TP HCM: Cướp gà vịt làm mồi nhậu, 5 người bị bắt

Ngày 29-12, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết đã bắt giữ Lê Thanh Tuấn (SN 1998), Phan Quang Nghĩa (SN 1998), Phan Tiến Đạt (SN 2004), Phan Hữu Giàu (SN 1997) và Lâm Chí Tâm (SN 1989) về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17-12, chị T.T.M.A (SN 1970, quê Sóc Trăng) đến Công an xã Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh) trình báo về việc bị nhóm thanh niên dùng dao đe dọa cướp 3 con vịt, 2 con gà vào ngày 15-9-2023 và 20-11-2024 tại chòi nuôi gà, vịt của chị.

Năm đối tượng cướp gà vịt

Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với Công an xã Tân Quý Tây truy xét và mời nhóm của Tuấn về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng thừa nhận đã 2 lần dùng hung khí cướp gà, vịt của chị A.

Cụ thể, chiều 15-9-2023, Tuấn, Giàu, Tâm cùng nhậu tại nhà Giàu ở xã Hưng Long (huyện Bình Chánh) đến 23 giờ cùng ngày thì hết mồi.

Lúc này, Tuấn rủ Giàu và Tâm đi cướp gà để làm mồi nhậu thì cả hai đồng ý. Giàu lấy con dao đem đi rồi cả ba lái xe máy chở nhau đến chòi nuôi gà, vịt của chị M.A.

Tuấn và Giàu vào bên trong chòi bắt gà, vịt thì vợ chồng chị A. nghe tiếng động nên thức dậy. Giàu cầm dao đe dọa chị M.A, do bị dọa nên nạn nhân lo sợ, im lặng.

Tuấn vào chuồng vịt bắt được 2 con vịt xiêm đi ra và kêu Giàu về nhà. Qua ngày hôm sau, ba đối tượng lấy 2 con vịt xiêm vừa cướp được làm mồi nhậu.

Đến chiều 20-11-2024, Tuấn, Nghĩa, Đạt đến nhà Giàu nhậu. Đến tối cùng ngày thì hết mồi nhậu, hết tiền mua mồi nên Tuấn rủ cả nhóm đi cướp gà về làm mồi nhậu.

Nhóm này lấy mã tấu, dao đến chòi của chị A. Nghĩa cầm mã tấu chĩa vào cổ chị A nên nạn nhân hoảng sợ đứng yên.

Nhóm này ra chuồng gà, vịt bắt 1 con vịt, 2 con gà đem về nơi nhậu. Ít hôm sau, cả nhóm đem gà, vịt cướp được đi làm thịt và nhậu tại nhà Giàu.