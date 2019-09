Xưởng sản xuất ma túy do người Trung Quốc cầm đầu đủ "năng lực" làm ra 1 tấn "hàng"

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 22:00 PM (GMT+7)

Khi các lực lượng chức năng Bộ Công an ập vào một nhà xưởng tại làng nghề Đắk Hà đã phát hiện thu giữ hàng tấn tiền chất, nguyên liệu cùng máy móc phục vụ cho việc điều chế, sản xuất ma tuý.

Ngày 27/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04 – Bộ Công an) đã thông tin bước đầu về chuyên án triệt phá đường dây sản xuất ma tuý do các đối tượng là người Trung Quốc cầm đầu tại huyện Đắk Hà (Kon Tum).

Theo đó, qua kênh hợp tác trong phòng, chống ma túy với Bộ Công an Trung Quốc, đầu năm 2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận được thông tin một số đối tượng quốc tịch Trung Quốc cấu kết với một số đối tượng người Việt gốc Hoa ở trong nước chuẩn bị vận chuyển một lô máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp tại Việt Nam.

Quá trình xác minh, thu thập chứng cứ trong suốt nhiều tháng, Cục C04 nhận định đây là đường dây tổ chức sản xuất trái phép ma túy tổng hợp quy mô lớn, có thủ đoạn vô cùng tinh vi và tính chất phức tạp.

Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục C04 đã xác lập chuyên án với sự phối hợp của Công an nhiều tỉnh thành trong cả nước. Vào hồi 6h00 ngày 6/8/2019 tại khu Làng nghề, thị trấn Đắk Hà (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum), gần 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng đồng loạt đột kích vào nhà xưởng của Công ty TNHH xuất, nhập khẩu Đồng An Viên, nơi các đối tượng đang tiến hành sản xuất ma túy tổng hợp.

Cơ quan công an triệt phá xưởng sản xuất ma tuý cực lớn (ảnh tư liệu)

Tại hiện trường, công an nhanh chóng khống chế, bắt quả tang 7 đối tượng đều là người Trung Quốc đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Trong số đó, có hai nhân vật chủ mưu, cầm đầu là Thái Tự Lực và Tống Kiến Hoàng (cùng SN 1963, quốc tịch Trung Quốc).

Lực vốn là đối tượng có tiền án chung thân về tội sản xuất trái phép chất ma tuý tại Trung Quốc, vừa mới được tha tù. Tống Kiến Hoàng là người có trình độ và có kinh nghiệm trong sản xuất ma túy tổng hợp.

Tại khu nhà xưởng này, công an thu giữ 140 lít dung dịch dạng sệt, qua giám định nhanh có thành phần Methamphetamine (ma túy đá). Trên 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại được đựng trong các thùng phi, can nhựa, thùng nhựa, chai, lọ thủy tinh, bao giấy… phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy.

Ngoài ra còn có khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ được lắp đặt thành dây chuyền đang sản xuất trái phép chất ma túy.

Với lượng hóa chất, tiền chất bị thu giữ này, nếu để trót lọt, ước tính các đối tượng sẽ sản xuất ra1 tấn ma túy tổng hợp dạng "đá".

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an đã tiến hành khám xét và triệu tập nhiều đối tượng. Tại các địa điểm khám xét nêu trên, lực lượng chức năng thu giữ 157 thùng hóa chất các loại, 380 bao hóa chất dạng bột, 84 can hóa chất các loại sử dụng vào sản xuất ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng nhiều đường khác nhau, đi đến các địa phương ở xa trung tâm thành phố.

Tại đây, các đối tượng tìm những doanh nghiệp có sẵn kho xưởng, có đường vào độc đạo, dễ bề che dấu việc làm ăn bất hợp pháp. Sau khi ưng ý địa điểm, các đối tượng lừa đảo doanh nghiệp bằng cách đặt vấn đề nhờ sản xuất thử nghiệm thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột, nếu thành công sẽ đầu tư số lượng tiền lớn vào doanh nghiệp và sản xuất thành công sẽ cho làm đại lý độc quyền.

Đến khi doanh nghiệp đồng ý, các đối tượng sẽ tập trung sản xuất ma túy tổng hợp trong nửa tháng đến 20 ngày sau đó chấm dứt và chuyển sang địa điểm khác để tránh sự việc bị bại lộ.

Sau khi triệt phá đường dây tại Việt Nam, đoàn công tác của Bộ Công an Trung Quốc đã đến Kon Tum phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trao đổi các thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ phục vụ truy bắt các đối tượng có liên quan hoạt động ở Trung Quốc.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng, Công an Trung Quốc khởi tố bị can 18 đối tượng.