Điều tra: Kết nối qua Zalo mua bán 'xế độc' từ Campuchia

Công an kiểm tra, phát hiện hàng ngàn xe máy không giấy tờ Ngày 14-5, từ thông tin phản ánh của Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Trung Ái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc xác minh, xử lý hoạt động mua bán xe không rõ nguồn gốc tại địa bàn giáp biên. Phát hiện sáu xe không giấy tờ, nhập lậu Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp cùng Công an xã Thành Long (huyện Châu Thành) phát hiện Phan Thành Lợi (ngụ xã Thành Long) đang chào bán một xe máy hiệu MD biển số Campuchia cho người dân địa phương. Ngày 14-5, công an Tây Ninh kiểm tra tiệm xe của ông Lâm, phát hiện hàng ngàn xe không giấy. Ảnh trong bài: MINH HẬU – NGUYỄN TIẾN Kiểm tra nơi ở của ông Lợi, công an phát hiện sáu xe máy, trong đó có hai xe không có bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Một trong hai xe được xác định là xe MD nhập lậu từ Campuchia. Ngoài ra, một xe Dream biển số 70K5-9440 cũng không có giấy tờ, ông Lợi khai là mua để sử dụng cá nhân. Phòng Cảnh sát kinh tế sau đó đã đưa Lợi cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra. Điều tra trước đó của Pháp Luật TP.HCM cho thấy ông Lợi từng nhiều lần giới thiệu người bên Campuchia để giao dịch mua bán xe Dream 125 đưa về Việt Nam với giá 80-90 triệu đồng/xe. Ngoài ông Lợi, công an cũng mời chủ tiệm xe Thành Phước đến làm việc để xác minh hành vi môi giới tiêu thụ xe nhập lậu. Cửa hàng đốt hết hồ sơ xe cũ Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Thạnh Tây (huyện Tân Biên) kiểm tra đột xuất cơ sở mua bán xe cũ do ông Nguyễn Văn Lâm (44 tuổi) làm chủ. Cơ sở này hoạt động tại ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây với vốn đăng ký 10 triệu đồng, chuyên kinh doanh xe Honda cũ và phụ tùng xe máy. Tại thời điểm kiểm tra, một xe tải đang giao khoảng 80 xe máy không giấy tờ cho cơ sở này. Chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cho lô hàng. Lực lượng chức năng kiểm tra toàn bộ kho bãi và phát hiện hàng ngàn xe máy cũ cùng nhiều phụ tùng đã tháo rời. Đối với số xe còn nguyên vẹn, ông Lâm không cung cấp được giấy tờ hợp pháp. Khi công an kiểm tra tiệm của ông Lâm thì xe tải nhập vào 80 chiếc xe đã qua sử dụng. Làm việc với cơ quan chức năng, vợ chồng ông Lâm chỉ đưa ra một số bộ hồ sơ thanh lý rời rạc và không thể chứng minh sự liên kết giữa hồ sơ và từng xe cụ thể. Đáng chú ý, người vợ cho biết đã đốt toàn bộ hồ sơ cũ, bao gồm cả giấy tờ mua bán, hóa đơn thuế với lý do: “Nghĩ là xe thanh lý phế liệu”. Vợ ông Lâm khai: “Những giấy tờ năm cũ là tôi bỏ hết. Xe cũ thì làm giấy tay dạng mua bán phế liệu. Cuối năm gom lại đốt một lần”. Ông Lâm thừa nhận hành vi kinh doanh xe không giấy tờ là sai quy định của pháp luật, cho rằng phần lớn xe được tháo rã để bán phụ tùng. “Giờ ở đây cả ngàn chiếc, chủ yếu về rã ra bán thôi chứ đâu có để ý… Xe có giấy giờ làm thủ tục sang tên tốn kém, bán không lời” - ông Lâm nói. Ông Lâm thừa nhận hành vi mua bán xe không giấy tờ là sai và cho biết các xe chủ yếu được rã ra bán phụ tùng, không dùng để đăng ký lưu hành. Ông cũng nói thêm: “Bán xe có giấy thì giờ sang tên hết 4-5 triệu, khó khăn lắm”. Theo phản ánh trước đó của Pháp Luật TP.HCM, cửa hàng của ông Lâm là một trong những điểm buôn bán xe cũ lớn nhất khu vực cửa khẩu Xa Mát, mỗi ngày bán ra hàng chục xe máy không giấy tờ. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ. Biên phòng Tây Ninh rà soát toàn tuyến Ngày 30-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trương Công Số, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin báo phản ánh. Theo Đại tá Số, ngay sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng tải loạt bài điều tra về các bãi xe không giấy tờ quy mô lớn tại khu vực vùng biên, Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đồn biên phòng trên toàn tuyến khẩn trương rà soát, xác minh thông tin. Hiện đơn vị đang triển khai các biện pháp kiểm tra, tập trung vào những điểm nóng như cửa khẩu Phước Tân và Xa Mát, nơi được cho là có hoạt động đưa xe không giấy tờ từ biên giới vào nội địa tiêu thụ. “Chúng tôi đang xác minh từng khu vực, từng đối tượng cụ thể để tổ chức đấu tranh, ngăn chặn kịp thời. Trường hợp người dân trà trộn lấy xe về bán thì cần có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để kiểm tra, xử lý đúng quy định” - Đại tá Số nhấn mạnh. Trước đó, trong nhiều ngày thâm nhập thực tế tại khu vực vùng biên hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước, PV Pháp Luật TP.HCM ghi nhận hàng chục bãi xe bày bán các loại xe máy, phụ tùng không giấy tờ, không rõ nguồn gốc. Được biết khu vực biên giới hiện còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, lực lượng biên phòng thường xuyên tổ chức tuần tra, nắm tình hình và chủ động xác minh các điểm nghi vấn có hoạt động mua bán, vận chuyển xe không rõ nguồn gốc. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các phương thức, thủ đoạn buôn lậu xe, giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới.