành vi côn đồ của 2 thanh niên liền dùng điện thoại ghi lại clip rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi đánh người, Bình và Dũng chở anh H. đến Trạm Y tế ở xã Cầu Khởi sơ cứu, băng vết thương rồi bỏ đi. Anh H được các bác sĩ chẩn đoán chấn thương vùng mặt, vùng đầu... Sau khi điều trị bác sĩ cho H. về nhà tiếp tục theo dõi.

Sau khi Bình bị bắt, Dũng liền tìm cách bỏ trốn và đang bị lực lượng công an truy tìm.

Thông qua Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi đối tượng Mai Thành Dũng sớm đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân khi biết đối tượng Dũng ở đâu nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ cho công tác điều tra.