Vụ án mạng lúc nửa đêm và hành trình trốn chạy của kẻ thủ ác

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Thi thể ở quán nước ven đường

Rạng sáng 11-6-2023, Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là chị N (43 tuổi, ở xã Lạc Hồng) được người nhà phát hiện chết bất thường vào thời điểm trời còn chưa sáng rõ.

Theo thông tin từ gia đình, chị N ngủ đêm tại quán nước để trông hàng. Buổi sáng, mẹ chị N đến quán gọi con dậy dọn hàng thì bàng hoàng phát hiện sự việc. Tại hiện trường, những vật dụng rơi vãi quanh thi thể nạn nhân được lực lượng Kỹ thuật hình sự thu thập cẩn trọng để phục vụ công tác giám định dấu vết. “Tại hiện trường, chúng tôi tìm thấy một mảnh kim loại màu vàng với hình dạng không còn nguyên vẹn. Một bên tai của nạn nhân có vết rách và chảy máu. Từ đó cơ quan điều tra nhận định, đây có thể chính là mẩu khuyên tai của nạn nhân bị rơi ra sau một tình huống giằng co” - Thượng tá Cao Phú, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết.

Từ những tài liệu chứng cứ thu được, cơ quan điều tra xác minh được biết, nạn nhân thường mang theo 2 chiếc điện thoại, nhưng tại hiện trường lực lượng khám nghiệm chỉ tìm thấy 1 chiếc. Tài sản khác của nạn nhân có khuyên bông tai bằng vàng và trong tối 10-6, người thân chị N khi mang cơm ra quán vẫn thấy chị đeo khuyên tai này.

Đối tượng Nông Văn Nhàn và tang vật vụ án

Lật mặt hung thủ

Nhận định đây là vụ án giết người, ban chuyên án đặt ra nhiều giả thiết về động cơ gây án và quá trình thực hiện hành vi phạm tội, trong đó tập trung vào các giả thiết chính như: Chị N bị sát hại do mâu thuẫn tình cảm cá nhân, hoặc do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, hay bị sát hại để cướp tài sản? Hung thủ có thể là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp hoặc các đối tượng nghiện ma túy gây ra... “Khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân chết do bị xiết cổ. Thời gian tử vong vào khoảng 2h sáng 11-6, sau khi nạn nhân đã ăn cơm khoảng 4 - 6 tiếng. Vụ án này gây khó khăn cho cơ quan điều tra khi khoanh vùng, dựng chân dung đối tượng cũng như xác định bản chất của vụ án. Kẻ gây án không để lại dấu vết có giá trị. Hiện trường vắng vẻ, xa khu dân cư, không có nhân chứng” - Thiếu tá Nguyễn Văn Thái, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên chia sẻ.

Tất cả thông tin về các mối quan hệ, những mâu thuẫn của nạn nhân được khẩn trương xác minh. Một số đối tượng được đưa vào diện nghi vấn nhưng dần bị loại trừ. Hướng điều tra lúc này tập trung theo giả thiết nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản. Nhiều mũi trinh sát tỏa đi lần tìm manh mối về đối tượng tình nghi. Nơi xảy ra vụ án là khu vực giáp trạm thu phí và gần Quốc lộ 5, có nhiều dự án, khu công nghiệp với đông công nhân từ các vùng miền về đây sinh sống. Việc rà, dựng danh sách các đối tượng nghi vấn rất khó khăn. 24 giờ đồng hồ trôi qua mà không thu được kết quả, Ban chuyên án yêu cầu các mũi trinh sát tập trung tìm kiếm manh mối về các đối tượng xuất hiện gần hiện trường trong khung giờ nạn nhân bị sát hại. “Trong khoảng thời gian từ 1 - 2h sáng, chúng tôi thu thập được thông tin về một đối tượng lảng vảng gần quán nước của chị N. Đó là Nông Văn Nhàn (SN 1990, thường trú tại Bản Diệt, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La). Nhàn là đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang, hay ngủ tại gầm cầu hoặc ống cống ở các công trường xây dựng quanh khu vực huyện Văn Giang và Văn Lâm” - trinh sát hình sự báo về.

Quá trình bám sát đối tượng cho thấy, kể từ sau khi vụ án mạng xảy ra, Nông Văn Nhàn có biểu hiện bồn chồn, lo lắng, liên tục di chuyển bằng các phương tiện công cộng và thường xuyên thay đổi đặc điểm nhận dạng như có ý trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trước sự bất thường này, Ban chuyên án quyết định triệu tập Nông Văn Nhàn để đấu tranh, làm rõ. Tuy nhiên, dường như biết được mình đang bị cơ quan công an đưa vào tầm ngắm, Nhàn liên tục thay đổi nơi trú ẩn, lúc thì xuất hiện tại một quán Internet ở thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm), khi lại đến gần một hiệu vàng trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 4 ngày sau khi xảy ra vụ án, Nhàn di chuyển đến huyện Thường Tín, Hà Nội. Đến lúc này, các trinh sát quyết định bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Nông Văn Nhàn thừa nhận đã sát hại chị N. Động cơ giết người là do Nhàn không có tiền để mua ma túy sử dụng nên nảy ý định xem có nhà nào sơ hở để trộm cắp. Phát hiện chị N có tài sản, lại ngủ một mình tại quán để trông hàng nên Nhàn vờ vào hỏi mua chai nước. Khi chị N sơ hở, đối tượng chớp thời cơ gây án... Toàn bộ tài liệu, chứng cứ thu thập được phù hợp hoàn toàn với lời khai của Nông Văn Nhàn là cơ sở để cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên sớm kết thúc vụ án.

“Đây là vụ án đòi hỏi nỗ lực của các đơn vị trong công tác khám nghiệm, định hướng, sàng lọc và rà dựng đối tượng chuẩn xác. Chuyên án kết thúc đã góp thêm vào chuỗi thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm của Công an tỉnh Hưng Yên, nâng cao hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” - Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.

