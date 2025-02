Đồng Nai: Thi thể người phụ nữ bị đốt cháy trong lô cao su

Chiều ngày 23- 2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an huyện Định Quán điều tra vụ việc của một phụ nữ bị chết cháy trong lô cao su cạnh Quốc lộ 20, xã Phú Cường, huyện Định Quán.

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường vụ người phụ nữ bị thiêu cháy. Ảnh: AX.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân trong xã phát hiện thi thể một người phụ nữ bị thiêu cháy trong rẫy cao su cạnh Quốc lộ 20.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phú Cường, Công an huyện Định Quán đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai để khám nghiện hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.