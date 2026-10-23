Chủ nhà chích điện 220V vào người thuê ki-ốt

An, 35 tuổi, trú xã Kỳ Hoa, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn, công bố chiều 22/10.

Nghi can An (góc phải), tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Hoa

Theo điều tra, chị Nguyễn thuê ki-ốt của gia đình An tại xã Kỳ Hoa (trước đây thuộc huyện Kỳ Anh), để kinh doanh thuốc tây nhiều tháng qua. Trong quá trình sinh hoạt, hai người thường xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Đầu tháng 10, do bực tức, An bị cáo buộc sử dụng bộ dây điện tự chế dùng để diệt chuột, cắm vào nguồn điện sinh hoạt 220V của gia đình rồi chích vào người chị Nguyễn, khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Từ trình báo của nạn nhân, Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.