Kỳ 1: Vụ thảm sát gia đình de Ligonnes

Ngày 13/4/2011, những người hàng xóm của gia đình doanh nhân Xavier Dupont de Ligonnes đã gọi điện báo cảnh sát (CS) TP.Nates của Pháp sau khi họ không thấy động tĩnh gì phát ra từ ngôi nhà của gia đình này gần 1 tuần nay.

Khi kiểm tra sự có mặt của các thành viên trong gia đình, CS biết 2 đứa con nhỏ của nhà de Ligonnes là Anne (16 tuổi) và Benoit (13 tuổi) đã không đi học từ hôm 04/4 với lý do "bị bệnh" và vào ngày 11/4, nhà trường nhận được thư xin thôi học do cha của 2 bé là Xavier (50 tuổi) ký với lời trình bày gia đình sẽ chuyển đến Úc do "những thay đổi nghề nghiệp khẩn cấp". Trường Công giáo nơi vợ của Xavier là Agnes (48 tuổi) làm việc cũng nhận được lá thư từ chức có chữ ký của cô này, nêu cùng lý do nghỉ việc. Có điều lạ là bạn bè của Anne, Benoit cũng như Hiệu trưởng của Agnes không thể liên lạc được với họ qua điện thoại, email hay tin nhắn.

Hàng xóm cho biết, họ nhìn thấy Agnes lần cuối vào ngày 07 hoặc 08/4. Con trai lớn của họ là Arthur (20 tuổi) đã không đến lãnh lương vào hôm 1/4 như thường lệ, trong khi con trai thứ 2 là Thomas được nhìn thấy lần cuối khi đi ăn tối cùng cha hôm 04/4 tại một nhà hàng. Ngày 05/4, một chấp hành viên đến nhà Xavier để đòi khoản nợ 20.000 euro, nhưng không có ai mở cửa.

Trước ngày 11/4, chị gái của Xavier và chồng đã vài lần nói chuyện với Xavier qua email và điện thoại như bình thường. Hôm 11/4, một lá thư đánh máy đã được gửi tới người thân của Xavier, trong đó Xavier giải thích do bí mật làm việc cho Cơ quan phòng, chống ma túy Mỹ nên toàn bộ gia đình ông đã phải chuyển đến Mỹ theo Chương trình bảo vệ nhân chứng liên bang và không ai có thể liên lạc với họ trong vài năm. Xavier cũng khuyên người thân của mình thông báo lên các trang mạng xã hội rằng gia đình ông đã chuyển đến Úc.

Hình ảnh Xavier rút tiền từ máy ATM

Trong khi đó, CS phát hiện thẻ tín dụng của Xavier vẫn được sử dụng ở một vài nơi tại Đông Nam nước Pháp để trả tiền khách sạn từ ngày 13/4. Xavier từng sống ở thị trấn này vào thập niên 80 của thế kỷ trước và có 1 cô bồ cũ ở đó. Cảnh sát có được hình ảnh cuối cùng của Xavier là khi ông ta rút 30 euro từ máy ATM tại làng Roquebrune-sur-Argens.

Cuộc tìm kiếm vợ chồng Xavier - Agnes và 4 đứa con chỉ đạt được một phần kết quả sau khi CS phát hiện xác của vợ con ông ta và 2 chú chó được chôn trong khu vườn phía sau nhà. Pháp y xác định các nạn nhân đã bị đánh thuốc mê, sau đó bắn chết bằng khẩu súng trường khi họ đang ngủ. Xavier có một khẩu súng cỡ này do người cha để lại 3 tháng trước vụ giết người.

Từ năm 2011 tới nay, việc truy tìm Xavier chưa bao giờ ngưng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả CS, tòa án lẫn những người ưa thích sự phiêu lưu ở Pháp và một số nước khác. Đến cuối tháng 3/2024, công tố viên Renaud Gaudeul ở TP.Nantes cho biết đến thời điểm đó đã có hơn 1.750 báo cáo về những người nhìn thấy Xavier được tiếp nhận và điều tra tại Pháp lẫn ở nước ngoài. Lần gây hồi hộp nhất diễn ra vào tháng 10/2019, khi báo chí thế giới ồ ạt đăng tin Xavier bị bắt khi vừa hạ cánh xuống sân bay Glasgow ở Scotland. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại bằng dấu vân tay và ADN, CS xác định đối tượng là người Pháp gốc Bồ Đào Nha, 69 tuổi, đang đi thăm vợ người Scotland của mình và ông này đã được thả ra.

Mới đây nhất, tin tức về cuộc truy tìm Xavier xuất hiện trên báo chí là vào tháng 4/2024, khi CS nhận được tin ông này tham dự buổi lễ tôn giáo tại một tu viện ở miền đông nước Pháp. Các nhà điều tra đã tiến hành xét nghiệm ADN trên một số lon đồ uống được cho là đã được đối tượng sử dụng, tuy nhiên kết quả đã gây thất vọng một lần nữa.

Xavier Ronsin - công tố viên của Nantes 10 năm trước - nhận định vụ án Xavier là "một trang trống mà trên đó mọi người đều thể hiện sự tưởng tượng của mình!".

(Còn tiếp...)

